El volante cartagenero se reportó con un gol en el Maracaná y Flamengo quedó a un paso del título (SporTV)

Guardar

El 18 de noviembre de 2026, Flamengo derrotó por 2-1 al Athletico Paranaense por la fecha 35 de la Serie A de Brasil que llegó a 79 puntos y que tuvo el protagonismo del volante cartagenero Jorge Carrascal al anotar el empate ante el cuadro de Curitiba al minuto 17 de partido.

Con este resultado, el cuadro de Río de Janeiro dependerá de si mismo para definir el título ante el Palmeiras, en uno de los duelos más destacados del campeonato brasileño y que se jugará el 21 de noviembre de 2026 en el Nu Bank Parque a las 2:30 p. m. (hora de Colombia). y en caso de al menos empatar, los de Río de Janeiro conquistarán su décimo título en la historia de Brasil.

PUBLICIDAD

El cartagenero brilló en la victoria frente al Athletico Paranaense (@Flamengo_es-X)

Por esta razón, la prensa brasileña destacó al colombiano: el portal Globo Esporte le otorgó una puntuación de 7,5 puntos sobre 10 al colombiano y dijo lo siguiente:

“Otro golazo de una estrella en un momento en que el Flamengo aún se recuperaba del shock de haber encajado un gol desde el mediocampo. Estuvo a punto de marcar de nuevo y fue, sin duda, el mejor jugador del equipo rojinegro sobre el terreno de juego”, dijeron.

Carrascal fue elegido por el Mengão como el mejor jugador del partido (@Flamengo_es-X)

Por otra parte, la hinchada del Flamengo a través de su redes sociales votó a Carrascal como el mejor jugador del partido:

" Carrascal, el jugador del partido, una vez más".

Flamengo ganó en Río y quedó a un paso del título

Flamengo venció 2 a 1 a Athletico-PR y quedó a un empate de consagrarse campeón del Brasileirão (Thiago Ribeiro-REUTERS)

El Flamengo venció 2 a 1 al Athletico-PR en el Maracanã y quedó a un empate ante Palmeiras de asegurar matemáticamente el Campeonato Brasileño. La remontada elevó al equipo de Leonardo Jardim a 79 puntos, seis más que su perseguidor, cuando restan tres jornadas.

PUBLICIDAD

La diferencia se consolidó en una noche de dominio territorial, aunque con una producción ofensiva limitada. El Flamengo tuvo 67 % de posesión en el primer tiempo y remató nueve veces frente a dos de su rival, con cinco disparos al arco.

La remontada ante 68 mil hinchas en el Maracanã

Carrascal y Jorginho anotaron los tantos de la remontada ante más de 68 mil espectadores en el Maracanã (Thiago Ribeiro-REUTERS)

El Athletico-PR abrió el marcador con un remate de Vargas desde su propio campo que superó por arriba al arquero Rossi, adelantado fuera de su área. El guardameta mantuvo esas salidas cuando Flamengo atacaba, una decisión que respondía a una estrategia, aunque el gol expuso una falla.

La reacción llegó antes del descanso, impulsada por más de 68 mil espectadores. Carrascal igualó tras un pase largo de Pulgar y una asistencia de Varela dentro del área, mientras que Jorginho convirtió un penal cometido sobre Pedro.

PUBLICIDAD

La respuesta del plantel también se vio después de la remontada: Varela, Léo Ortiz y Alex Sandro corrieron hacia Rossi para festejar con el arquero. Desde las tribunas, los hinchas respondieron al tanto inicial del Athletico-PR con cánticos de aliento que acompañaron la recuperación del local.

El Flamengo generó otras dos oportunidades durante esa etapa. Samuel Lino ingresó al área y estrelló un remate en el travesaño a los 12 minutos; luego habilitó a Arrascaeta, que buscó cruzar la pelota hacia Varela, pero el lateral falló en la definición. El mediocampista uruguayo tuvo una actuación apagada, en un equipo que creó pocas situaciones pese a controlar la pelota.

PUBLICIDAD

La ventaja de seis puntos y el partido ante Palmeiras

Flamengo visitará a Palmeiras en el Nubank Parque con la oportunidad de sellar el campeonato (Thiago Ribeiro-REUTERS)

El rendimiento cayó después del entretiempo. La posesión bajó al 60 % y el equipo solo realizó un remate más en los últimos 50 minutos, incluidos los descuentos, mientras que Athletico-PR sumó cuatro intentos y llegó a marcar el empate, anulado por posición adelantada de Vargas.

La tensión aumentó cuando la hinchada celebró en el Maracanã las noticias del tropiezo de Palmeiras en el Mineirão. Los jugadores percibieron que una victoria podía establecer una distancia de seis puntos y cometieron varios errores técnicos en el tramo final.

Saúl recuperó una pelota a los 46 minutos, entró al área y perdió la posibilidad de asistir a Freitas. Dos minutos más tarde, Plata eludió a un rival, pero falló su remate.

PUBLICIDAD

El equipo carioca visitará a Palmeiras el 21 de noviembre de 2026 a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), en el Nubank Parque, con la posibilidad de conquistar el título con un empate. Si no lo consigue, tendrá dos alternativas: vencer a Coritiba en el Couto Pereira o imponerse ante Chapecoense, último y ya descendido, en el Maracanã.

Técnico del Flamengo explicó el buen momento de Carrascal

Leonardo Jardim tiene un buen momento con Flamengo, pese a quedar eliminado de la final de la Libertadores (Ricardo Moraes-REUTERS)

El entrenador Leonardo Jardim atribuyó el rendimiento del mediocampista colombiano a la frescura física que obtuvo por la rotación durante la temporada.

Flamengo visitará a Palmeiras este sábado en un partido decisivo. Un empate o una victoria le permitirá al equipo de Jardim consagrarse campeón de forma anticipada, mientras que el conjunto paulista necesita sumar los tres puntos para conservar sus opciones.

PUBLICIDAD

Carrascal marcó su octavo gol en el Brasileirao 2026, seis de ellos durante la segunda mitad del año. El colombiano recibió el pase de Guillermo Varela dentro del área y puso el 1-1 parcial después de que Kerwin Vargas adelantara a Athletico Paranaense con un remate desde mitad de cancha; Jorginho anotó el tanto definitivo.

Jardim también resaltó la sociedad entre Carrascal y Varela por la banda derecha.

“Ambos están en un gran momento de forma y rinden muy bien por la derecha”, afirmó el técnico, quien explicó que los dos llegaron más descansados porque no tuvieron la misma carga de partidos que otros integrantes del plantel.

PUBLICIDAD