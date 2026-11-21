Petro compartió la declaración de su abogado defensor Alejandro Carranza, que pidió a las autoridades celeridad en la denuncia contra el director del Dapre Carlos Ríos (archivo Presidencia/Joel González-@tatha0315/IG-@deicyjimenez_/IG)

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Deicy Jiménez, la excontratista durante la administración de Gustavo Petro y que salió a la luz en medio del escándalo de los ‘sexocontratos’ que denunció la exdirectora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez, se refirió luego de la denuncia que hizo Jessica Tatiana González, funcionaria vinculada a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre).

González señaló en un video que difundió Caracol Radio que fue sometida a un interrogatorio de cerca de cuatro horas y a una requisa corporal en la que le ordenaron quitarse toda la ropa dentro de la Casa de Nariño.

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La mujer afirmó que los hechos ocurrieron el 29 de octubre de 2026 y que constituyeron presunto constreñimiento y acoso laboral.

González relató que las preguntas estuvieron enfocadas en su llegada a la entidad, sus posturas políticas y un eventual vínculo con el expresidente Gustavo Petro.

Según la funcionaria, el cuestionario fue dirigido por Valentina Mancilla, secretaria privada del director administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, junto con dos hombres cuya identidad dijo no conocer.

La declaración de González se reveló por parte de la emisora Caracol Radio la mañana del viernes 20 de noviembre de 2026 (@UltimaHoraCR/X)

Qué dijo Deicy Jiménez

Por medio de dos historias que compartió Jiménez vía Instagram la mañana del sábado 21 de noviembre de 2026, cuestionó al exmandatario.

“¿A este señor Petro no le preocupa la incitación al consumo de drogxxs (sic) que le hace a sus «mariposas amarillas»?. Más bien, pregúntele si estaba bien, porque, al parecer, tuvieron que tomar medidas", señaló al principio de la primera publicación la extrabajadora sexual.

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Jiménez aseguró que el expresidente tendría más grabaciones similares a la que ella compartió, y que agravó aún más la controversia en el caso de los ‘sexocontratos’.

“Veo que la tiene muy bien callada [emoji de dinero]. Hasta donde sé, es una más de las que tiene videos suyos señor Petro, donde se evidencia su estado de vulnerabilidad”, añadió la exfuncionaria, que compartió imágenes del perfil de González en Instagram y pidió investigar a las autoridades el destino de los recursos con los que ella viajó a Emiratos Árabes Unidos.

Jiménez compartió las publicaciones vía X la mañana del sábado 21 de noviembre de 2026 (@deicyjimenez_)

“Le pido a la Fiscalía investigar de dónde salieron los recursos para sus viajes a Dubái y demás gastos, teniendo en cuenta que se trata de personas de bajos recursos”, finaliza la primera story de Jiménez.

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En la segunda historia, la exfuncionaria compartió varias imágenes en las que aparecería el rostro de González, en capturas de pantalla de direcciones web (prepagos.com y co.loquovip.com, y que corresponden a sitios que ofrecen servicios sexuales y de acompañamiento para adultos), luego de que hizo búsqueda de imágenes con el rostro de la misma joven a través de la herramienta que habilitó Google.

“Se evidencia que saltica (santica), no es”, concluyó Jiménez.

Jiménez compartió capturas de imágenes y búsquedas con el rostro de González que arrojaron como resultados sitios web donde se ofrecen servicios de acompañamiento a adultos y servicios sexuales (@deicyjimenez_/IG)

González afirmó que le preguntaron por Gustavo Petro y por su vinculación laboral

La mujer sostuvo que durante varias horas tuvo que responder interrogantes sobre asuntos personales y profesionales.

De acuerdo con su versión, quienes participaron en la diligencia buscaron establecer si mantenía cercanía con Petro, si compartía sus orientaciones políticas y bajo qué circunstancias obtuvo su puesto en el Palacio de Nariño.

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González negó conocer en persona al exmandatario, aunque trabaja en la sede presidencial, pero sí reconoció que tenía contacto con Augusto Ocampo, quien ocupó la Secretaría Jurídica de la Presidencia durante los últimos meses del Gobierno anterior.

El relato señala que la situación la hizo romper en llanto y, tras concluir el cuestionario, decidió ir al baño del primer piso de la Casa de Nariño para arreglarse antes de retirarse del lugar.

La denuncia de la funcionaria se concentra en dos situaciones. La primera corresponde al interrogatorio, que ella consideró ajeno a sus funciones y dirigido a indagar aspectos de su vida privada. La segunda se refiere a un procedimiento de revisión corporal que, según dijo, se produjo cuando se encontraba en el baño.

