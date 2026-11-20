La Operación Amazonas Libre III destruyó e incautó infraestructura de minería ilegal en el río Puré. (Fuerza Aérea Colombiana)

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La Operación Amazonas Libre III permitió destruir e incautar infraestructura destinada a la minería ilegal en el río Puré, en el departamento de Amazonas, según informó la Fuerza Aérea Colombiana. El operativo apuntó a las redes que financian la extracción ilícita de oro y dejó pérdidas estimadas en $62.090 millones para esas estructuras.

La intervención estuvo a cargo del Grupo Aéreo del Amazonas (Gaama), con apoyo de capacidades del Comando Aéreo de Combate No. 2 (Cacom 2) y unidades de la Policía Nacional. Participaron la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar) y la Dirección de Antinarcóticos (Diran).

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De acuerdo con la información oficial, la operación se concentró en el sector del río Puré, donde las autoridades identificaron equipos empleados para extraer minerales de manera ilegal. El propósito fue afectar los recursos materiales, las rutas de abastecimiento y los ingresos que sostienen esta actividad en una zona de alto valor ambiental.

Los equipos podían extraer hasta 108 kilogramos de oro por mes

Durante el procedimiento, las autoridades destruyeron e incautaron 29 dragones mineros de fabricación brasileña, estructuras flotantes utilizadas para remover sedimentos del lecho de los ríos y separar el oro. Según los cálculos operacionales de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el conjunto de esos equipos tenía capacidad para extraer hasta 108 kilogramos de oro al mes.

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Las autoridades destruyeron 29 dragones mineros de fabricación brasileña con capacidad para extraer 108 kilogramos de oro mensuales. (Fuerza Aérea Colombiana)

Esa producción podía representar ingresos cercanos a $45.600 millones mensuales dentro de los mercados ilegales, de acuerdo con las estimaciones entregadas por la institución. El dato permite dimensionar la capacidad económica de la infraestructura localizada en el área intervenida.

El operativo también dejó fuera de circulación 40 motores industriales, 68 motores a gasolina y 61 motobombas. Estos elementos eran parte del funcionamiento de los dragones y de las plataformas de extracción, pues permitían mantener el bombeo de agua, la remoción de material y la operación de las embarcaciones.

La Fuerza Aérea informó, además, sobre la destrucción e incautación de 26 equipos de soldadura y dos armas de fuego. Este último elemento suele emplearse en procesos de separación del oro y representa un riesgo para los ecosistemas acuáticos cuando entra en contacto con las fuentes hídricas.

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La operación buscó afectar las finanzas de dos frentes armados

Según la FAC, la intervención impactó una fuente de ingresos de los frentes Amazonas Jonier Arenas y Carolina Ramírez, estructuras a las que atribuyó vínculos con la explotación ilícita de yacimientos mineros en esta región del país.

El operativo dejó fuera de circulación 108 motores y 61 motobombas que garantizaban el funcionamiento de las plataformas de extracción. (Fuerza Aérea Colombiana)

Las autoridades calcularon que la actividad intervenida aportaba alrededor de $6.800 millones al mes a las finanzas de esos grupos. La destrucción de la maquinaria, los motores y los demás insumos busca limitar la continuidad de la operación minera y elevar los costos logísticos para las redes que la sostienen.

La Fuerza Aérea estimó en $62.090 millones las pérdidas económicas ocasionadas por el operativo. Esa cifra incluye el valor de la infraestructura afectada y el impacto sobre la capacidad de extracción que tenían los equipos encontrados en el río Puré.

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La minería ilegal en áreas fluviales depende de una red de suministros que incluye combustible, repuestos, transporte, maquinaria pesada y personal para el manejo de las dragas. Por esa razón, la afectación de motores, motobombas y equipos de soldadura puede dificultar la reparación o el traslado de nuevas estructuras hacia zonas remotas de la Amazonía.

El mercurio incautado eleva la alerta por el impacto ambiental

La acción también estuvo orientada a reducir las consecuencias de la extracción ilegal sobre el ecosistema amazónico. El río Puré atraviesa una zona de selva que requiere medidas de protección por su biodiversidad, sus fuentes de agua y la presencia de comunidades que dependen de esos recursos naturales.

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La incautación de 700 gramos de mercurio alertó sobre el riesgo de contaminación química para las fuentes hídricas de la región. (Fuerza Aérea Colombiana)

La incautación de 700 gramos de mercurio constituye uno de los elementos ambientales del procedimiento. Esta sustancia puede contaminar el agua, los sedimentos y las especies de peces, con posibles efectos sobre las poblaciones que consumen productos de los ríos.

A ello se suma la alteración física del cauce que generan los dragones mineros. Las máquinas remueven grandes cantidades de sedimento y pueden modificar las condiciones del fondo de los ríos, afectar la calidad del agua y alterar hábitats de fauna acuática.

La FAC sostuvo que la operación contribuye a la protección de los ecosistemas amazónicos, al retirar equipos que estaban destinados a la explotación ilícita de recursos naturales. La institución no informó sobre capturas durante el desarrollo del procedimiento.

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