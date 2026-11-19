El concierto de Anuel AA en el DAVIarena ya no será este 22 de noviembre (EFE/Javier Belver)

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El concierto que Anuel AA tenía previsto para el domingo 22 de noviembre en el DAVIarena, en Medellín, fue aplazado para 2027. La decisión responde a cambios en la agenda de gira del artista puertorriqueño, según informaron Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta en un comunicado dirigido a quienes adquirieron entradas para el espectáculo.

La nueva fecha todavía no está confirmada. Los organizadores señalaron que el propio cantante dará a conocer el día de la presentación a través de sus canales oficiales y que la información también será publicada por las empresas encargadas del evento.

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El show estaba programado en el recinto ubicado en Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá. La modificación afecta la presentación anunciada para el 22 de noviembre de 2026, aunque por ahora se mantiene en pie el concierto que el intérprete tiene agendado para el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá.

Anuel AA reprogramó su show en Medellín: así puede pedir devolución de su boleta (@breakfast_live / Instagram)

“Sabemos la emoción que hay alrededor de este show de Anuel AA en Medellín, pero en atención a ajustes en la agenda de gira del artista que impiden mantener la fecha inicial, el concierto no podrá realizarse en la fecha prevista. Próximamente, Anuel AA confirmará la nueva fecha y será el propio artista quien la informe directamente a sus fans a través de sus canales oficiales”, detalló la productora del evento.

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Las boletas serán válidas para la nueva fecha de Anuel AA

Las personas que ya compraron entradas no deberán realizar un trámite adicional si deciden asistir al concierto cuando se anuncie la reprogramación. Las boletas adquiridas conservarán su validez para la fecha de 2027, siempre que los asistentes las conserven.

“La nueva fecha será anunciada dentro del plazo de devolución indicado en este comunicado, para que puedas decidir si asistes o solicitas la devolución, y también será publicada en los canales oficiales de Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta tan pronto el artista la anuncie en sus canales oficiales”, indicaron los organizadores al explicar que el aplazamiento obedece a “ajustes en la agenda de gira del artista” que impiden mantener el compromiso inicial en Medellín.

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Anuel AA en Bogotá: El regreso más esperado que encendió el Movistar Arena entre ovaciones y críticas - crédito @anuel/IG

El comunicado establece que el anuncio de la nueva fecha se realizará dentro del periodo habilitado para solicitar reembolsos. De ese modo, los compradores podrán decidir si mantienen su entrada para la nueva presentación o si prefieren recuperar el dinero pagado.

Los asistentes podrán pedir el reembolso hasta el 18 de diciembre

Quienes no estén de acuerdo con el cambio podrán solicitar la devolución del valor total de la compra. El plazo para iniciar ese proceso vence el 18 de diciembre de 2026 y la solicitud debe realizarse a través del módulo de PQRS de Tuboleta.

El procedimiento varía de acuerdo con el método utilizado para adquirir las entradas. Si la compra se realizó con tarjeta de crédito, Tuboleta indicó que el reintegro se hará de forma automática a la misma tarjeta empleada en la transacción.

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En caso de que el producto financiero ya haya sido cancelado, el comprador deberá crear un caso en el portal de PQRS y completar la información requerida. Después de que el trámite sea procesado, el banco emisor tendrá hasta 20 días hábiles para reintegrar el dinero a la cuenta correspondiente.

Los compradores que no acepten el cambio podrán pedir el reintegro total hasta el 18 de diciembre de 2026 (@breakfast_live/ Instagram)

Para las compras efectuadas con tarjeta débito o en efectivo, la devolución se gestionará por medio de Efecty. El comprador recibirá las instrucciones mediante correo electrónico, con información sobre el momento en que podrá acercarse a uno de los puntos habilitados para reclamar el dinero.

Ese mecanismo contempla un cobro de $6.000 por cada $1.000.000 devueltos, monto que se descontará del valor de la compra. Tuboleta también informó que mantiene habilitadas su línea de atención telefónica, en el número (601) 593 6300, y el chat de su sitio web.

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