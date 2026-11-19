Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió a los ministerios no suspender las actividades y priorizar presencialidad (Luisa González/REUTERS - Colprensa)

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El Gobierno colombiano ordenó a las entidades nacionales reforzar la presencialidad de sus funcionarios el jueves 19 de noviembre de 2026, fecha en la que están previstas movilizaciones convocadas por la oposición. La instrucción quedó consignada en una circular firmada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos

El documento pide a ministerios y demás entidades del orden nacional, tanto centralizadas como descentralizadas, que prioricen la asistencia presencial y el cumplimiento completo de la jornada laboral. La medida debe aplicarse de acuerdo con las competencias de cada organismo, las modalidades de trabajo vigentes y las situaciones administrativas autorizadas por la ley.

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“PRIMERO. PRIORIDAD DE LA PRESENCIALIDAD. Para el jueves 19 de noviembre de 2026 se exhorta a las entidades públicas del orden nacional, central y descentralizado, a priorizar la asistencia presencial de sus servidores públicos y el cumplimiento integral de la jornada laboral, de conformidad con sus competencias, modalidades de trabajo y situaciones administrativas legalmente autorizadas”, puntualiza el escrito oficial.

Y agrega: “SEGUNDO. CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO. Las movilizaciones anunciadas no implican la suspensión general de las actividades estatales. Las entidades deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de sus funciones y la atención a la ciudadanía”.

El Dapre solicita revisar las ausencias sin justificación

La Presidencia de la República ejecutará mecanismos que faciliten la movilidad en las principales ciudades (Dapre)

La circular también encarga a los representantes legales y a los responsables de talento humano la verificación de los deberes laborales de los servidores públicos. Cuando existan elementos que lo sustenten, deberán informar las ausencias injustificadas a las autoridades competentes.

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Según el texto, ese procedimiento deberá ajustarse a la Ley 1952 de 2019 y respetar las garantías del debido proceso. Las faltas sin justificación podrán ser denunciadas ante las instancias correspondientes.

“TERCERO. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Se insta a los representantes legales y jefes de Talento Humano a verificar el cumplimiento de los deberes laborales y a poner las ausencias injustificadas en conocimiento de las autoridades competentes, cuando exista mérito para ello, conforme a la Ley 1952 de 2019 y con garantía del debido proceso”.

El documento pide a ministerios y demás entidades del orden nacional, tanto centralizadas como descentralizadas, que prioricen la asistencia presencial (Dapre)

El comunicado del Dapre también esclarece que desde la Presidencia de la República ejecutarán mecanismos que faciliten la movilidad en las ciudades con el fin de que los funcionarios cumplan con sus labores de manera presencial.

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“CUARTO. SEGURIDAD Y MOVILIDAD. La Presidencia de la República promoverá la coordinación con las autoridades de seguridad y movilidad competentes para facilitar el tránsito seguro de los servidores públicos, proteger las instalaciones estatales y prevenir alteraciones del orden público, garantizando simultáneamente el ejercicio pacífico del derecho a la protesta”.

Abelardo de la Espriella habló sobre las marchas del 19 de noviembre de 2026

Abelardo de la Espriella habló sobre las marchas del 19 de noviembre de 2026 - (Luisa Gonzalez/Reuters)

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cuestionó a los sectores que convocaron la protesta y les atribuyó responsabilidad por las dificultades actuales del país. El pronunciamiento lo hizo durante la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño.

La jornada incluirá marchas, plantones y actividades culturales en distintas ciudades. En Bogotá, las concentraciones podrían afectar la movilidad, mientras las autoridades preparan el dispositivo de acompañamiento y seguridad.

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El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que las administraciones anteriores dejaron un Estado deteriorado por corrupción, improvisación, ineptitud e inoperancia. “Dejaron quebrado el Estado por la corrupción, por la improvisación, la ineptitud y la inoperancia y ahora quieren marchar por los problemas que ellos mismos generaron”, afirmó.

En sus declaraciones, defendió la actuación de su Gobierno ante las críticas a sus políticas económicas, con especial énfasis en la Ley de Rescate Fiscal. También aseguró que su administración no pretende trasladar las responsabilidades a quienes la precedieron, sino responder a los problemas señalados.

“El pueblo sabe que los causantes de esa tragedia son ellos y que nosotros estamos aquí para resolverla”, manifestó De la Espriella durante su intervención.

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