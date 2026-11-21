Millán denunció en redes una supuesta acción judicial de Petro por alcance de sus publicaciones (@millanrussy/X - Registraduría Nacional del Estado Civil Europa Press/Contacto/Chepa Beltran / Vwpics)

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El activista Jayson Jose Russy Millán, conocido en redes como Russy Millán, aseguró el sábado 21 de noviembre de 2026 que recibió una acción de tutela que, según afirmó, fue presentada por el expresidente Gustavo Petro debido a publicaciones difundidas en sus redes sociales. El anuncio se produjo un mes después de que el creador de contenido dijera que enfrentaría una denuncia por injuria y calumnia.

“Me levanto con una acción de tutela interpuesta por Petro contra mí”, escribió Millán en X a las 8:56 a. m. En esa publicación sostuvo que la solicitud judicial cuestiona el alcance de sus mensajes y afirmó que el mandatario no tendría cómo responder a ellos.

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El activista no compartió el texto de la tutela ni informó el juzgado que habría recibido el recurso. Tampoco detalló las publicaciones específicas que, presuntamente, motivaron el trámite. Hasta el momento no aparece una confirmación del equipo de Petro sobre la acción mencionada.

Millán señaló que responderá por las vías judiciales. “Entiendo su obsesión conmigo, no voy a tirarme para atrás sin antes defenderme”, indicó en el mensaje.

Activista dijo que enfrentará una presunta tutela de Gustavo Petro por sus mensajes en X (@millanrussy/X)

En octubre dijo que lo denunciarían por injuria y calumnia

La nueva afirmación se conecta con una publicación atribuida a Millán el 21 de octubre de 2026. En esa oportunidad, el activista aseguró que Petro lo denunciaría por injuria y calumnia, luego de acusaciones lanzadas por él contra el presidente en redes sociales.

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En el mensaje difundido entonces, Millán sostuvo que contaba con “material” para su defensa y anticipó un proceso judicial. Una publicación de Instagram de la cuenta Dorado Crítico, fechada el 21 de octubre, reprodujo esa declaración y señaló que las acusaciones realizadas por el activista debían ser demostradas ante las autoridades competentes.

“Recuerden que Petro me denunció por injuria y calumnia, por decir lo mismo que están diciendo sus exfuncionarios. Pronto me imputarán, pero su defensa no sabe es que yo tengo material para defenderme. Nos veremos la cara en juicio y ganaré, pederasta @petrogustavo.”

Activista afirmó que tenía “material” para defenderse ante eventual proceso con Petro (doradocritico/Instagram)

Esto dijo el activista sobre las marchas convocadas por la izquierda el 19 de noviembre

El activista Russy Millán cuestionó en dos publicaciones de X la convocatoria del paro nacional del 19 de noviembre, que fue promovido por organizaciones sociales de izquierda en respaldo a las víctimas de violencia sexual y en rechazo a los feminicidios.

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El creador de contenido afirmó que la jornada tuvo una baja participación y responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la convocatoria.

En un mensaje publicado a las 05:01 p. m. del 19 de noviembre, Millán escribió que la movilización se convocó “a favor del abuso sexual de mujeres y de los títulos falsos”. El activista sostuvo que el resultado fue que “nadie paró” y afirmó que la ausencia de participación obedecería a un rechazo a la violencia estatal.

Activista aseguró que jornada del 19 de noviembre tuvo baja participación (@millanrussy/X)

Al día siguiente, el 20 de noviembre, el activista volvió a referirse al tema. En una publicación difundida a las 8:44 de la mañana, describió la jornada como un “paro” que, según él, se convirtió en “una marcha bastante penosa”.

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“Tan penosa que el único que está hablando de eso ahora mismo soy yo”, escribió Millán. Agregó que la protesta habría demostrado que, sin recursos públicos y presión estatal, las personas no saldrían a las calles.

“Perdieron las calles hace mucho tiempo”, afirmó Millán en su segundo mensaje. Por ahora, no se conocen pronunciamientos oficiales de Presidencia frente a esas declaraciones.

Activista afirmó que protesta mostró falta de respaldo ciudadano sin recursos públicos (@millanrussy/X)

Petro pidió identificar a Russy Millán tras mensaje contra entonces director de la SAE en 2023

En septiembre de 2023, el usuario de X Jayson Russy Millán quedó en el centro de una controversia judicial después de una publicación dirigida a Daniel Rojas Medellín, entonces director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El entonces presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía identificar al autor de la cuenta @millanrussy, al considerar que el mensaje constituía una amenaza contra el funcionario.

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Millán, un caleño que tenía 27 años para ese entonces difundía comentarios sobre política y economía en redes sociales y un blog, reveló su identidad luego de la solicitud presidencial. El activista negó haber amenazado a Rojas y afirmó que, tras lo que denominó un “perfilamiento” en su contra, pidió medidas de protección para él y su familia.

Jayson Russy Millán solicitó a la Fiscalía medidas de protección para él y su familia - (@millanrussy/X)

La publicación que generó la reacción surgió como respuesta a un mensaje de Rojas sobre la representante Katherine Miranda. El entonces director de la SAE cuestionó la atención médica que recibió la congresista y relató que, durante una visita a La Guajira, encontró a una mujer que no había recibido atención pese a tener un feto muerto en el vientre.

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Rojas compartió una captura del comentario de Millán y rechazó el tono del mensaje. “Es la expresión de una cultura política violenta”, escribió. Añadió que no responsabilizaba a ningún sector ideológico y defendió el derecho a la salud tanto para quien lo amenazó como para la mujer mencionada.

El caso aumentó de nivel cuando Petro solicitó a la Fiscalía individualizar a Millán y a otro usuario que habría amenazado a su hija Andrea Petro. La Fiscalía informó después que había identificado a los presuntos responsables de los mensajes contra la hija del mandatario.