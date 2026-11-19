Norberto Peluffo evoluciona de manera favorable tras una intervención quirúrgica programada (Diego Pineda-Colprensa)

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Norberto Peluffo fue operado de manera satisfactoria por un procedimiento que estaba programado para tratar sus problemas de salud.

El exjugador de Nacional, Millonarios, América de Cali y la Selección Colombia se recupera sin signos de alarma, según informó el Gol Caracol, el 19 de noviembre de 2026.

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Norberto Peluffo, recordado por su paso por diferentes clubes del fútbol colombiano, estaría afrontando una recaída en su estado de salud. (Colprensa)

La intervención había generado preocupación después de que circulara en redes sociales un pedido de donantes de sangre O+ para el exfutbolista. Una persona cercana a Peluffo aclaró que la solicitud era parte del procedimiento y que no respondió a una crisis:

“La operación salió bien, el tema de la solicitud de la sangre es normal en la intervención que se le realizó”.

La misma fuente explicó que el entrenador no se encuentra en cuidados intensivos y que tiene otra operación programada.

“Por fortuna la intervención que se le practicó hace algunas horas, salió bien; no se encuentra en cuidados intensivos, ni nada parecido”, señaló.

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Quién es Norberto Peluffo y qué procedimiento le están realizando

A través de las redes sociales circuló la imagen en la que piden donaciones de sangre para el exfutbolista y extécnico santandereano Norberto Peluffo. (Suministrada a Infobae Colombia)

Peluffo, panelista de “Jugada Maestra”, de Ditu, y técnico invitado a las transmisiones de Gol Caracol, enfrenta este proceso médico desde abril. El exjugador también ha participado en coberturas de mundiales, Eliminatorias Sudamericanas y Copas América.

El exjugador y extécnico santandereano NorbertoPeluffo requiere donantes de sangreO+ con extrema urgencia en Bucaramanga, mientras continúa un tratamiento contra el cáncer de colon que inició en abril de 2026. La convocatoria se difundió el martes 17 de noviembre, aunque no se conoció un parte médico que explique la necesidad de transfusiones ni la evolución de su estado clínico.

Peluffo nació en Bucaramanga el 26 de junio de 1958 y desarrolló una carrera que incluyó pasos por Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportes Quindío y Once Caldas. También integró la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y la Copa América 1983.

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La solicitud comenzó a circular en redes sociales y está dirigida a quienes puedan donar en los Laboratorios Higuera Escalante, ubicados en el área metropolitana de Bucaramanga. El pedido generó preocupación entre los seguidores de Atlético Bucaramanga y de otros equipos vinculados a la trayectoria del exmediocampista.

El periodista Andrés Marocco, de Espn y reconocido hincha del club santandereano, se sumó al llamado en sus redes sociales: “¡Ayudemos a Peluffo, Bucaramanga por favor!”.

El cáncer de colon y una respuesta favorable a la quimioterapia

Peluffo sufre de cáncer de colon desde abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de cáncer de colon se conoció durante los primeros meses de 2026, después de estudios médicos realizados por complicaciones en su estado de salud. Peluffo comenzó la quimioterapia en Bucaramanga en abril y contó entonces que había terminado la primera sesión con cansancio, aunque mantenía una actitud optimista.

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A finales de septiembre, el exentrenador confirmó a El Colombiano que la respuesta a las terapias era favorable.

“Vamos camino a la sanación, muy cerca del milagro”, afirmó.

En esa conversación, Peluffo explicó que debía tener paciencia porque no era posible establecer con precisión cuánto duraría el tratamiento. También señaló que seguía las indicaciones médicas y complementaba el proceso con caminatas y ejercicios.

No se divulgaron informes oficiales sobre la gravedad de su cuadro actual. Peluffo se desempeña como panelista en uno de los espacios digitales de Caracol TV.

La carrera de Peluffo como jugador, técnico y directivo

Norberto Peluffo tuvo paso como técnico por clubes como Millonarios, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, entre otros - (Colprensa)

Peluffo inició su carrera profesional en Atlético Nacional a comienzos de la década de 1980. Tras su retiro como futbolista, dirigió a Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira, Envigado y Alianza Petrolera, entre otros clubes.

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También estuvo al frente de la Selección Colombia Sub-23, que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata (Argentina) 1995. Más adelante cumplió funciones directivas en Nacional y Millonarios, donde fue director deportivo.

En los últimos años permaneció vinculado a los medios de comunicación mediante las transmisiones de Gol Caracol y Jugada Maestra. A sus 68 años, el exfutbolista afronta el tratamiento oncológico mientras sus allegados buscan donantes de sangre para atender la necesidad médica actual.

Las personas interesadas en colaborar deben comunicarse con los Laboratorios Higuera Escalante para confirmar los requisitos médicos, los horarios de atención y el procedimiento necesario para que la donación sea asignada a Peluffo.

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