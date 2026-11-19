Tatiana Franko habló tras fallo a su favor: “La justicia falló a mi favor” (@tatiana_franko @derlithatamayo/ Instagram)

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La periodista Tatiana Franko aseguró que una decisión judicial le resultó favorable en la controversia con Lucía Tamayo, exinvitada de su pódcast Vos Podés. Según explicó la comunicadora, la mujer publicó una rectificación en sus redes sociales, por orden de un juez, y reconoció cinco puntos relacionados con la entrevista que concedió para el espacio digital.

El caso se originó después de la conversación que Tamayo sostuvo con Franko en el pódcast. La invitada, sobreviviente de un ataque con ácido, cuestionó posteriormente la grabación y difusión de su testimonio, al considerar que se habían vulnerado derechos como la intimidad, la honra, el buen nombre y la imagen.

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Franko se refirió al resultado del proceso en un video publicado en su cuenta de Instagram. La presentadora afirmó que guardó silencio durante más de dos años, mientras recibía señalamientos que, según su versión, afectaron su trabajo y trayectoria profesional.

“Hoy quiero contarles que la justicia falló a mi favor. Después de más de dos años recibiendo falsas acusaciones que pusieron en entredicho mi nombre, mi trabajo y mi trayectoria por parte de una invitada a mi pódcast, por fin se protegieron mis derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la intimidad”, expresó Franko.

La periodista señaló que la rectificación de Tamayo debe permanecer publicada durante 30 días. También indicó que el pronunciamiento surgió de una orden judicial que resolvió varios puntos relacionados con el consentimiento para la entrevista y la atención que recibió la exinvitada luego de denunciar amenazas.

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La tutela de Lucía Tamayo fue negada en dos instancias

Lucía Tamayo, identificada en el proceso como Derly Lucía Tangarife Tamayo, presentó una tutela contra Tatiana Franko. La mujer cuestionó la entrevista emitida en Vos Podés y solicitó protección para varios de sus derechos fundamentales.

En primera instancia, el Juzgado Octavo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá negó el amparo solicitado. El despacho estudió los reclamos asociados al uso de la imagen, aunque declaró improcedentes otros planteamientos sobre buen nombre, honra y solicitudes económicas.

Más tarde, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito confirmó la decisión. De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, el juez no encontró pruebas de que Franko hubiera afectado la autonomía de Tamayo al momento de conceder la entrevista.

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La decisión también tuvo en cuenta que Tamayo autorizó el uso de su imagen para la conversación y que no se acreditó que hubiera condicionado ese consentimiento. El fallo tampoco halló elementos que demostraran manipulación de la entrevista o amenazas atribuibles a la periodista y su equipo de trabajo.

Los cinco puntos que, según Franko, reconoció la exinvitada

Tatiana Franko aseguró que la retractación de Lucía Tamayo incluyó cinco aclaraciones sobre lo ocurrido antes y después de la publicación del episodio. La periodista sostuvo que la exinvitada reconoció que aceptó participar en Vos Podés y que no fue engañada para conceder la conversación.

“Primero, aclaró que yo no la engañé para entrevistarla y que sí recibí su consentimiento. Segundo, aceptó que nunca se negó a darme una entrevista. Tercero, aceptó que yo no me negué ni me resistí a retirar su episodio cuando ella me lo pidió”, afirmó Franko en su intervención.

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La comunicadora señaló además que Tamayo reconoció que ella no fue indiferente frente a las amenazas que recibió tras la difusión de su historia. Según Franko, le recomendó acudir a la Fiscalía General de la Nación y la puso en contacto con una persona que podía orientarla en ese proceso.

La presentadora agregó que el quinto punto de la rectificación establece que las intimidaciones denunciadas por Tamayo no se originaron por su participación en Vos Podés y que ni ella ni su equipo eran responsables de esos hechos. “Las amenazas que ha recibido no se originaron como consecuencia de haber estado en Vos Podés y yo no tengo la culpa de dichas amenazas”, manifestó la periodista al resumir el contenido de la aclaración.

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Franko se refirió a las disculpas que aún están en manos de un juez

En su declaración, Tatiana Franko también habló sobre las disculpas que debía publicar en el marco del proceso. Explicó que, según su interpretación de la decisión, ese pronunciamiento dependía de una autorización expresa de Lucía Tamayo, la cual no habría sido otorgada.

“Frente a las tan esperadas disculpas de mi parte, quiero aclararles que desde siempre las tuve listas”, dijo. Añadió que el asunto quedó en manos de un juez y que acatará la determinación que adopte la autoridad judicial.

Franko sostuvo que esas posibles disculpas están relacionadas con el consentimiento libre e informado y con la falta de claridad sobre la forma en que se difundiría la entrevista. La comunicadora insistió en que ese aspecto no corresponde a una acusación penal ni a un caso de difamación.

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La periodista cerró su mensaje con una reflexión sobre el uso de las plataformas digitales y las consecuencias de las publicaciones. “En las redes sociales hay límites y lo que se diga o se publique aquí sí tiene consecuencias”, afirmó.

El caso quedó marcado por la tutela presentada por Lucía Tamayo, la confirmación de la decisión que negó el amparo solicitado y la rectificación mencionada por Tatiana Franko en sus redes sociales.