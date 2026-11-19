El nombre de la representante Luz Verónica Estrada Holguín no figura en el acta general de graduación de bachillerato en Caramanta. (Facebook/Infobae Colombia)

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La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, enfrenta una nueva capa de cuestionamientos sobre su historial académico tras conocerse que su nombre no figura en el acta oficial de graduación del colegio que aparece en su hoja de vida. Este hallazgo se suma a las dudas ya existentes sobre su título universitario y su tarjeta profesional como ingeniera.

Según documentos conocidos por Caracol Radio, la congresista habría obtenido su diploma de bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, el 25 de noviembre de 2017. El documento señala como respaldo el Acta General de Graduación número 32, folio 29.

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Al contrastar ese diploma con el acta oficial de graduación entregada por la institución, en ese registro aparecen los nombres de los 14 estudiantes que recibieron el título ese día. El nombre de Estrada Holguín no figura en ninguno de los folios.

Este hallazgo llega en medio de una controversia más amplia que estalló el pasado 17 de noviembre, cuando Estrada protagonizó un cruce con el canciller Omar Bula en un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El incidente derivó en cuestionamientos sobre su formación académica y profesional.

La polémica sobre los títulos académicos de la congresista inició tras un debate de control político con el canciller Omar Bula. (Infobae Colombia)

En ese contexto se conoció una comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, fechada el 23 de octubre de 2025 y dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia). En esa carta, firmada por María Zuly Zuluaga Londoño, jefa de la División de Registro y Matrícula de la sede, la institución afirmó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró ningún registro que acreditara a la congresista como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

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“La copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”, señala el documento. La institución también anunció que pondrá el caso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente por presunta falsedad en documento público.

La exdecana de la Facultad de Minas, Verónica Botero, se pronunció en redes sociales al ver circular una imagen del supuesto diploma. “Presuntamente no, es falso completamente. Esa no es mi firma”, afirmó.

El nombre de la representante Luz Verónica Estrada Holguín no figura en el acta general de graduación de bachillerato en Caramanta. (Tomado de Caracol Radio)

El Copnia confirmó que la tarjeta profesional tampoco fue expedida por esa entidad

A los cuestionamientos sobre el título universitario se suma el de la tarjeta profesional. El sistema del Copnia —el organismo encargado de expedir las matrículas que habilitan el ejercicio de la ingeniería en Colombia— no encontró certificado de vigencia ni de antecedentes disciplinarios asociado a la congresista. Además, el sistema confirmó que ese documento tampoco fue expedido por la entidad.

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El representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, señaló además que, bajo la dirección encargada de Luis Eduardo Llinas Chica en la Dian, entre enero y octubre de 2025, fueron certificados el título, la tarjeta profesional y la experiencia de Estrada.

“Hoy parecen ser falsos y luego ese mismo director de la DIAN sea nombrado en la UTL de la señora Estrada”, indicó Briceño en sus redes sociales.

Luz Verónica Estrada Holguín presentó solicitud de expedición del documento, pero fue denegada por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos - (@EspinosaRadio/X)

Falsificar o usar un diploma falso puede acarrear hasta 12 años de prisión

Desde el punto de vista jurídico, el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) tipifica estas conductas en su Título IX. Para quien presenta un diploma falsificado sin haber participado en su elaboración, la conducta se adecúa al artículo 291, uso de documento público falso, que contempla una pena de entre 4 y 12 años de prisión, según la modificación introducida por la Ley 1142 de 2007.

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La legislación colombiana contempla penas de hasta doce años de cárcel por el delito de uso de documento público falso. (Cámara de Representantes/sitio web)

Si se acredita que la congresista indujo en error a un servidor público para obtener un documento público —como la expedición de una tarjeta profesional por parte del COPNIA—, el escenario aplicable sería el artículo 288, obtención de documento público falso, con penas de entre 3 y 6 años. Hasta la fecha, ninguna autoridad judicial ha formulado imputación formal contra Estrada.

La congresista no se ha pronunciado públicamente frente a ninguno de los señalamientos. La Universidad Nacional ya anunció acciones ante la jurisdicción competente, y el Pacto Histórico mantiene abierto el proceso disciplinario interno.