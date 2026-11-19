La creadora de contenido compartió en sus redes la anécdota de un falso positivo con una prueba de embarazo (@pautips/TikTok)

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Pautips vivió una montaña rusa de emociones esta semana luego de que una prueba de embarazo marcara positivo, para después confirmar que se trató de un falso positivo causado por su tratamiento de fertilidad.

La creadora de contenido colombiana Paula Galindo compartió el momento en su cuenta de TikTok el miércoles 18 de noviembre, en un video grabado junto a su esposo, Ronald Moscoso, en el baño de su hogar.

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El video que encendió las redes mostraba “embarazada” en la pantalla del test

En las imágenes, Galindo aparece tomando la prueba y, al ver el resultado, reacciona con sorpresa y mira a Moscoso. La pantalla del dispositivo muestra claramente la palabra “embarazada”, lo que la tiene visiblemente emocionada e incrédula al mismo tiempo.

Pautips recibió el delantal negro tras presentar un plato de puré de plátano, camarones y encurtido en MasterChef Celebrity Colombia - crédito cortesía Canal RCN

Sin embargo, la propia influenciadora aclaró en el video que el resultado no era real: se trató de un falso positivo.

“Fue un falso positivo. No sabía que en tratamientos de fertilidad puedes obtener un positivo en una prueba de embarazo sin estar embarazada”, escribió Galindo en el contenido publicado.

El medicamento detrás del resultado: la inyección de hCG puede engañar a los test

La creadora de contenido explicó también el mecanismo médico detrás del resultado. Según detalló, durante los tratamientos de fertilidad se aplica una inyección de hCG —la hormona gonadotropina coriónica humana—, que se utiliza para desencadenar la ovulación.

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La influencer busca estabilizar sus niveles hormonales para prepararse para la maternidad - crédito @pautips / Instagram

Esta hormona es exactamente la misma que detectan las pruebas de embarazo convencionales, por lo que si la prueba se realiza demasiado pronto después de la inyección, los restos del medicamento aún presentes en el organismo pueden arrojar un resultado positivo.

“Esta hormona es la misma que detectan las pruebas de embarazo y si se realiza la prueba demasiado pronto, puede aparecer un falso positivo debido a los restos del medicamento en el organismo”, precisó la influenciadora en su publicación.

Pautips lleva meses en un proceso hormonal que arrancó por las secuelas de sus trastornos alimenticios

El episodio se enmarca en un proceso de salud que Galindo viene atravesando desde hace meses.

Pautips recordó la ausencia de su padre tras escuchar la conversación entre Claudia Bahamón y su papá (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

En septiembre de 2026, mientras participaba en MasterChef Celebrity Colombia, la creadora de contenido reveló que inició un tratamiento hormonal para preparar su cuerpo para la maternidad, afectada por las consecuencias de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) que sufrió durante su juventud.

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Según explicó en aquel momento, las indicaciones médicas incluyen aumentar su porcentaje de grasa corporal, incrementar la ingesta de alimentos y reducir la intensidad del ejercicio, con el objetivo de estabilizar sus niveles hormonales.

“El plan: subir el porcentaje de grasa, comer más y hacer menos ejercicio para que mis niveles hormonales se estabilicen y algún día pueda ser mamá”, había señalado entonces.

Pautips' compartió en el pódcast 'Vos Podés que su deseo de ser madre se ha visto afectado por las secuelas de la bulimia - crédito Vos Podés, El Podcast!/YouTube

En 2025, durante una conversación en el pódcast Vos Podés, Galindo ya había explicado que las secuelas de la desnutrición padecida desde joven habían afectado su fertilidad, pese a que hoy se considera una persona sana.

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La reacción de su esposo generó críticas en los comentarios

Junto a los mensajes de apoyo que recibió tras compartir la noticia, el video también desató una polémica en los comentarios.

Varios usuarios cuestionaron la reacción de Moscoso ante el resultado del test, al considerar que su respuesta no fue la que se esperaba en un momento tan cargado emocionalmente para su pareja.

Galindo cerró su publicación con un mensaje de resiliencia: “Así que bueno, fue un amague, pero seguimos confiando en que algún día será”, escribió la influenciadora.