Frutas, hortalizas, papa, yuca, plátano y arroz paddy están entre los productos agrícolas excluidos del IVA. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

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El Gobierno nacional aclaró cuáles son los alimentos, insumos, equipos y servicios agropecuarios que mantendrán sus condiciones actuales frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). El anuncio fue realizado por el Ministerio de Agricultura, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella asegurara, durante el balance de los primeros 100 días de Gobierno, que no se impondrá este gravamen a los productos de la canasta familiar ni se promoverán nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario.

La cartera precisó que los bienes y servicios relacionados con las actividades del campo conservarán el tratamiento establecido en el Estatuto Tributario, que contempla productos excluidos, exentos y gravados con una tarifa del 5%.

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La medida comprende diferentes categorías, entre ellas fertilizantes, semillas, plaguicidas, maquinaria agrícola, frutas, hortalizas, productos de origen animal y servicios utilizados en las actividades de producción.

¿Qué insumos agropecuarios están excluidos del IVA?

De acuerdo con el artículo 424 del Estatuto Tributario, los siguientes productos continuarán excluidos del IVA:

Fertilizantes.

Correctivos de suelo.

Semillas para siembra.

Plaguicidas, incluidos insecticidas, fungicidas y herbicidas.

Materias primas para fabricar plaguicidas.

En cuanto a la maquinaria agrícola, el Ministerio señaló que estos equipos también conservarán las condiciones tributarias actuales.

Maquinaria excluida del IVA:

Tractores agrícolas.

Cosechadoras.

Sistemas de riego.

Remolques agrícolas.

Maquinaria gravada con una tarifa del 5%:

Sembradoras.

Abonadoras.

Fumigadoras.

Ordeñadoras.

Estas disposiciones están contempladas en los artículos 424 y 468-1 del Estatuto Tributario.

Fertilizantes, semillas para siembra, correctivos de suelo y plaguicidas conservarán su condición de bienes excluidos del IVA. - crédito REUTERS/Nacho Doce

¿Qué productos agrícolas no tendrán IVA?

El tratamiento tributario de los productos agrícolas también se mantendrá bajo las disposiciones actuales. Entre los bienes excluidos del impuesto están:

Frutas.

Hortalizas.

Papa.

Yuca.

Plátano.

Café verde.

Cacao en grano.

Caña de azúcar.

Arroz paddy.

Otros productos continuarán gravados con una tarifa del 5%:

Soya en grano.

Maíz para uso industrial.

Sorgo.

Torta de soya.

Aceite crudo de palma.

Azúcar.

Alimento balanceado.

Por su parte, el arroz destinado al consumo humano tiene la condición de bien exento del IVA, según el artículo 477 del Estatuto Tributario.

La carne, la leche, el pescado y los huevos continuarán exentos del impuesto del IVA, al igual que el ganado bovino en pie. - Crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carne, leche, pescado y huevos: ¿cómo se aplicará el IVA?

El Ministerio también precisó el tratamiento tributario de los productos de origen animal.

Bienes exentos del IVA:

Ganado bovino en pie.

Pollitos de un día.

Carne.

Pescado.

Leche.

Huevos.

Bienes excluidos del IVA:

Cerdos.

Aves.

Peces vivos.

Estas disposiciones están contempladas en los artículos 424 y 477 del Estatuto Tributario.

¿Qué servicios agrícolas continuarán excluidos del IVA?

La normativa también contempla la exclusión del impuesto para diferentes servicios relacionados con las actividades agrícolas y pecuarias.

Según el artículo 476 del Estatuto Tributario, están excluidas las siguientes labores contratadas:

Preparación de tierras.

Siembra.

Fertilización.

Control de plagas y malezas.

Cosecha.

Trilla.

Secado.

Riego.

Drenaje.

Adecuación de tierras.

Asistencia técnica.

Vacunación y sanidad animal.

Este tratamiento tributario fue uno de los aspectos destacados por Federriego. Su directora, Sandra Conde, celebró el anuncio presidencial y señaló que el Gobierno tuvo en cuenta las solicitudes de los agricultores y los gremios.

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“En este sentido agradecemos al Gobierno nacional el tener en cuenta las peticiones de los agricultores y de los gremios de mantener excluidos del IVA los servicios de riego y adecuación de tierras, incluida las tarifas fijas y volumétricas y los servicios de maquinaria, al igual que el arroz paddy, el arroz destinado al consumo humano y los insumos agropecuarios y demás productos contemplados en la norma tributaria”, manifestó.

Los servicios de siembra, cosecha, riego, adecuación de tierras, asistencia técnica y sanidad animal seguirán excluidos del IVA. - crédito EFE/Carlos Ortega

Gobierno busca reducir costos de los distritos de riego

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura informó que adelanta gestiones para disminuir los costos de los servicios ambientales de los distritos de riego, específicamente el valor de la Tasa por Utilización de Agua (TUA) que cobran las corporaciones autónomas regionales.

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Esta gestión hace parte de las medidas anunciadas por el Gobierno en el marco de las decisiones relacionadas con el proyecto de Ley de Rescate Económico.