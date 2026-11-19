Juan Pablo Ángel se refirió a la actualidad de su hijo Tomás en América de Cali - (AFP/América)

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Juan Pablo Ángel, exfutbolista profesional de equipos como Atlético Nacional, River Plate y Aston Villa, habló sobre el presente de Tomás, su hijo y actual delantero de América de Cali, y definió la experiencia de acompañarlo desde afuera como el desafío más complejo de su vida.

“Tener hijo futbolista ha sido el reto más grande, porque viví la profesión desde adentro”, afirmó Ángel en Win Sports el 19 de noviembre del 2026. El exdelantero nació en Medellín el 24 de octubre de 1975, debutó profesionalmente en Atlético Nacional en 1993 y construyó una carrera que incluyó pasos por River Plate, Aston Villa, New York Red Bulls, Los Angeles Galaxy, Chivas USA y un regreso a Nacional.

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La dificultad, explicó, no reside solamente en la exposición pública que supone el fútbol profesional. También se relaciona con su conocimiento de una actividad marcada por la competencia, las decisiones de los entrenadores, las lesiones y la presión de los resultados.

“No quiero interferir para nada en la profesión de mis hijos, pero como la conozco, sé también lo demandante que es”, sostuvo Ángel.

Ángel en River Plate disputó 96 partidos de liga y marcó 46 goles; en todas las competiciones, acumuló 132 encuentros y 62 tantos - (AFP)

¿Cómo le ha ido Tomás Ángel en América de Cali?

Tomás Ángel nació el 20 de febrero de 2003 y llegó a América de Cali después de haber jugado en Atlético Nacional y Los Angeles FC 2, equipo de desarrollo de la franquicia estadounidense. En la temporada 2026, se consolidó como una alternativa ofensiva habitual en el plantel escarlata, en un semestre en el que el club disputó la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.

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Juan Pablo Ángel destacó especialmente esa continuidad. “Hablando particularmente de Tomi, a mí me gusta mucho lo que veo. Primero, que ha jugado regularmente durante toda la temporada”, señaló. Para el exatacante, la presencia frecuente de su hijo en el equipo representa una señal de crecimiento, sobre todo en un club sometido a una exigencia constante por sus resultados y por el peso de su historia en el fútbol colombiano.

El exjugador de River Plate remarcó que América atravesó períodos de tensión por campañas anteriores, pero valoró que Tomás haya logrado afirmarse en un modelo de juego que, a su juicio, tuvo avances pese a los altibajos. “Lo otro es la confiabilidad, que es un jugador con el que yo puedo contar todo el tiempo, ha estado casi todos los partidos”, expresó.

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Tomás Ángel registra con América de Cali en la temporada 2026 28 partidos jugados, 4 goles y 2 asistencias - (Aymer Andrés Álvarez/El País-Colprensa)

¿Cómo fue la carrera de Juan Pablo Ángel?

La trayectoria de Juan Pablo Ángel aporta una referencia particular a esa evaluación. Según el registro de la plataforma internacional FotMob, en River Plate disputó 96 partidos de liga y marcó 46 goles; en todas las competiciones, acumuló 132 encuentros y 62 tantos.

Luego, entre enero de 2001 y abril de 2007, jugó en Aston Villa, donde convirtió 44 goles en 175 partidos de la Premier League. Su recorrido como centrodelantero le permite observar con atención las transformaciones que atravesó esa posición.

Juan Pablo Ángel y su hijo Tomás en el 2023 - (@tomas_angel9/Instagram)

Y es que según explicó en Win Sports, el delantero actual debe asumir tareas más amplias que las de los nueves clásicos de área. Ángel recordó que su hábitat era el espacio entre los defensores centrales, mientras que hoy los atacantes participan más en la elaboración, se mueven por las bandas y retroceden para asociarse. “Tomás sabe interactuar con esa posición de atacante, puede jugar desde segunda punta o tirarse como extremo”, resaltó.

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Esa versatilidad, añadió, puede favorecer a América de Cali porque el equipo no depende de un único goleador. Para Ángel, la pregunta decisiva no es si su hijo encaja en una definición rígida de centrodelantero, sino si su presencia incrementa las opciones de sumar.

“Mientras Tomás está en la cancha, el equipo aumenta las posibilidades de ganar o no perder. Yo creería que sí”, concluyó.