Una composición artística reúne la figura de la justicia, un mazo judicial y juristas frente al emblema del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El abogado penalista José David Teleki Ayala cuestionó la falta de un pronunciamiento del Colegio de Abogados Penalistas sobre las garantías procesales y constitucionales de personas capturadas, frente a actuaciones que atribuye al presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La controversia fue divulgada por el periodista Jacobo Solano, que afirmó que miembros de la agremiación promueven un comunicado para fijar posición sobre la independencia judicial. Según esa versión, el presidente del Colegio, Francisco Bernate, no habría respaldado la iniciativa. Hasta el momento, en la información aportada no figura una respuesta de Bernate ni de la junta directiva frente a esos señalamientos.

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Solano también aseguró, con base en conversaciones de un grupo de WhatsApp de la organización, que algunos abogados habrían sido retirados del chat tras insistir en la divulgación del texto o cuestionar la posición de la entidad frente al Gobierno. Estas afirmaciones corresponden a la información publicada por el periodista.

El reclamo de Teleki se produjo después de que, según el material suministrado, un juez compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue al mandatario. El abogado pidió que el Colegio se pronuncie en defensa de los jueces, el debido proceso y las libertades constitucionales.

David Teleki cuestionó al Colegio de Abogados Penalistas por no pronunciarse sobre garantías judiciales (@DavidTeleki1/X)

“Varios abogados reclamamos un pronunciamiento público en defensa de la independencia judicial, de los jueces y de las garantías constitucionales”, escribió Teleki en una carta dirigida a la agremiación.

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Teleki afirmó que fue retirado de un grupo interno del Colegio

El penalista sostuvo que su solicitud no buscaba una adhesión partidista, sino una declaración institucional sobre principios que, a su juicio, deben ser compartidos por el gremio. “No pedimos adhesiones partidistas ni unanimidad ideológica. Pedimos que una organización de penalistas estuviera a la altura de los principios que justifican su existencia”, señaló.

En su carta, Teleki cuestionó que se invoque el pluralismo como argumento para no asumir una postura. “El pluralismo no es una coartada para la inacción. Mucho menos una licencia para que quienes dirigen una institución eviten incomodar al poder”, afirmó.

El abogado también relató que planteó inquietudes sobre la cercanía entre directivos del Colegio y sectores políticos, así como sobre los límites entre el ejercicio profesional y la independencia frente al poder. Según expuso, esas preguntas derivaron en su salida de un grupo interno de abogados.

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Abogado pidió al Colegio de Penalistas fijar postura ante actuaciones atribuidas al Gobierno (@DavidTeleki1/X)

“No fueron preguntas cómodas. La respuesta fue mi retiro del grupo de abogados y, después, las descalificaciones: agitador, renunciado”, expresó en el documento.

Teleki rechazó las acusaciones que, según dijo, lo señalan de promover odio. “La vehemencia no es odio. Hablo así porque así he ejercido siempre la defensa penal: sin eufemismos, sin acomodar las palabras al gusto de quien escucha, llamando las cosas por su nombre”, sostuvo.

El abogado pidió un compromiso público de la junta directiva

En otro apartado de la carta, Teleki planteó que los integrantes de la junta directiva del Colegio declaren que no aceptarán cargos, nombramientos, contratos o encargos del Gobierno durante su gestión ni en el año posterior a la salida de sus funciones.

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“¿Están dispuestos los miembros de la junta directiva a declarar públicamente que no aceptarán cargos, nombramientos, contratos ni encargos del gobierno mientras dirijan el Colegio, ni durante el año siguiente a dejar la dirección?”, preguntó.

Teleki afirmó que fue retirado de un grupo interno del Colegio (@DavidTeleki1/X)

El abogado consideró insuficientes los comunicados anteriores que, de acuerdo con su postura, emitió la organización. “En la defensa de la independencia judicial no cabe la tibieza: cuando los jueces son presionados, un pronunciamiento que no nombra lo que ocurre es, en la práctica, otra forma de silencio”, escribió.

Teleki agregó que la junta directiva no representa por sí sola a toda la abogacía penalista colombiana. “El Colegio no es su junta directiva, y su junta directiva no es la abogacía penalista colombiana”, indicó.

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En el cierre de su texto, insistió en que la independencia de la justicia debe ejercerse frente a quienes detentan el poder. “La independencia no se declama: se ejerce. Y quien no se atreve a ejercerla frente al poder no debería pretender hablar en nombre de quienes sí lo hacen”, concluyó.