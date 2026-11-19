Juan Carlos Osorio sumó seis trofeos con Atlético Nacional entre 2012 y 2015 antes de su salida al fútbol internacional. (@ClubeDoRemo/X)

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Juan Carlos Osorio es uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol colombiano al consiguir cuatro ligas con dos equipos. Su mejor etapa fue en Atlético Nacional, con el que sumó seis trofeos entre 2012 y 2015 y sentó las bases de la nómina que ganó la Copa Libertadores de 2016.

Gracias a esa experiencia, Osorio suena para regresar al país en la temporada 2027. El entrenador se encuentra libre, dispuesto a volver a trabajar y analiza proyectos en Colombia. Uno de ellos llama la atención por tratarse de un club nuevo, con inversores recientes, aunque asumiría el reto de un equipo comprometido con el descenso.

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Además, el técnico risaraldense dejó ver su interés por llegar a Junior de Barranquilla, que quedó afuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, despidió a Sebastián Viera y, al parecer, anunciará a su nuevo entrenador en los próximos días, de cara a la nueva campaña.

El equipo que buscaría a Juan Carlos Osorio

El entrenador no consigue un título desde 2014, cuando ganó el Torneo Apertura con Atlético Nacional. Su último logro deportivo fue en 2018, cuando llegó a los octavos de final del Mundial de Rusia con México. En la fase de grupos, el seleccionado venció a Alemania en un partido recordado por el orden táctico de Osorio.

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Juan Carlos Osorio suena ahora con fuerza para llegar al Deportivo Pereira. El periodista argentino Adrián Magnoli mencionó que el técnico sería el elegido para iniciar el nuevo proyecto liderado por el empresario Santiago Jaramillo, quien también es mánager del cantante Blessd.

La directiva de Deportivo Pereira analiza vincular a Juan Carlos Osorio como director técnico o en el cargo de director deportivo. (Clube do Remo)

“Atención a lo que les voy a decir, solo acá lo van a escuchar, el señor Juan Carlos Osorio va a ser el técnico del Deportivo Pereira, el señor Juan Carlos Osorio va a dirigir el proyecto”, mencionó el comunicador en el programa El Morningol del medio AS Colombia.

Magnoli también habló sobre cómo será el proceso de fichajes, que serían futbolistas que quedarían libres en el mercado de fichajes: “Los nombres de jugadores que están tirando son una cosa fantástica, por eso se quedaron con plata para organizar todo. Van a agarrar sobrados de rico, Junior va a dejar sobrados de rico muy buenos”.

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Deportivo Pereira terminó en el último lugar de la reclasificación y comenzará la temporada 2027 bajo amenaza de descenso. (David Jaramillo-Colprensa)

Más allá de eso, el argentino también dijo que aún quedaba por confirmar cuál iba a ser el rol de Osorio, pues existe la opción de que no trabaje desde el banquillo: “A mí me dijeron ‘Juan Carlos Osorio va a liderar el proyecto del Deportivo Pereira’, pero no me dijeron si como técnico o director deportivo”.

La nueva etapa del Deportivo Pereira

Stiven Mesa Londoño y Santiago Jaramillo Morán, conocidos como Blessd y Dímelo Jara, se convirtieron en accionistas mayoritarios del Deportivo Pereira el 18 de noviembre. Los empresarios, al parecer, asumirían las acreencias del club para avanzar hacia la adquisición del 100% de la institución.

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“Confirmado al 100%, en este momento somos accionistas mayoritarios de Deportivo Pereira con la empresa Dímelo Jara Company. Hay un tema de acreencias que vamos a absorber nosotros y así quedar con el 100%. Es cuestión de tiempo”, dijo el mánager del artista al periodista Mariano Olsen.

El momento exacto en el que Dímelo Jara firma los documentos para hacerse con la propiedad del Deportivo Pereira - (@SamuelDuque/X)

El cambio de control llega mientras el equipo enfrenta una crisis administrativa que afectó su rendimiento deportivo: terminó último en la tabla de reclasificación de la temporada y comenzará 2027 bajo presión por el descenso, pues tendría un promedio bajo por el mal rendimiento en 2026.

Blessd y Dímelo Jara ya tienen participación en otros clubes. En 2024 adquirieron el Vendsyssel FF de Dinamarca, en 2025 se incorporaron al UB Coquense de España y también son propietarios de El Carmen Bendito FT, equipo de fútbol sala en Colombia.

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El empresario asumiría la presidencia del Deportivo Pereira. La vicepresidencia estaría a cargo de Juan Carlos de La Cuesta, quien pasó por Atlético Nacional durante una etapa en la que el club ganó varios títulos, incluida la Copa Libertadores de 2016.