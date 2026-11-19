Autoridades intervinieron tras altercado con un presunto turista italiano en Cartagena (@horusperegrinus/X)

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Un video que circula en redes sociales el 19 de noviembre de 2026 mostró un altercado entre un presunto turista italiano y varias personas en la plaza Fernández de Madrid, en el Centro Histórico de Cartagena. Las imágenes generaron cuestionamientos por el comportamiento del visitante y derivaron en la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el extranjero habría empujado a un hombre que se encontraba en el sector. Ese hecho provocó la reacción inmediata de quienes estaban cerca, que le reclamaron por lo sucedido y exigieron que cesara la confrontación.

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En la grabación se escucha al italiano gritar: “¡Basta! Nos están molestando mucho. ¡Basta!”, mientras una persona pide la presencia de la Policía. También se oyen llamados como “Mira, mira, mira” y “¿Por qué están esperando?”, en medio de una escena marcada por discusiones, gritos y el ruido de vehículos.

El video no permite establecer con claridad qué ocurrió antes del momento registrado ni identificar a todas las personas que aparecen en la escena. Tampoco hay información oficial sobre si el hombre que habría sido empujado presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Un presunto empujón desató discusión y presencia policial en una plaza de Cartagena (@horusperegrinus/X)

Las imágenes muestran reclamos y una intervención policial

Durante el intercambio, varias personas acusaron al visitante de haber agredido a alguien. “Mira, le pegaron”, se escucha decir a una de las voces. En otro momento, el turista afirma: “Me quieren pegar”, mientras otra persona intenta calmarlo y le responde: “Cálmate”.

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La discusión aumentó de tono cuando se escucharon insultos dirigidos contra algunos de los presentes. En una parte de la secuencia, el involucrado dice: “Soy italiano”, una frase que fue repetida durante el episodio. Otra voz responde con reproches y le exige alejarse del lugar.

El extranjero intentó retirarse de la plaza, según muestran las imágenes difundidas. Sin embargo, agentes de Policía llegaron al sitio e intervinieron para contener la situación. En el video se escuchan advertencias para que las personas mantuvieran la calma y evitaran nuevos contactos físicos.

Uno de los fragmentos recoge una discusión sobre un automóvil. “No, es mi carro. Mi carro. Mi carro”, exclama una persona. Luego, alguien pregunta: “¿Vas a hacer qué?”, en medio de un nuevo cruce verbal. La secuencia termina sin que se conozca el desenlace inmediato de la actuación policial.

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La discusión de un turista italiano con residentes quedó grabada en Cartagena (@horusperegrinus/X)

El hecho reactivó las discusiones sobre convivencia en zonas turísticas

Las imágenes provocaron reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la actitud atribuida al visitante y reclamaron respeto hacia residentes, trabajadores y transeúntes de la zona. Otros mensajes pidieron que las autoridades esclarezcan el origen de la confrontación antes de establecer responsabilidades.

El caso volvió a poner atención sobre la convivencia en sectores de alta afluencia de visitantes. Cartagena recibe turistas nacionales y extranjeros durante todo el año, en especial en el Centro Histórico, donde la actividad comercial, el tránsito peatonal, el transporte y la vida residencial coinciden en espacios reducidos.

La llegada de viajeros no exime a ninguna persona del cumplimiento de las normas ni del respeto por quienes viven o trabajan en la ciudad. Del mismo modo, cualquier señalamiento por una posible agresión requiere verificación por parte de las instituciones competentes.

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La discusión de un turista italiano con residentes quedó grabada en Cartagena (@JACOBOSOLANOC/X)

Durante un foro realizado en septiembre de 2026, la Alcaldía de Cartagena reconoció que uno de los retos del Centro Histórico consiste en encontrar un equilibrio entre el turismo, la movilidad, el uso del espacio público y las necesidades de residentes y comerciantes.

Ese debate tomó fuerza tras la difusión del altercado en la plaza Fernández de Madrid. Vecinos y personas que trabajan en el sector han expresado en distintas ocasiones preocupaciones por episodios de intolerancia, congestión y conflictos en áreas con una alta concentración de visitantes.

Por ahora, las autoridades deberán establecer qué originó el enfrentamiento, si existió una agresión física y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas. La identidad del ciudadano señalado como turista italiano y las eventuales medidas derivadas del caso no han sido confirmadas oficialmente.

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