El técnico belga regresará a la acción desde la línea técnica luego de las dificultades de salud que pasó (FC Bayern - YouTube)

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El Bayern Múnich volverá a la acción en la Bundesliga ante el Colonia este viernes 20 de noviembre de 2026, desde las 2:30 p. m., en el Allianz Arena. El encuentro, correspondiente a la décima jornada del campeonato alemán, tendrá transmisión de ESPN y Disney Plus.

El partido marcará el regreso de Vincent Kompany al banco del Bayern después de su ausencia por problemas de salud. El entrenador se refirió al estado médico y deportivo de Luis Díaz, quien completó una buena semana de trabajo tras volver al club, aunque todavía no sería convocado para enfrentar al Colonia, guardando a la estrella de la selección Colombia para la Champions League.

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Luis Díaz volverá a tener minutos con Bayern en el juego ante Lille (Angelika Warmuth-REUTERS)

El técnico belga explicó que el colombiano evoluciona de forma favorable, pero no quiere acelerar su retorno, dejando ver que la posibilidad de que sume minutos sería en el partido ante Losc Lille de Francia por la Champions League, programado para el 25 de noviembre de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

“Lucho está muy bien. Ha tenido una buena semana tras su regreso. Creo que para mañana todavía será demasiado pronto”, afirmó Kompany en rueda de prensa.

El entrenador dejó abierta la posibilidad de que el extremo tenga minutos durante la próxima semana.

“En los próximos siete días ya estaremos en condiciones, creo, de esperar que vuelva a tener su primera aparición”, agregó.

Kompany también destacó la importancia de la recuperación de Díaz dentro de un calendario que pondrá al Bayern nuevamente en competencia tras la pausa internacional. El club bávaro buscará sostener su marcha en la Bundesliga, con el colombiano cerca de volver a estar disponible.

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