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La escritora y excandidata al Congreso Leszli Kálli, recordada por ser una de las 41 pasajeras del vuelo 9463 de Avianca que el 12 de abril de 1999, y que iba en el avión Fokker 50 de Avianca (5 tripulantes) que fue secuestrado por seis guerrilleros del ELN (Ejército de Liberación Nacional), también apuntó contra González antes de que se conocieran los detalles de su denuncia (@LeszliKalliL/X)

Dos uniformadas le habrían ordenado quitarse la ropa en un baño del Palacio de Nariño

De acuerdo con el testimonio entregado al mismo medio de comunicación, González dijo que dos mujeres uniformadas llegaron al baño y le indicaron que debía ser requisada.

Ella recordó que le pidieron mantener la puerta abierta mientras hacía sus necesidades y que, después, le ordenaron retirarse la ropa.

“Me hizo quitar, pues, mi chaqueta, mi (…) y mis panties. Bueno, totalmente desnuda. Pues ella como que me mira que no tuviera nada, me hicieron abrir las piernas, o sea, absolutamente todo”, relató la funcionaria sobre el procedimiento.

“Yo le dije, ¿es en serio? O sea, ¿eso es necesario? ¿Por qué? (…) Yo no soy ningún delincuente, no sé por qué tienen que hacerme eso”, expresó González al señalar lo que les dijo a las uniformadas a raíz de lo que sucedió.

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La funcionaria aseguró que llevaba seis meses de trabajo en el Dapre y que nunca había pasado por un procedimiento similar, y expresó que las policías le hablaron de un supuesto protocolo de seguridad para justificar la requisa, aunque dijo que no encontró información que explicara una medida de esas características tras consultar con compañeras e indagar por los protocolos internos.

Después de la inspección corporal, las uniformadas revisaron su bolso. González afirmó que “lo único que encontraron fueron unos cigarrillos”.

El director del Dapre Carlos Ríos, fue llamado a presentarse ante la Fiscalía - crédito @CarlosARiosP/X

La denunciante calificó el procedimiento como una situación irregular

La versión de González plantea que el episodio del baño ocurrió inmediatamente después del interrogatorio y aumentó su angustia.

La mujer vinculó lo sucedido con las preguntas que había respondido sobre su presunta cercanía con Gustavo Petro y con su contratación en el Dapre.

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Caracol Radio informó que buscó una respuesta del Dapre sobre el testimonio de Jessica Tatiana González y sobre los señalamientos que involucran a funcionarios de la entidad, pero no se obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación.

Abogado de Gustavo Petro se pronunció

Alejandro Carranza, el abogado que defiende al expresidente Petro, se refirió a la publicación de la grabación de González.

“Ahí tienen los montajes de sus famosos ‘sexo contratos’”, señaló el penalista al comienzo de la publicación que compartió en X el mismo viernes, y dijo que la funcionaria “es una de las víctimas de Carlos Ríos y su secretaria privada”.

Carranza calificó el caso de los 'sexcontratos' como "un montaje" (@HombreJurista/X)

“Es sumamente preocupante que los miembros de la Policía se involucren en la tortur@ psicológic@ y física de mujeres que no son abelardistas o que se identifican como progresistas”, expuso el abogado.

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Carranza añadió que “no corresponde” al presidente Abelardo de la Espriella y su administración, ni a los medios de comunicación “estigmatizar a las mujeres como ‘mariposas amarillas’, y mucho menos, silenciar sus voces cuando el gobierno actual las somete a tortura”.

“Las personas que recurren a la tortur@ y la falsedad, así como aquellas que permanecen en silencio por someterse a la al establecimiento, actúan de una manera que solo puede calificarse como cobardía”, recalcó el penalista, que hizo dos preguntas a modo de reflexión: “¿Acaso consideran un “milagro” someter a tratos crueles e indignos a una mujer inerme? ¿Parte del milagro consiste también en silenciar sus voces"?

Al final, Carranza elevó su petición a la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía Nacional para que “escuche y proteja las víctimas, la denuncia se formuló hace tres semanas y no han citado a la ampliación de la denuncia, ni a una sola víctima”.

Carranza solicitó acompañamiento y medidas de protección para González (@HombreJurista/X)

El abogado de Petro anunció en la misma publicación la denuncia contra el director del Dapre Carlos Rios “se ampliará con el delito de fraude procesal, ya que decidieron mentir en el congreso y tratar de inducir en error a la fiscalía”.

El penalista también puso en conocimiento el caso ante la Secretaría de la Mujer “para que actúen sus rutas y protejan a las servidoras que están siendo constreñidas”.