Don Omar ya empezó la preventa de sus entradas para los conciertos que realizará en Bogotá, Cali y Medellín. (@donomar/IG)

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La preventa de entradas para los tres conciertos de Don Omar en Colombia arrancó el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m., con acceso exclusivo para clientes del Banco Falabella. El cantante puertorriqueño regresa al país con su gira The Last King World Tour, que tendrá fechas en Bogotá, Cali y Medellín durante noviembre de 2027.

La preventa abre hoy para clientes Falabella y sigue el sábado con más etapas

La primera fase de venta anticipada estará activa hasta el sábado 21 de noviembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar las localidades disponibles.

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Ese mismo sábado, desde las 10:00 a. m. hasta las 2:59 p. m., se habilitará una segunda ventana exclusiva para clientes de Claro. A las 3:00 p. m. del mismo día comenzará la preventa para quienes cuenten con el código del artista, obtenido mediante prerregistro en donomar.com. La venta general quedó programada para el 26 de noviembre a las 10:00 a. m.

Tarifas por etapas y localidades para la presentación de Don Omar en Bogotá, programada para noviembre de 2027 en el recinto Vive Claro. (@ticketmasterco/IG)

Quienes completaron el prerregistro recibieron el miércoles 18 de noviembre, por correo electrónico, el código de acceso necesario para participar en la etapa correspondiente. El prerregistro no garantiza la compra de entradas: los interesados deben ingresar en su fase asignada, usar el código cuando sea requerido y completar el pago antes de que se agoten las localidades.

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Los precios van desde los 149.000 pesos hasta casi 15 millones de pesos, según la ciudad y la localidad

La boletería se comercializa a través de Ticketmaster Colombia y los valores publicados no incluyen el cargo por servicio. Las tarifas varían según la ciudad, el sector y la etapa de venta, ya que los precios aumentan en la segunda fase.

En Bogotá, donde el concierto se realizará el jueves 4 de noviembre de 2027 en el escenario Vive Claro, las entradas de gradería parten desde $250.000 en primera etapa. Los Palcos Diamante, con capacidad para diez personas, cuestan $12.000.000 en la etapa 1 y suben a $13.000.000 en la etapa 2.

Calendario de venta y preventa de entradas para el concierto de Don Omar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. (@ticketmasterco/IG)

Para Cali, con fecha el viernes 5 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, la localidad más económica es la gradería Norte desde $149.000. Los Palcos Diamante arrancan en $12.990.000 en primera fase y llegan a $13.990.000 en la segunda.

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Medellín concentra los precios más altos de la gira. El espectáculo se realizará el domingo 7 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. La Gradería Norte parte desde $249.000 en etapa 1, mientras que los Palcos Diamante alcanzan los $13.990.000 en la primera fase y los $14.990.000 en la segunda, valores que generaron debate en redes sociales entre los seguidores del artista.

Los paquetes Kingdom VIP no incluyen encuentro ni fotografía con el artista

En las tres ciudades también estarán disponibles dos experiencias especiales. El paquete Kingdom VIP 1 tiene un costo de $2.180.000, mientras que el Kingdom VIP 2 vale $1.179.000, ambos sin incluir cargos adicionales de boletería. Ninguno contempla boleto numerado ni contacto con Don Omar.

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Etapas de preventa y venta general para el concierto del cantante Don Omar previsto en Medellín, Colombia, para noviembre de 2027. (@ticketmasterco/IG)

La elección del Polideportivo Sur de Envigado como sede para Medellín, en lugar del Estadio Atanasio Girardot, fue otro de los puntos cuestionados por los seguidores en plataformas digitales. Pese a las críticas por los precios y el recinto, parte del público mantiene el interés por asegurar su lugar antes de que se agoten las primeras etapas.

La gira The Last King World Tour también incluye una fecha en Chile, programada para el 27 de octubre de 2027 en el Estadio Monumental de Santiago, que de acuerdo con la más reciente publicación de su cuenta de Instagram los boletos se agotaron en menos de dos horas tras el inicio de la preventa en ese país.

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Los precios de los palcos generaron críticas en redes sociales antes de que abriera la preventa

El anuncio de las tarifas desató un debate entre los seguidores del artista en plataformas digitales.

Los comentarios se concentraron principalmente en el valor de los palcos grupales, que en Medellín llegan a casi $15 millones en primera etapa, y en los paquetes Kingdom VIP, cuyo precio —hasta $2.180.000— no incluye boleto numerado ni ningún tipo de contacto con Don Omar.

A esa discusión se sumó la elección del Estadio Polideportivo Sur de Envigado como sede para la fecha de Medellín. Varios seguidores esperaban que el espectáculo se realizara en el Estadio Atanasio Girardot, recinto de mayor capacidad en el área metropolitana, y expresaron su descontento en redes ante la confirmación del cambio de escenario.

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