Los fanáticos de Shakira demostraron su devoción acampando y formando colas kilométricas en el CCCT de Venezuela para asegurar su lugar en el tan esperado concierto de la estrella colombiana. (TikTok)

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Miles de fanáticos venezolanos madrugaron y pasaron la noche en la calle para conseguir una entrada y ver a Shakira en su regreso al país, después de más de 15 años de ausencia.

La cantante colombiana se presentará los días 16 y 17 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada, Caracas, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y es que, de acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, los seguidores de la barranquillera acamparon en las afueras del estadio para no perder su lugar en la fila.

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Desde la madrugada del jueves, largas filas se formaron en los alrededores del Estadio Monumental Simón Bolívar. Cientos de seguidores optaron por pasar la noche a la intemperie antes que arriesgarse a quedarse sin localidades.

Con sillas, cobijas y teléfonos en mano, los fanáticos aguardaron durante horas en medio del calor caraqueño, en una demostración del fervor que genera la artista entre el público venezolano.

Las fechas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. (@fenixenternaintment/IG)

La venta general de entradas, habilitada a través de la plataforma Mi Tickera, abrió el jueves 19 de noviembre a las 10:00 a. m.

Sin embargo, el movimiento comenzó mucho antes: decenas de personas ya estaban apostadas en los exteriores del recinto desde la noche anterior, temerosas de que el agotamiento de localidades se acelerara tras el caos que protagonizó una preventa no anunciada.

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Un enlace filtrado desató confusión dos días antes de la venta oficial

La expectativa se disparó el martes, cuando un link de compra y un supuesto código de fanáticos se filtraron en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El enlace correspondía directamente al sitio de Mi Tickera, la empresa encargada de la comercialización de los boletos, y se difundió de forma masiva antes de cualquier comunicado oficial.

La situación generó preocupación entre los seguidores, ya que circularon versiones no confirmadas de que cerca del 70% del aforo habría sido vendido durante esa preventa no anunciada, lo que reduciría drásticamente las localidades disponibles para el público general. Ninguna de estas cifras fue verificada de manera oficial.

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Localidades y los precios en dólares para las presentaciones de Shakira en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. (@fenixentertainment/IG)

A eso se sumó una preventa exclusiva para clientes del Banco de Venezuela, realizada también antes de la apertura general, que añadió otro nivel de incertidumbre para quienes esperaban comprar su entrada por los canales habituales.

Los precios van de $ 60 a $ 650 según la cercanía al escenario

La productora Fenix Entertainment anunció los precios de las entradas el pasado lunes 16 de noviembre, junto con las fechas y el escenario. El valor de las localidades varía de acuerdo a la zona del estadio y la proximidad a la tarima.

Las opciones más accesibles son el Piso 4 con un costo de 60 dólares, mientras que el Piso 3 ascidende a 80. En el terreno de juego, el Campo C sale en 280 dólares, mientras que los Campos A y B, ubicados frente al escenario, cuestan USD320. Las tribunas denominadas 23 de Enero y El Valle tienen un precio de USD450, y las zonas Caricuao y Petare, las más cercanas al escenario por los laterales, alcanzan los 650 dólares.

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El regreso ocurre después de más de 15 años sin shows en el país

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La presentación marca el retorno de Shakira a Venezuela tras una ausencia de más de década y media, un dato que explica en parte la magnitud de la respuesta del público. Las dos fechas en Caracas se suman a la extensa gira continental que la artista colombiana lleva adelante bajo el nombre Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.