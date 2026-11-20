Abelardo de la Espriella informó que alias Blue es investigada por actividades de propaganda mediante grafitis (César Carrión/Presidencia/Flickr - captura de pantalla @ABDELAESPRIELLA/X)

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de una mujer conocida como alias Blue, señalada de presuntamente participar durante ocho años en actos violentos registrados durante manifestaciones públicas. La detención de la ciudadana se hizo en Cali, Valle del Cauca.

En una grabación que compartió el jefe de Estado en sus redes sociales, en la que se muestra a alias Blue en calidad de detenida, un funcionario entregó detalles de las razones por las cuales la mujer fue capturada por las autoridades.

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“La señora es encargada de adelantar las actividades con tendencia violenta a partir de la manifestación pública en la Universidad Nacional de Bogotá. Es encargada de hacer los ataques a los servidores públicos en el momento de la manifestación pública violenta, tratando de ocultar su identidad por medio de capuchas y liderando todos los ataques en materia terrorista a la manifestación pública”, precisó el funcionario, luego de que el presidente De la Espriella preguntara sobre la situación legal de la mujer.

Al parecer, la capturada también habría estado detrás del impulso de propaganda y de un presunto reclutamiento de estudiantes en universidades públicas. Las autoridades la identificaron en las manifestaciones que se llevaron a cabo el 19 de noviembre de 2026 en Colombia.

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“Inicia con unos grafitis en el medio de la protesta el día de hoy acá en la ciudad de Cali. Se evidencia cuando se quita las capuchas y posteriormente, pues ya se hacen los controles correspondientes, encontrando en su maleta los aerosoles con los que pintaba, con los que pintó todo el recorrido en medio de la manifestación, unas canicas y una pólvora negra”, dijo el funcionario.

Alias Blue tenía una orden de captura vigente por terrorismo, por violencia contra servidor público y por otros delitos que “transgreden la manifestación pública”.

El presidente De la Espriella publicó una advertencia en su cuenta de X, en relación con la captura de la mujer. “¡LA PROTESTA PACÍFICA SE RESPETA, PERO LA VIOLENCIA NO SE TOLERA! En la era del Tigre, quienes utilicen las manifestaciones para cometer delitos tendrán que responder ante la justicia. ¡La ley se hace respetar y la autoridad del Estado se impone con firmeza! ¡Ya no puedes esconderte en la capucha, bienvenida a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria!”, escribió.

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