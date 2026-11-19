Una de las indagaciones contra Luz Verónica Estrada habría iniciado en 2024 (Luisa González/Reuters y Cámara de Representantes)

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La congresista Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, está bajo el escrutinio de la opinión pública debido a la presunta falsificación de su título como ingeniera de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

De acuerdo con Noticias RCN, la representante a la Cámara figuraría como indiciada en tres indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el medio de comunicación citado, las indagaciones estarían en manos de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio en la Seccional de Medellín.

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Por otro lado, El Tiempo reveló que el ente acusador estaría adelantando tres indagaciones contra la congresista por el delito de falsedad en documento, en relación con la presunta falsificación de su título de ingeniera de Minas. Según el informativo, una de las investigaciones habría iniciado en 2024 y las otras dos en 2026.

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, se pronunció sobre el escándalo que salpica a la representante a la Cámara y confirmó que los documentos académicos que la legisladora presentó para respaldar sus supuestos estudios profesionales son falsos.

“Después de revisar sus archivos físicos y digitales, la sede Medellín no encontró registros que acreditaran la condición de egresada de la persona a la que se refiere el documento. Asimismo, estableció que la copia del registro de diplomas presentada para verificación no fue expedida por la universidad”, detalló el rector en declaraciones públicas.

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De igual manera, informó que, por estos hechos, la institución presentó la denuncia correspondiente el 20 de noviembre de 2025, la cual se radicó en el sistema de la Fiscalía General de la Nación el 4 de diciembre de ese mismo año.

“No podemos permitir que la falsificación, la alteración o el uso fraudulento de documentos académicos mancillen ese esfuerzo ni pongan en entredicho el prestigio de nuestra alma máter. En la Universidad Nacional contamos con mecanismos de verificación y seguridad para proteger la autenticidad de nuestros títulos”, añadió.

La congresista también es señalada de presuntamente haber falsificado su diploma de bachiller y el acta de grado de la institución educativa Juan Pablo Gómez Ochoa.

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