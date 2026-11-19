Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad y dolor por parte de sus allegados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alcira Quintana Martínez, lideresa política y comunitaria de 47 años, fue asesinada a tiros en la mañana del jueves 19 de noviembre de 2026 mientras realizaba ejercicio cerca del patinódromo municipal de Cantagallo, en el sur de Bolívar. El ataque provocó rechazo entre habitantes y dirigentes locales, que exigieron esclarecer el crimen.

Según las versiones conocidas hasta ahora, hombres armados se acercaron a Quintana Martínez hacia las 6:00 a. m. y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras la agresión, los responsables huyeron del sector sin que se conozca información oficial sobre su identidad o paradero.

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La víctima era madre de tres hijos y era reconocida en el municipio por su participación política, su trabajo comunitario y su vínculo con distintas causas sociales de esta población petrolera.

Su muerte volvió a poner en el centro de la discusión las condiciones de seguridad para quienes ejercen liderazgos en el sur del departamento.

Hombres armados dispararon contra la dirigente comunitaria de 47 años cerca del patinódromo municipal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento no se han divulgado hipótesis sobre el móvil del homicidio ni se ha informado de capturas relacionadas con el acto de violencia que enlutó a la población.

La falta de detalles oficiales mantiene la incertidumbre entre los habitantes de Cantagallo, que esperan avances de las autoridades judiciales para establecer cómo ocurrió el hecho y quiénes participaron.

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Personas cercanas a la víctima la describieron como una mujer vinculada a las necesidades de los barrios y de las familias de la zona, por lo que rechazaron la violencia desmedida que acabó con su existencia.

La Alcaldía destacó su trabajo político y social

Las autoridades expresaron el dolor por la partida de la ciudadana (Alcaldía Municipal Cantagallo/Facebook)

La Alcaldía Municipal de Cantagallo emitió un comunicado de condolencias en el que resaltó la trayectoria de Quintana Martínez y expresó acompañamiento a sus familiares. La Administración local indicó que su fallecimiento representa la partida de una “lideresa política y comunitaria que dedicó su vida al servicio de su gente”.

En el mensaje, la Alcaldía en cabezada por Omar Esparragoza señalaron que el trabajo de la dirigente dejó huella en “barrios, familias y procesos” del municipio y envió un mensaje a los allegados de la víctima: “Que sepan que no están solos: todo un pueblo los acompaña y honra su memoria”, afirmó la entidad en su pronunciamiento.

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La información que circula a través de las redes sociales no es una versión oficial, por lo que los ciudadanos están a la espera de avances en la investigación. Por ahora, las reacciones públicas se sumaron al reclamo de la comunidad para que la investigación permita determinar los responsables y evitar que el homicidio quede impune.

Amigos y habitantes lamentaron la muerte de Quintana

Varios mensajes de sorpresa y luto circulan en las redes sociales (Jhon Jairo Matutes Toloza/Facebook)

El impacto de la noticia se reflejó en mensajes difundidos por personas que conocieron a la lideresa. Jhon Jairo Matutes, uno de los amigos de la víctima, expresó su dolor por el crimen a través de su red social Facebook y recordó aspectos de su relación personal con ella.

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“Una mujer buena, alegre, luchadora, de un corazón noble”, escribió Matutes al referirse a Alcira Quintana Martínez. En su publicación agregó que la muerte de su amiga deja “un vacío inmenso” entre quienes compartieron con ella y envió un mensaje de solidaridad a la familia.

Las expresiones de duelo también destacaron el papel que cumplía la mujer dentro de la comunidad. “Hoy Cantagallo, Bolívar, llora”, señaló Matutes, que pidió fortaleza para los seres queridos de la víctima.

El caso ocurre mientras líderes y sectores sociales del municipio reclaman garantías para los que desarrollan actividades políticas, comunitarias y sociales en sus territorios. Por ahora, la comunidad aguarda un pronunciamiento de las autoridades competentes sobre la investigación, las posibles líneas de indagación y las acciones para ubicar a los responsables del asesinato.

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