La misión estará integrada por miembros del grupo de Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (DAND), instancia parlamentaria que promueve el diálogo político con Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú (Álex Flores/Europa Press-Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una delegación de eurodiputados visitará Colombia entre el 20 y el 22 de diciembre de 2026, en el marco de una agenda de acercamiento entre el Parlamento Europeo y el país que tendrá como prioridades la seguridad, la cooperación judicial, la inversión extranjera y el intercambio legislativo.

La misión forma parte de las actividades del grupo de Relaciones con los Países de la Comunidad Andina (Dand), encargado de promover el diálogo político con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

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La visita fue abordada durante una reunión preparatoria realizada el jueves 19 de noviembre en Bruselas, en la que participó el embajador de Colombia ante Bélgica, la Unión Europea (UE) y la Otan, Juan Gonzalo Ospina. El diplomático recibió a los integrantes del Parlamento Europeo y presentó los objetivos del encuentro previsto para diciembre.

De acuerdo con Ospina, la misión permitirá a los eurodiputados conocer directamente el contexto colombiano y revisar posibilidades para ampliar la cooperación entre el país y las instituciones europeas, tanto en asuntos de seguridad como en iniciativas de desarrollo y relacionamiento económico.

“Espero verlos a todos en diciembre en Colombia. Intentaremos trabajar en temas de seguridad y desarrollo, mostrarles la belleza de Colombia y también presentarles lo que estamos haciendo para construir las políticas del presidente Abelardo de la Espriella, quien quiere trabajar firmemente en materia de inversión, seguridad y en la defensa de los derechos humanos de la población”, dijo ante el Parlamento Europeo.

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Seguridad y cooperación judicial en la agenda bilateral

El embajador de Colombia ante Bélgica, la Unión Europea y la OTAN, Juan Gonzalo Ospina, lideró gestiones para concretar la visita y destacó el interés de presentar ante los eurodiputados las prioridades del Gobierno en inversión, seguridad, desarrollo y derechos humanos (Europa Press)

Uno de los principales puntos de las conversaciones será la cooperación en seguridad y defensa, con énfasis en el combate al crimen organizado transnacional y el fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre autoridades de Colombia y Europa.

En materia judicial, el país busca ampliar el trabajo conjunto con Eurojust, la agencia de la Unión Europea que facilita la cooperación judicial en investigaciones y procesos penales entre los países. Colombia cuenta actualmente con un punto de contacto con esta entidad y espera avanzar en los mecanismos de colaboración.

La agenda también contempla la coordinación policial internacional mediante Ameripol, organización creada en Bogotá en 2007. Colombia aprobó en julio de 2026 el tratado constitutivo de este organismo, que establece la capital colombiana como su sede permanente.

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La cooperación frente al crimen transnacional, el intercambio de capacidades policiales y los mecanismos de coordinación judicial serán parte de los asuntos que se discutirán con los representantes europeos. Además, se prevén diálogos sobre democracia, libertades públicas, derechos humanos, programas de cooperación y ayuda al desarrollo, así como un intercambio de experiencias legislativas y jurídicas entre ambas partes.

Colombia busca ampliar la inversión y los vínculos empresariales con Europa

Entre las áreas identificadas para ampliar los proyectos conjuntos figuran seguridad, educación, energía, hidrocarburos y una posible alianza digital (Yves Herman/REUTERS)

El embajador Ospina hizo referencia a la importancia del Estado de derecho, la independencia judicial y la estabilidad institucional para generar condiciones de confianza entre inversionistas europeos interesados en Colombia. En ese sentido, señaló la protección de la propiedad privada y la iniciativa empresarial como elementos de la política económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que plantea como objetivo alcanzar un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 6%.

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La visita de diciembre buscará facilitar contactos con empresarios e inversionistas europeos, además de avanzar en la implementación del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea. Entre los sectores contemplados para posibles proyectos conjuntos se encuentran seguridad, educación, energía, hidrocarburos y una eventual alianza digital.

Durante la reunión, el eurodiputado neerlandés Sebastian Kruis, integrante de la delegación y nacido en Medellín, hizo referencia a la frase “cesó la horrible noche”, del Himno Nacional de Colombia. Según el relato del embajador Ospina, el comentario se produjo al expresar su valoración sobre las políticas del nuevo Gobierno.

a visita contará con el acompañamiento de la Delegación de la Unión Europea en Bogotá y busca fortalecer la interlocución entre Colombia, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas en asuntos políticos, económicos, jurídicos y de cooperación (Europa Press)

Por su parte, el eurodiputado español Raúl de la Hoz Quintano manifestó su interés en participar en la misión y destacó la importancia del momento en que se realizará el viaje.

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“Soy uno de los privilegiados miembros de este Parlamento que va a tener la oportunidad de asistir a la misión en Colombia, en un momento que a nosotros nos parece fundamental. Nosotros estamos extraordinariamente interesados que tenga el más alto nivel posible”, expresó.