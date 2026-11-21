Luis Felipe Henao señaló que la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo es clave para el gobierno nacional (@luisfelipehenao/X)

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El 21 de noviembre de 2026, el nuevo gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, aseguró que destinará la totalidad de su salario a la reconstrucción de Risaralda, departamento afectado por la emergencia que motivó la creación de la entidad. El anuncio fue divulgado por el funcionario a través de un video publicado en su cuenta de X.

Henao asumió el cargo tras la salida de Jaime Uribe, en medio de cuestionamientos por los salarios previstos para la nómina del Fondo. Según explicó, recibirá una remuneración por las exigencias operativas y administrativas de su función, aunque transferirá ese dinero a las labores de recuperación.

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Henao dijo que requiere salario para cubrir viajes y seguridad social

Luis Felipe Henao planteó que buscaría fijar remuneraciones moderadas para el equipo que acompañará la gestión del Fondo (@luisfelipehenao/X)

“Todo mi sueldo va a ser donado a la reconstrucción de Risaralda”, afirmó el Henao en el video. Añadió que necesita figurar con un salario para poder desplazarse en cumplimiento de sus tareas y contar con afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

“Tengo que tener un sueldo porque, o si no, no podría viajar, no podría tener ARL, se haría mucho más difícil”, señaló el dirigente. No precisó el mecanismo mediante el cual se realizará la donación ni la periodicidad de esos recursos.

Antes de su designación, el funcionario había dicho que su ingreso mensual no superaría los $8.000.000. En efecto, planteó que buscaría fijar remuneraciones moderadas para el equipo que acompañará la gestión del Fondo Milagro.

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La nómina proyectada alcanzaba $ 765,6 millones mensuales para 27 cargos

La nómina proyectada alcanzaba $ 765,6 millones mensuales para 27 cargos (Banco de la República)

La llegada de Henao a dirigir el Fondo Milagro se produjo después de la controversia que derivó en la salida de Jaime Uribe. Los cuestionamientos surgieron al conocerse que la nómina prevista para 27 puestos alcanzaba los $765.600.000 al mes.

El nuevo gerente identificó tres criterios para su administración: eficiencia, celeridad y transparencia. Esos principios, dijo, deberán orientar las decisiones que adopte la entidad en las tareas pendientes de reconstrucción.

En el mismo mensaje, Henao pidió que los distintos sectores respalden la recuperación del departamento. “Es importante que todos tengamos el compromiso de poder construir y no destruir. En este momento todos necesitamos construcción”, manifestó.

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El funcionario cerró su publicación con la promesa de acelerar las determinaciones que estén pendientes para Risaralda. “Estoy comprometido con Risaralda y vamos a tomar decisiones rápido”, escribió.

Una nómina reducida y vigilancia sobre la contratación

El gerente del Fondo Milagro anunció que donará su sueldo para la reconstrucción de Risaralda tras el terremoto del 10 de agosto (Catalina Olaya/Colprensa)

La primera medida anunciada será limitar los gastos administrativos del Fondo Milagro. El funcionario contrastó esa decisión con la retribución de su antecesor y afirmó: “Mi sueldo no superará, si llego a tener sueldo, los ocho millones de pesos. Eso es por si tengo alguna obligación legal de tener algún emolumento por el ejercicio de esta función. Será un sueldo totalmente austero, en línea con la empatía que tiene que tener un funcionario con las necesidades de las personas que hoy perdieron todo”.

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La austeridad también alcanzará al equipo de trabajo. Henao revisará qué funcionarios resultan indispensables para evitar demoras y buscará una estructura pequeña, respaldada por capacidades que existen en el Estado.

El Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Fondo Adaptación y otras entidades deberán apoyar la respuesta sin ampliar la burocracia. “El Fondo Milagro tendrá una nómina muy bajita, muy bajita. Cada peso tiene que ir a la reconstrucción. No se necesita una institucionalidad nueva, porque ya la tenemos y debe servir para llegar más eficientemente al territorio”, explicó en Blu Radio.

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Henao contempla incorporar a algunas personas que trabajaron con él en programas de vivienda, aunque descartó tomar decisiones inmediatas antes de conocer el estado de los contratos, pagos, proyectos y necesidades operativas heredadas de la administración anterior.

También planteó solicitar el acompañamiento de Transparencia por Colombia, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría para supervisar las decisiones de contratación. El objetivo será ofrecer información sobre el avance de las obras y las fechas previstas para que las familias recuperen viviendas, colegios, negocios y servicios.

“La reconstrucción no se mide por anuncios; se mide por familias que puedan vivir de nuevo con seguridad. Y la primera seguridad es empezar a disminuir la incertidumbre: cuándo están los colegios, cuándo se van a reabrir, cuándo van a estar las viviendas”, declaró Henao a Caracol Radio.

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