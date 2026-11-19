Invima pide a los consumidores abstenerse de comprar estos productos y denunciar a los vendedores (Colprensa)

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la comercialización ilegal de 11 productos promocionados como suplementos dietarios y para adelgazar que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

La entidad pidió a los consumidores no adquirirlos, suspender su uso en caso de tenerlos y avisar a las autoridades si conocen los sitios donde se ofrecen.

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Entre los productos señalados están:

Magnesium Citrate, de Bluebonnet.

Formula V Vm-75, Zinc Citrate y Resveratrol 500 Mg, de Solgar.

Resveratrol Complex 1800 Mg, de Carlyle.

10-In-1 Magnesium Complex, de Vitalibre.

B-12 Sublingual Methylcobalamin, de Horbaach.

Iso 100 Hydrolyzed, de Dymatize.

Vitamin B12 Methylcobalamin, de Nutricost.

Zinc Caps, de Life Extension.

Así se ven los productos que el Invima pide no consumir por no cumplir con las normas sanitarias (Invima)

A esta lista se suma Ultraslim Gold cápsula, un producto que se promociona para adelgazar. Según el Invima, tampoco tiene autorización sanitaria como suplemento dietario, medicamento, fitoterapéutico o producto homeopático.

Este es uno de los productos para adelgazar que no tiene los requisitos para ser comercializado en el país (Invima)

Los productos no tienen registro sanitario en Colombia

La autoridad sanitaria explicó que los artículos incluidos en la alerta son considerados fraudulentos porque no están respaldados por un registro sanitario vigente. Ese requisito permite identificar el producto, conocer quién lo fabrica y revisar si cumple las condiciones exigidas para su venta en el país.

Al no tener esta autorización, el Invima indicó que no se han revisado aspectos como la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos. Por esa razón, no hay garantías sobre los ingredientes que contienen ni sobre las condiciones en las que fueron elaborados, almacenados o transportados antes de llegar a los compradores.

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La falta de control sobre su contenido real representa un riesgo para los consumidores, en especial para quienes los toman de forma frecuente o los combinan con medicamentos.

La entidad recordó que la apariencia de un envase, una marca conocida o una oferta llamativa en internet no reemplazan la verificación sanitaria.

La venta se concentra en internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp

Los productos han sido promocionados y distribuidos en distintos canales, entre ellos páginas web, redes sociales, comercios minoristas y cadenas de WhatsApp. En varios casos se anuncian como suplementos para mejorar la alimentación, aportar vitaminas o minerales, aumentar el rendimiento físico o favorecer la pérdida de peso.

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El Invima alertó que este tipo de publicidad puede crear expectativas falsas sobre la composición, el origen o los beneficios de los artículos.

Un suplemento dietario autorizado no debe presentarse como una solución para tratar enfermedades ni como un sustituto de la atención médica, la alimentación equilibrada o los tratamientos formulados por profesionales.

En el caso de Ultraslim Gold, la entidad sostuvo que su distribución y comercialización incumplen las normas sanitarias aplicables a los suplementos dietarios. Los establecimientos que vendan productos sin registro pueden ser objeto de medidas sanitarias de seguridad por parte de las autoridades competentes.

Consumir estos suplementos podría generar efectos adversos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer quienes hayan comprado alguno de los productos

La recomendación principal para las personas que consumen alguno de los productos incluidos en la alerta es suspenderlo de inmediato. Si después de usarlo presentaron alguna reacción adversa o problema de salud, deben informar el caso al Invima y consultar a un profesional de la salud.

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También se solicita a la ciudadanía comunicar a la entidad o a las secretarías de salud locales cualquier información sobre lugares físicos, perfiles en redes sociales, páginas web o distribuidores que ofrezcan estos productos. Datos como la dirección, el enlace de compra, el número telefónico o el medio de pago pueden ayudar a identificar los canales de venta.

Las instituciones prestadoras de salud y los profesionales del sector deben orientar a los pacientes que reporten el consumo de estos artículos. Además, pueden notificar al Invima los datos que los usuarios entreguen sobre la adquisición, el vendedor y el producto recibido.

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El registro sanitario puede consultarse antes de hacer una compra

Antes de adquirir un medicamento, suplemento dietario o producto fitoterapéutico, los consumidores pueden confirmar si tiene autorización vigente en la plataforma de consulta del Invima.

Para hacer la revisión, se debe seleccionar el grupo al que pertenece el artículo y buscarlo por nombre, registro sanitario o principio activo. Verificar esta información antes del consumo permite evitar productos cuya calidad y procedencia no han sido comprobadas.