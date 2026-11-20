Abelardo de la Espriella aseguró que los jueces deben tomar decisiones sin presiones del Ejecutivo, incluso cuando sus fallos sean contrarios a los intereses del Gobierno (@CorteSupremaJ/X)

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La financiación de la justicia y las demoras en los procesos judiciales fueron dos de los asuntos centrales de la intervención del presidente Abelardo de la Espriella durante el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, que se desarrolla en Cali.

El mandatario aseguró que su Gobierno respetará la autonomía de los jueces y anunció que buscará alternativas para garantizar los recursos que necesita la Rama Judicial.

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El pronunciamiento se produjo después de una reunión con los presidentes de las altas cortes para revisar el déficit financiero que afecta a la administración de justicia. De la Espriella sostuvo que las dificultades presupuestales no deben convertirse en un obstáculo para que los ciudadanos reciban respuestas oportunas.

Los presidentes de las altas cortes participaron en el encuentro con el Gobierno para abordar el presupuesto de la Rama Judicial y las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la administración de justicia (Luisa González/REUTERS)

En su intervención, el jefe de Estado insistió en que la independencia judicial debe mantenerse incluso cuando las decisiones de los jueces sean contrarias a los intereses del Ejecutivo.

Autonomía judicial y cooperación institucional

El presidente afirmó que puede manifestar desacuerdos frente a una sentencia, siempre que lo haga sin recurrir a su autoridad para condicionar el trabajo de los funcionarios judiciales. “Como presidente de la República tengo la obligación de respetar esa independencia. Podré estar en desacuerdo con una decisión judicial y expresar mis razones con respeto y altura, pero jamás utilizaré la autoridad de mi cargo para presionar a un juez o intentar que resuelva conforme a mis preferencias”, mencionó.

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Recordó que la Constitución somete a los jueces al imperio de la ley y mantiene sus decisiones al margen de presiones de otras ramas del poder público. “La independencia judicial tampoco impide la cooperación entre las ramas del poder público. Ejecutivo y Judicial tenemos funciones separadas, pero tenemos el deber de colaborar armónicamente”, señaló.

De la Espriella manifestó su preocupación por las demoras en procesos relacionados con pensiones, alimentos, conflictos laborales y reparación de daños (Luisa Gonzalez/REUTERS)

De la Espriella puso además sobre la mesa las dificultades que enfrentan los despachos por la carga de trabajo y la falta de personal, infraestructura y herramientas tecnológicas. También mencionó a jueces de municipios apartados que trabajan bajo amenazas de organizaciones criminales.

Tiempos de respuesta y uso de nuevas tecnologías

El mandatario dijo que le preocupa que los ciudadanos deban esperar demasiado para obtener decisiones en asuntos de pensiones, alimentos, conflictos laborales y reparación de daños. Advirtió que los trámites no pueden extenderse indefinidamente. “Una sentencia que llega después de muchos años puede perder parte de su utilidad. Los ciudadanos necesitan que sus derechos sean reconocidos y protegidos oportunamente”, manifestó.

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Sobre la transformación tecnológica, De la Espriella consideró que la inteligencia artificial puede ayudar a organizar expedientes, consultar información y agilizar trámites. Sin embargo, sostuvo que estas herramientas no deben asumir la función de los jueces ni sustituir su criterio. “A los jueces no los reemplaza ninguna inteligencia artificial, ninguna máquina tiene el alma de los jueces de Colombia”, afirmó.

El mandatario agregó que la incorporación de estos sistemas debe respetar el debido proceso, proteger la información de las partes y garantizar la transparencia. La responsabilidad de cada sentencia, recalcó, debe seguir en manos del juez.

El mandatario sostuvo que la inteligencia artificial puede agilizar trámites y organizar expedientes, pero no reemplazará el criterio de los jueces en las decisiones judiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También habló de las críticas en redes sociales a las decisiones judiciales. Defendió la libertad de expresión y el derecho a cuestionar a las autoridades, pero pidió evitar presiones sobre los procesos. “Los jueces deben decidir conforme a las pruebas y a la ley, no a las campañas de desprestigio que se promueven en las redes sociales”, sostuvo.

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Al cierre de su intervención, De la Espriella abordó el reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de grupos armados y organizaciones criminales. Pidió que los responsables respondan ante la justicia y que las víctimas reciban protección. En relación con los adolescentes que entran en conflicto con la ley, planteó fortalecer las medidas de rehabilitación. El sistema, dijo, debe exigir responsabilidad y ofrecerles nuevas oportunidades.