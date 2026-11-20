Cerca de 6.012 establecimientos educativos de Buenaventura y Chocó presentan daños por el terremoto del 10 de agosto, según cifras de Unicef (Unicef)

Guardar

La recuperación de los colegios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 sigue siendo uno de los pendientes más grandes en Buenaventura y Chocó. A 100 días del sismo de magnitud 7,4, cerca de 6.012 establecimientos educativos presentan daños y su reconstrucción tendría un costo estimado de 19,2 billones de pesos, según cifras de Unicef.

Mientras se define cómo financiar y ejecutar esas obras, miles de estudiantes continúan sus actividades académicas en espacios provisionales. La emergencia obligó a buscar alternativas para evitar que los daños en la infraestructura interrumpieran por completo las clases, especialmente en las comunidades rurales y apartadas.

PUBLICIDAD

Alrededor de 5.000 estudiantes reciben clases en 46 espacios educativos temporales instalados en zonas afectadas por el sismo (Unicef)

En respuesta a esa situación se instalaron 46 espacios educativos temporales, conocidos como Etapis, en diferentes sectores de ambos territorios. De acuerdo con el balance de Unicef, cerca de 5.000 niños, niñas y adolescentes de educación inicial, primaria y secundaria utilizan actualmente estas aulas.

Las clases continúan en espacios provisionales

Las carpas tienen capacidad para recibir hasta 80 estudiantes, aunque atienden en promedio a 60 menores por jornada. Según explicó Gustavo Ugalde, líder de Alianzas y Recaudación de Unicef en Colombia, las estructuras cuentan con tecnología solar, iluminación, ventilación y doble techo para mejorar las condiciones de temperatura.

Además de servir como salones de clase, estos espacios buscan mantener las rutinas escolares y ofrecer acompañamiento a los menores mientras se recuperan las instituciones afectadas. Ugalde advirtió que la interrupción de las actividades educativas puede aumentar la exposición de niños y adolescentes a distintos riesgos.

PUBLICIDAD

“Las cifras muestran que la recuperación apenas comienza. Cada aula temporal devuelve a niñas, niños y adolescentes la posibilidad de restablecer espacios de aprendizaje y protección, así como la recuperación de rutinas, el acompañamiento socioemocional y la construcción de entornos protectores para la niñez en zonas en las que pueden ser susceptibles de reclutamiento, pandillas y otras formas de violencia”, afirmó Ugalde.

Las aulas provisionales cuentan con iluminación, ventilación, tecnología solar y doble techo. Cada estructura tiene capacidad para recibir hasta 80 estudiantes (@Mineducacion/X)

La preocupación se concentra especialmente en las zonas más apartadas del Chocó, donde los menores pueden enfrentar riesgos de reclutamiento por parte de grupos armados, desplazamiento y violencia sexual. En esos lugares, la continuidad de las clases representa uno de los factores que las autoridades y organizaciones que atienden la emergencia consideran dentro de las acciones de protección.

PUBLICIDAD

La reconstrucción sigue pendiente

La instalación de aulas temporales corresponde a una primera etapa de atención. La siguiente estará enfocada en la recuperación de los establecimientos afectados, un proceso que podría requerir diseños, materiales y otros recursos, de acuerdo con las necesidades de cada institución.

Unicef señaló que ese trabajo se adelantaría en coordinación con el Gobierno Nacional y las demás entidades que participan en la atención de la emergencia. Sin embargo, la cifra de colegios con daños y el costo estimado de las obras dan cuenta de la dimensión de los recursos que se necesitan para recuperar la infraestructura educativa.

A las dificultades financieras y técnicas se suman los problemas de acceso a varias comunidades. En sectores como el Alto Baudó y otras zonas del Chocó conectadas por los ríos, el transporte de materiales y ayudas depende de recorridos en lancha. Los trayectos elevan los costos y hacen más compleja la llegada de suministros.

PUBLICIDAD

En comunidades como el Alto Baudó, el transporte de materiales y ayudas depende de recorridos en lancha, una condición que eleva los costos y dificulta la atención de la emergencia (Joel González/Presidencia)

Por ahora, las aulas provisionales permiten que cerca de 5.000 estudiantes mantengan sus actividades escolares, mientras continúa pendiente la intervención de miles de establecimientos. La recuperación de los colegios dependerá de la coordinación entre el Gobierno Nacional, las autoridades locales y las organizaciones que participan en la atención de los territorios afectados.

A 100 días del terremoto, el desafío ya no se limita a garantizar lugares temporales para recibir clases. También implica definir los recursos, las obras y los tiempos necesarios para que las comunidades educativas de Buenaventura y Chocó puedan regresar a instalaciones adecuadas.