El director de Servicios Consulares de la Cancillería de Colombia, Luis Fernando Orozco Barrera, emitió una declaración oficial desde un patio colonial. Informa sobre una visita humanitaria a un centro de detención en Ucrania para verificar las condiciones de connacionales privados de la libertad (Cancillería)

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La Cancillería de Colombia realizará entre el 23 y el 26 de noviembre de 2026 una visita humanitaria a colombianos detenidos en Ucrania, quienes permanecen privados de la libertad en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La misión buscará verificar sus condiciones de detención, identificar necesidades de asistencia y facilitar el contacto con familiares en Colombia.

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El director de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Orozco Barrera, afirmó que el desplazamiento fue posible tras gestiones diplomáticas de las autoridades colombianas. La visita tendrá lugar en un centro de detención cuya ubicación no fue divulgada por la entidad.

El director de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Orozco Barrera, afirmó que el desplazamiento fue posible tras gestiones diplomáticas de las autoridades colombianas (Captura de Pantalla redes sociales/referencia)

“El Gobierno de Colombia no olvida a sus connacionales afectados por conflictos armados internacionales. Por eso, la Cancillería realizará una visita humanitaria a un centro de detención en Ucrania”, afirmó Orozco Barrera.

La delegación estará integrada por funcionarios de la Dirección de Servicios Consulares y de las misiones de Colombia en el exterior. De acuerdo con la Cancillería, los representantes podrán hablar directamente con los detenidos para conocer su situación y explicar los mecanismos de atención disponibles para ciudadanos colombianos fuera del país.

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La delegación verificará las condiciones de los detenidos

Orozco Barrera indicó que los funcionarios buscarán establecer las condiciones en las que permanecen recluidos los colombianos y recogerán sus solicitudes de apoyo. También prevén conocer los requerimientos vinculados con la comunicación de los detenidos con sus familias.

“Durante la visita, estableceremos contacto directo con los connacionales para verificar sus condiciones de detención, conocer sus necesidades de asistencia y brindarles orientación sobre los servicios consulares disponibles. También buscaremos facilitar la comunicación con sus familiares en Colombia”, señaló el director de Servicios Consulares.

La Cancillería aclaró que su intervención se limita a la orientación, el acompañamiento y las actuaciones diplomáticas que correspondan. La entidad no puede ejercer la defensa de los ciudadanos ante tribunales extranjeros ni intervenir en las decisiones tomadas por las autoridades judiciales ucranianas.

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La Cancillería aclaró que su intervención se limita a la orientación, el acompañamiento y las actuaciones diplomáticas que correspondan (Cancillería de Colombia)

“Es importante recordar que la Cancillería no puede intervenir en los procesos judiciales de otro país, modificar las decisiones de sus autoridades ni asumir la defensa jurídica de los ciudadanos”, explicó Orozco Barrera.

El funcionario indicó que la visita se desarrollará de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, firmada en 1963. Ese tratado establece obligaciones y facultades para la asistencia de nacionales que se encuentren detenidos en otro Estado.

La Cancillería informó 259 fallecimientos de colombianos

La visita ocurre mientras las autoridades colombianas mantienen abiertas acciones de asistencia consular relacionadas con personas que viajaron a la zona de conflicto. Según los datos divulgados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los canales diplomáticos y consulares registraron 259 fallecimientos y 1.068 desapariciones de ciudadanos colombianos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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La entidad también ha recibido 2.158 solicitudes de asistencia consular asociadas con ese conflicto. Las cifras incluyen requerimientos de familias que buscan información sobre parientes que viajaron a Ucrania o que perdieron comunicación con ellos.

El Gobierno colombiano sostiene que no promueve ni participa en el reclutamiento de sus ciudadanos para conflictos armados internacionales. Además, informó que solicitó a Rusia y Ucrania que adopten medidas para prevenir la incorporación de colombianos a sus fuerzas armadas.

El Gobierno pidió precaución ante ofertas laborales en el exterior

La Cancillería insistió en que los colombianos revisen con atención las propuestas laborales que reciban desde otros países, especialmente si contemplan tareas militares, de seguridad o apoyo operativo en zonas de combate.

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“Ante los riesgos de que colombianos se vinculen a conflictos armados internacionales, la Cancillería reitera el llamado a extremar las precauciones frente a ofertas laborales”, manifestó Orozco Barrera.

La Cancillería insistió en que los colombianos revisen con atención las propuestas laborales que reciban desde otros países (Suministrada a Infobae Colombia/referencia)

La certera diplomática recomendó confirmar quién hace la oferta, revisar las condiciones de contratación, establecer las tareas que se exigirían y evaluar los riesgos. También recordó que no puede rescindir, modificar ni declarar nulos los contratos privados que ciudadanos colombianos hayan firmado con fuerzas armadas extranjeras, pues esos acuerdos dependen de las normas aplicables en cada caso.

La Cancillería indicó que entregó a las autoridades competentes información sobre posibles mecanismos de captación y ofertas laborales engañosas. La entidad continuará con las acciones de asistencia para los colombianos afectados y sus familias, además de las labores de prevención ante eventuales vínculos con conflictos armados fuera del país.

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