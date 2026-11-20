Petro habría cuestionado si su condición de máximo responsable de la nómina de la Rama Ejecutiva justificaba que se le consultara sobre la designación de la secretaria general de la Presidencia (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

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La justicia tiene en su poder videos, documentos y conversaciones para determinar si durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro habría existido una presunta instrumentalización de mujeres.

Entre las pruebas conocidas figura un chat entre Petro y la exfuncionaria Angie Rodríguez, revelado por Red+ Noticias, que daría cuenta de una discusión sobre nombramientos en cargos administrativos de entidades públicas.

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La conversación habría tenido lugar el 12 de enero del 2026, dos días antes de que Rodríguez dejara la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En los mensajes, el entonces mandatario presuntamente le habría solicitado nombrar mujeres en puestos administrativos, mientras la exfuncionaria le habría expuesto las limitaciones que tenía para intervenir en determinadas designaciones.

El intercambio se centra en la facultad presidencial sobre la nómina de la Rama Ejecutiva, así como en la autonomía de las entidades estatales para realizar nombramientos en cargos que no corresponden al primer nivel directivo.

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