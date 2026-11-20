Jaime Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que "los comerciantes tienen buenas expectativas frente a las jornadas de Black Days, respaldadas por la renovación de vitrinas y el adecuado aprovisionamiento de sus establecimientos" - (Fenalco)

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El comercio colombiano creció en forma moderada y desigual en octubre de 2026: el 34% de los comerciantes del país vendió más que en el mismo mes de 2025, el 35% mantuvo niveles similares y el 31% registró descensos, según la Bitácora Económica de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco).

El gremio espera que las jornadas de Black Days de noviembre y la temporada de fin de año, con Navidad y Año Nuevo en diciembre, impulsen el consumo.

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El avance fue menor al de septiembre de 2026, aunque los establecimientos llegan a ese período con inventarios renovados y expectativas favorables, informó el gremio por medio de un comunicado de prensa. Halloween aportó movimiento a las ventas de disfraces y artículos vinculados con la celebración, y numerosos comercios aprovecharon octubre para liquidar colecciones anteriores mediante promociones y preparar sus vitrinas para diciembre.

Vehículos y tecnología impulsan un desempeño desigual

Los vehículos y las motocicletas volvieron a dinamizar la actividad comercial, la Federación, en momentos en que el Salón del Automóvil se desarrollaba en Corferias. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que el evento “representa una importante vitrina para impulsar las ventas del sector”.

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Cada Black Friday se convierte en una oportunidad única para que los consumidores adquieran productos demasiado costosos a niveles más bajos - (EFE)

La distancia entre rubros se mantiene en el acumulado del año, según Cabal. “Por ejemplo, mientras que las ventas en lo corrido del año de televisores crecen 40 % y las de vehículos 38 %, las de calzado lo hacen apenas un 1,1 % y las de ropa solo 1,5 %”, declaró.

De igual manera, le dirigente describió como “apenas aceptable” el comportamiento de confecciones, prendas de vestir, accesorios, calzado, artículos de cuero y juguetería. Cabal atribuyó parte de esa situación a los aranceles del 40% para prendas importadas y a la excepción del IVA que, según sostuvo, beneficia a productos de menos de USD200 importados mediante plataformas chinas.

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Black Days concentra las expectativas de los comerciantes

Se prevé un mejor desempeño en noviembre gracias a los Black Days, apoyados en el abastecimiento de los negocios y la renovación de vitrinas. “Estas actividades representan una oportunidad para dinamizar el consumo y darle un nuevo impulso a las ventas antes de la temporada navideña”, indicó Cabal.

Inflación y menor crecimiento moderan el optimismo

Para los próximos seis meses, el 40% de los empresarios espera una mejora en la economía y sus ventas, el 4 % anticipa estabilidad y el 18% prevé un escenario más difícil, según la Bitácora Económica. En conjunto, el 82% espera que la situación mejore o permanezca sin cambios.

En el informe, Fenalco citó al Banco de la República, que elevó a 7,1% su proyección de inflación para el cierre de 2026 (cerró en 6,30% anual en octubre de 2026, según el Dane) y redujo su previsión de crecimiento del producto interno bruto para ese año, de 2,5% a 2,0%. El gremio vinculó la cautela empresarial con mayores costos laborales, los efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios y ajustes de servicios indexados a la inflación pasada.

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La temporada de diciembre se perfila como una instancia decisiva para sostener la recuperación de las ventas, pese a un entorno económico que mantiene prudentes a los comerciantes.

Cambio en los hábitos de consumo

Dice la Bitácora que en los últimos años la presión al alza sobre los precios, la recomposición de los hogares y las nuevas dinámicas sociales han modificado al consumidor tanto las necesidades como la manera en que decide qué, dónde y cuánto comprar. Puntualizó que más que un cambio coyuntural, parece tratarse de una transformación estructural del consumo: los hogares comparan más, distribuyen sus compras entre distintos canales, le otorgan más importancia a unas categorías que eran irrelevantes hace un par de décadas y buscan maximizar el valor de cada peso gastado.

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La inflación anual en Colombia cerró octubre de 2026 por encima del 6% - (Dane)

“Después de la pandemia, los precios de múltiples bienes y alimentos comenzaron a incrementarse de manera considerable”, apuntó.

De acuerdo con la consultora McKinsey, el poder adquisitivo destinado a bienes de consumo en América Latina se redujo más de 20%. En Colombia, esta situación llevó a muchos hogares a buscar productos más económicos, convertirse en verdaderos cazadores de promociones y encontrar en las marcas propias una alternativa equilibrada entre calidad y precio.

“Esto no significa que los consumidores hayan dejado de darse ciertos gustos: todavía existe espacio para productos premium cuando perciben una mayor diferenciación o beneficio. Sin embargo, es innegable la creciente influencia de los hard discount: mientras en 2018 existían cerca de 900 tiendas D1 en el país, hoy la cifra ronda las 2.800″, precisó el documento.

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