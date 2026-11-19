El rector Joseé Isamel Peña se pronunció en video sobre el presunto diploma falso atribuido a la congresista. La institución aseguró que no encontró registros que acrediten su condición de egresada (Universidad Nacional de Colombia)

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El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Isamel Peña, se pronunció sobre la polémica por los presuntos documentos académicos de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, y llamó a defender la autenticidad de los títulos, el mérito académico y el prestigio de la institución.

En un video dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, se refirió a las verificaciones adelantadas por la sede Medellín y a las acciones legales emprendidas tras conocer el caso.

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Peña explicó que la universidad revisó sus archivos físicos y digitales para verificar la autenticidad del documento que circuló como diploma de la institución. Tras esa consulta, indicó que no encontró registros que acreditaran que Estrada tuviera la condición de egresada de la sede Medellín. También señaló que la copia del registro de diplomas presentada para verificación no fue expedida por la universidad.

En su declaración, el directivo precisó que la institución presentó la denuncia correspondiente el 20 de noviembre de 2025 y que esta fue radicada en el sistema de la Fiscalía General de la Nación el 4 de diciembre del mismo año. Agregó que la Universidad Nacional continuará acompañando las actuaciones de las autoridades para esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades, con respeto por el debido proceso.

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“Cuidar el buen nombre de la Universidad Nacional es cuidar nuestra historia”: Peña

José Ismael Peña Reyes destacó que detrás de cada diploma hay años de estudio, sacrificios familiares, trabajo docente, investigación, disciplina y honestidad, y sostuvo que un título representa una trayectoria académica y un compromiso con el país (Universidad Nacional de Colombia-José Ismael Peña/LinkedIn)

Más allá de las actuaciones relacionadas con el caso, el rector planteó una reflexión sobre el significado de obtener un título de la Universidad Nacional y el proceso que representa para quienes culminan su formación profesional. En su mensaje, destacó el esfuerzo de los estudiantes, sus familias y los docentes, así como el trabajo académico, investigativo y disciplinario que respalda la expedición de un diploma.

“Nuestro diploma no es un simple documento, es el símbolo de una trayectoria académica, de una formación rigurosa y del compromiso con el país”, expresó el rector, al señalar que el valor de los títulos está ligado a los años de estudio, los sacrificios familiares, el conocimiento impartido por los profesores y los sueños construidos con trabajo y honestidad.

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El directivo recordó que la Universidad Nacional tiene una historia de 160 años, construida con el aporte de distintas generaciones de estudiantes, docentes, investigadores y egresados. En ese sentido, manifestó que la falsificación, la alteración o el uso fraudulento de documentos académicos no pueden afectar el esfuerzo de quienes obtuvieron sus títulos legítimamente ni poner en entredicho el reconocimiento de la institución.

La universidad aseguró que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registros que acrediten que Luz Verónica Estrada Holguín sea egresada de la sede Medellín, y señaló que el documento presentado para verificar su supuesto diploma no fue expedido por la institución (@CarolBordaA/x)

“Por eso, no podemos permitir que la falsificación, la alteración o el uso fraudulento de documentos académicos mancillen ese esfuerzo ni pongan en entredicho el prestigio de nuestra alma máter”, afirmó.

También hizo referencia a los mecanismos de seguridad y verificación con los que cuenta la universidad para garantizar la autenticidad de sus títulos. Explicó que, desde 2019, la institución expide diplomas electrónicos que pueden ser consultados y validados mediante sus canales oficiales.

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Al cierre de su mensaje, el rector reiteró el respaldo de la universidad a sus egresados y la defensa del valor de sus credenciales académicas. “Su título tiene valor, porque detrás de él hay mérito, conocimiento, rigor y honestidad, y ese valor lo vamos a defender. La Nacional es de todos, su prestigio es patrimonio de todos y defenderlo es una responsabilidad que nos une”, concluyó.

Las denuncias y actuaciones judiciales contra Verónica Estrada

La Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría han recibido denuncias o adelantan actuaciones relacionadas con las presuntas irregularidades en los documentos académicos y laborales de la congresista (Cámara de representantes)

En la tarde del jueves 19 de noviembre, la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, informó que la representante no habría culminado sus estudios de educación media en ese plantel. La institución calificó como falsos e ilegales el diploma de bachiller y el acta de grado que estarían a su nombre, y señaló que sus registros muestran que en 2017 se encontraba matriculada como estudiante repitente de octavo grado.

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El colegio también comunicó que notificó a las autoridades competentes y a la Gobernación de Antioquia para solicitar investigaciones penales y disciplinarias por presuntos delitos de falsedad en documento y suplantación.

A estos señalamientos se sumó la empresa Aris Mining, que desmintió una certificación laboral atribuida a Estrada, en la que figuraría como jefe de Mina 4. La compañía indicó que la congresista se desempeñó como operaria de Mina 4, en un cargo operativo que no exigía título profesional, bajo contrato a término fijo hasta el 17 de agosto de 2022, fecha en la que presentó su renuncia voluntaria. Además, calificó como impreciso y falso el certificado fechado el 19 de febrero de 2025.

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La Fiscalía General de la Nación adelanta tres indagaciones contra Verónica Estrada por la presunta falsedad en documentos relacionados con sus credenciales académicas (Colprensa)

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, adelanta tres indagaciones por presunta falsedad en documento, relacionadas con el supuesto título de Ingeniería de Minas atribuido a la Universidad Nacional. Una de ellas habría comenzado en 2024, antes de que Estrada llegara al Congreso, mientras que las otras dos fueron abiertas en 2026.

La Corte Suprema de Justicia también recibió cinco denuncias por las presuntas irregularidades en sus credenciales académicas. El expediente quedó a cargo de la magistrada Susana Quiroz Hernández, quien deberá evaluar si existen méritos para abrir una investigación formal.

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación ya abrió una investigación disciplinaria por estos hechos, mientras que el Pacto Histórico activó su Comité de Ética para revisar el caso y determinar posibles responsabilidades.

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