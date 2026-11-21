Hernández contó qué iba a suceder con la sección deportiva antes de que se conocieran las denuncias por acoso sexual que llevaron a la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas (captura de pantalla @JJ Miranda15/YouTube-@BonnetHJavier-Caracol Televisión)

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Menos de un mes después de que el periodista Ricardo Orrego reapareciera el 19 de octubre de 2026 tras siete meses de silencio, y luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara cargos por presunto acto sexual violento y acoso sexual, uno de sus excompañeros y colegas más cercanos, Javier Hernández Bonnet, se refirió al proceso judicial que se adelanta en su contra.

El motivo se dio a raíz de una serie de denuncias hechas por empleadas de Caracol Televisión sobre acoso sexual, y que apuntaron, además de Orrego, a Jorge Alfredo Vargas.

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El recordado presentador de la sección deportiva, cuyo vínculo con el canal terminó en marzo, afirmó que concentrará su defensa en los tribunales y que no debatirá las acusaciones fuera del proceso judicial.

Por su parte, Hernández habló sobre lo que ocurrió con Orrego después de que se revelaran las acciones tomadas por parte de las directivas del canal en diálogo con el periodista Jhon Jairo Miranda.

El director general de Gol Caracol y de ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, afirmó que se sintió “triste” luego de que se enteró.

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“El otro día lo hablamos con los ejecutivos de Caracol y tal vez lo tocamos ahorita, sin hablar nombres propios. Ya la transición o la sucesión estaba montada”, explicó Hernández, y detalló que ya estaban buscando nuevas caras para renovar la sección deportiva.

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“Ya veníamos observando gente de afuera, las características, el perfil es empezar a buscar gente que se pueda proyectar en el tiempo muy joven, y nosotros teníamos visto a Capera”, contó el periodista deportivo al referirse al colega que ocupó el espacio que dejó Orrego: Julián Capera.

“A Julián lo teníamos visto en ese, en ese sentido, y lo teníamos visto desde hace más de tres años, siguiéndolo desde que estaba en Caracol Radio, mirándolo permanentemente, evaluándolo. Y la idea era que yo me iba, Ricardo tomaba mi lugar y Capera llegaba para el tema”, confesó Hernández Bonnet.

“Cuando se da el asunto de Ricardo, lo único que puedo decir es que lo lamento en el alma y lo va a decir sonando un poquitico duro. Lo lamento más por su entorno familiar, porque son las personas que más sufren”, expuso el reconocido periodista deportivo.

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Para Hernández, “la persona que más sufre con lo que le pasa a uno es su mujer, sus hijos, y un hecho de estos es supremamente complejo”.

Al menos 15 nuevas denuncias de acoso laboral y sexual fueron recibidas durante la inspección en Caracol Televisión en marzo (@jorgeavargas67/@orregoricardo/IG)

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Hernández reveló que “al darse lo de Ricardo se dan otras circunstancias (...) nosotros once meses planeando el campeonato del mundo”, explicó el periodista, los llevó a tomar medidas para no afectar la realización del cubrimiento del evento.

Y es que además de Orrego, otro de los planillados para el staff de Caracol Televisión también se cayó a último momento por una oferta en el fútbol colombiano.

“En esos once meses teníamos a (Rafael) Dudamel en en el proyecto, teníamos a Norberto Peluffo y por supuesto, Ricardo. Sucede lo de Ricardo: ¡pum! Primera baja. Dudamel, técnico del Deportivo Cali, segunda baja", recordó Hernández.

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En qué va el caso de Ricardo Orrego en la Fiscalía por acoso sexual

La investigación relaciona de manera a cinco mujeres como presuntas víctimas: tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria.

Los hechos bajo análisis habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024, en entornos laborales, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Paola Vargas fue una de las periodistas que denunció a Orrego y decidió alzar la voz a través de redes sociales (@paola_vargasosa/IG)

El ente investigador atribuyó a Orrego los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con acoso sexual, también en concurso homogéneo y sucesivo.

El periodista no aceptó los cargos, por lo que mantiene la presunción de inocencia mientras la justicia determina su situación.

La audiencia de imputación se realizó de forma reservada en Bogotá, después de que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaran esa modalidad para proteger a las denunciantes y evitar su revictimización.

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Las denuncias y el final del vínculo laboral

Las denuncias que derivaron en el proceso se hicieron públicas el viernes 13 de marzo de 2026, luego de que las cinco mujeres acudieron al área de Gestión Humana de Caracol Televisión para reportar presuntos comportamientos que atribuyeron a Orrego y al periodista Jorge Alfredo Vargas, cuyos procesos son independientes.

El canal informó el 20 de marzo que había activado sus protocolos internos. Cuatro días después anunció la terminación del vínculo laboral con ambos comunicadores.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas (@CaracolTV/X)

Según la Fiscalía, Orrego habría utilizado su experiencia y posición dentro de la empresa donde trabajaba para acercarse a las mujeres.

La investigación incluye presuntos contactos físicos sin consentimiento y el envío de mensajes de contenido sexual a través de redes sociales.

Orrego evitó referirse de manera concreta a las denuncias en el video que difundió después de la audiencia.

“El día de hoy concluyó la audiencia de imputación y he decidido dirigirme a ustedes porque, tras siete meses de un profundo silencio, siento que es el momento adecuado para hablar”, afirmó el periodista, y explicó que había optado por no pronunciarse en público desde que se conocieron los señalamientos.

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Orrego sostuvo que esa decisión estuvo vinculada con el desarrollo de la causa: “Esta pausa no fue fortuita, fue una decisión consciente para actuar con la máxima prudencia y con absoluto respeto frente al proceso judicial que sigue su curso”.

Este es el pronunciamiento de la abogada del periodista deportivo Ricaro Orrego (Rojas Fiallo Consultores y Abogados)

La defensa judicial y el mensaje a su familia

El comunicador aseguró que las acusaciones afectaron su vida privada y su trayectoria profesional.

“Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar, ha significado el final de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional”, expresó Orrego.

El presentador también se dirigió a su esposa e hijos: “Quiero expresarles mi gratitud infinita por mantenerse a mi lado, unidos frente a la incertidumbre. A ellos les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado. Son la razón principal por la que hoy estoy aquí, dando la cara con la frente en alto”.

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Orrego descartó utilizar las redes sociales o a la prensa para discutir el caso “para debatir versiones, controvertir declaraciones o referirme a personas específicas”, y concluyó que su “defensa se llevará a cabo estrictamente donde corresponde, en los estrados judiciales”.

“Mantengo la firmeza, la tranquilidad y la convicción necesarias para superar este capítulo y seguir adelante. Que pronto nos volvamos a ver”, finalizó Orrego.

Ricardo Orrego rompió el silencio que conservaba desde que fue acusado por presunto acoso y acto sexual violento - crédito Ricardo Orrego