El futbolista colombiano James Rodríguez aparece en las instalaciones de un concesionario durante la entrega de un automóvil deportivo de color naranja. El espacio cuenta con una mesa con aperitivos, copas, una botella conmemorativa y carpetas de la firma automotriz, además del vehículo exhibido con las puertas abiertas (@rrautos/IG)

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James Rodríguez sufrió la eliminación de la Copa BetPlay Dimayor 2026 con Atlético Nacional, tras caer ante Once Caldas luego de la serie que quedó empatada 3-3 en el global y que se definió por tiros desde el punto penal.

El mediocampista convirtió tanto en el partido de ida como en el de vuelta, aunque sus anotaciones no alcanzaron para que el equipo avanzara a una nueva final del torneo, en el que venía de ser tricampeón de forma consecutiva.

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El futbolista colombiano adquirió un automóvil Lamborghini de color naranja en la ciudad de Medellín. (@rrautos/Instagram)

Lejos del resultado deportivo, James Rodríguez volvió a llamar la atención fuera de la cancha por la compra de un automóvil de alta gama en Medellín.

El futbolista colombiano adquirió un Lamborghini naranja que, por sus características, correspondería a un Lamborghini Revuelto, aunque el concesionario no confirmó de forma oficial el modelo ni el valor final de la operación.

La entrega fue divulgada en las redes sociales de RR Autos, concesionario de vehículos de lujo ubicado en la capital del departamento de Antioquia. La empresa publicó fotografías en las que aparece el jugador junto al automóvil, mientras revisa documentos y recibe las llaves del vehículo.

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El jugador colombiano posó junto al vehículo de lujo entregado por el concesionario (RRAutos/IG)

“Felicitaciones”, escribió el concesionario en el mensaje que acompañó las imágenes y en el que etiquetó al colombiano. La publicación superó las 60.000 reacciones durante la noche, y abrió una conversación entre seguidores que comentaron tanto el diseño del carro como su precio estimado.

El Lamborghini Revuelto combina carrocería naranja, puertas de tijera y un sistema híbrido V12

El automóvil relacionado con la compra de James Rodríguez presenta una carrocería naranja, identificada por Lamborghini como Arancio Apodis, con detalles negros, rines deportivos, amplias tomas de aire laterales y un frontal de líneas angulares, según información recopilada por Semana. También tiene puertas de tijera, que se abren hacia arriba, una de las características visuales de los superdeportivos de la marca italiana.

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El Lamborghini Revuelto cuenta con un sistema híbrido que combina un motor V12 y tres propulsores eléctricos (RRAutos/Instagram)

Su cabina incorpora pantallas digitales y mandos inspirados en la aviación. Bajo la carrocería, el Revuelto reúne un motor V12 atmosférico de 6,5 litros y tres propulsores eléctricos en un sistema híbrido enchufable que entrega 1.015 caballos de potencia.

De acuerdo con las especificaciones divulgadas para este modelo, puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,5 segundos y superar los 350 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Aunque no se conoció el pago que hizo James Rodríguez por la unidad, referencias comerciales sitúan el precio del modelo en Colombia entre $2.800 millones y $3.700 millones, una cifra que puede cambiar de acuerdo con los impuestos, el equipamiento y las opciones de personalización.

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La compra del automóvil reavivó el recuerdo del incidente de velocidad que James Rodríguez tuvo durante su etapa en Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

James Rodríguez tuvo líos por excesos de velocidad en el Real Madrid

El interés por su nuevo vehículo también remite al episodio que protagonizó el 1 de enero de 2016, cuando era jugador del Real Madrid. Aquel día, la Policía Nacional de España siguió al colombiano hasta la ciudad deportiva de Valdebebas después de que circulara en un Audi R8 por la M-40 de Madrid a una velocidad superior al límite de 90 kilómetros por hora establecido en ese tramo.

Los informes de entonces indicaron que el automóvil superaba los 200 kilómetros por hora y que los agentes activaron las señales luminosas y acústicas para que detuviera la marcha. El jugador llegó a las instalaciones del club, donde concluyó el seguimiento.

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Rodríguez dio distintas explicaciones ante los agentes, entre ellas que llegaba tarde a un entrenamiento, que no había escuchado las sirenas porque llevaba música alta y que temió un posible secuestro.

Años después, en su serie documental, que se estrenó en Netflix,, se refirió al caso y desmintió las versiones que circularon en la opinión pública. “Iba a 220 km/h. Mentira, iba a 180. Cuando iba llegando al club, los veo y dije no… y fui meme. Fui chiste cuatro días seguidos dentro del vestuario”, indicó el jugador.