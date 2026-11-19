Colombia recibirá por tercer año consecutivo las Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que esta temporada recorrerán cuatro ciudades principales del país y varios municipios del interior, dentro de una programación que arranca el 28 de noviembre en Bogotá.

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Colombia recibirá por tercer año consecutivo las Caravanas Navideñas de Coca-Cola, que esta temporada recorrerán cuatro ciudades principales del país y varios municipios del interior, dentro de una programación que arranca el 28 de noviembre en Bogotá y se extiende hasta el 13 de diciembre en Cali.

La inauguración tendrá lugar en el CESAP Agentes y Patrulleros (Diagonal 44 #68B-30), en Bogotá, con un evento musical que contará con las presentaciones de MISI y la orquesta Los Tupamaros, además de ambientación navideña y experiencias de marca. El acceso estará habilitado para mayores de 7 años mediante el canje de dos etiquetas de Coca-Cola, de cualquier presentación, más $ 14.000 pesos, con entradas disponibles a través de Ticketmaster y puntos físicos habilitados.

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Las caravanas recorrerán cuatro ciudades y más de una docena de municipios del Eje Cafetero

A partir del 29 de noviembre, los tradicionales vehículos navideños de la compañía comenzarán su desfile por las calles de las principales ciudades colombianas. (Cortesía Coca-Cola)

A partir del 29 de noviembre, los tradicionales vehículos navideños de la compañía comenzarán su desfile por las calles de las principales ciudades colombianas. El calendario de paradas es el siguiente: Bogotá, 29 de noviembre; Barranquilla, 4 de diciembre; Medellín, 9 de diciembre; y Cali, 13 de diciembre, todas con hora de inicio a las 18:00. Tres días antes de cada evento, la marca anunciará los puntos oficiales de inicio y finalización de cada recorrido.

La programación también contempla recorridos por La Calera y una extensa ruta por municipios del Eje Cafetero, que abarca La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Manizales, Anserma, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Salento, Circasia, Armenia, Montenegro, Quimbaya y Cartago. Cali, además, acogerá por primera vez el evento de cierre de la temporada navideña de la compañía, el 12 de diciembre en la Arena Cañaveralejo, con entrada gratuita.

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Cali será sede, por primera vez, del cierre oficial de la temporada navideña de Coca-Cola

La elección de Cali como ciudad de clausura marca una novedad en el formato del evento. El acto se realizará en la Arena Cañaveralejo el 12 de diciembre, un día antes de que la caravana recorra las calles de la ciudad, y el ingreso será sin costo para el público.

“Cada año, la Navidad nos ofrece nuevas oportunidades para encontrarnos y compartir. Desde Coca-Cola queremos acompañar esos momentos con experiencias que las personas puedan disfrutar en sus ciudades, en familia y también en casa”, señaló María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela. La ejecutiva indicó que la programación combina actividades consolidadas, como las caravanas, con nuevas propuestas para esta temporada.

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Mi Papel Mágico regresa y permite crear papel de regalo personalizado con fotografías propias

Entre las novedades de este año figura el retorno de Mi Papel Mágico, una herramienta digital que convierte fotografías en ilustraciones para diseñar papel de regalo y tarjetas navideñas personalizadas. (Cortesía Coca-Cola)

Entre las novedades de este año figura el retorno de Mi Papel Mágico, una herramienta digital que convierte fotografías en ilustraciones para diseñar papel de regalo y tarjetas navideñas personalizadas. El servicio está disponible a través del asistente virtual en la página web de Coca-Cola Colombia, donde los usuarios pueden subir una imagen, generar su diseño y descargarlo para impresión.

La experiencia también tendrá presencia física en varios puntos de Bogotá, Medellín y Barranquilla durante noviembre y diciembre. Entre los espacios habilitados figuran el local comercial de la Calle 100 con carrera 15 en Bogotá (del 20 de noviembre al 23 de diciembre, de lunes a sábado de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.), la Feria Vassar en el Parque El Country (del 25 al 29 de noviembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.), y el Centro Comercial Centro Mayor (del 3 al 16 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.). En Medellín, el punto habilitado es el Centro Comercial Santafé (del 7 al 20 de diciembre, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.), mientras que en Barranquilla la experiencia estará disponible en Santaland, en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en fechas seleccionadas entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre, de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

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La vitrina Coca-Cola de la Calle 100 en Bogotá ofrece una experiencia inmersiva con buñuelos y degustaciones

El local comercial de la compañía en la Calle 100 de Bogotá tendrá durante toda la temporada una ambientación navideña de carácter inmersivo. Además de Mi Papel Mágico, el espacio ofrecerá una propuesta gastronómica que combina buñuelos y Coca-Cola, dos elementos asociados a las celebraciones colombianas de fin de año. La experiencia ya se encuentra disponible y se extenderá hasta el 24 de diciembre.

La campaña se extiende también a los puntos de venta con una edición especial de empaques navideños que incluye etiquetas de diseño temático y multipacks con imagen de temporada. A esto se suma una colección de cinco adornos para árbol de Navidad, disponibles mediante mecánicas de canje en tiendas de las principales ciudades y algunas cadenas comerciales del país. Los multipacks también incorporarán trineos navideños como parte del surtido de esta temporada.

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Coca-Cola y la Fundación Gastronomía Social entregarán 1.000 almuerzos en Altos de Santa Helena

El próximo 13 de diciembre se realizará una jornada junto a la Fundación Gastronomía Social en Cali, que contempla la preparación y entrega de 1\.000 almuerzos calientes, balanceados y nutritivos a habitantes del barrio Altos de Santa Helena, una de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La programación contempla además una acción social en Cali el 13 de diciembre, en conjunto con la Fundación Gastronomía Social. La iniciativa consiste en la preparación y distribución de 1.000 almuerzos calientes, balanceados y nutritivos para habitantes del barrio Altos de Santa Helena, una de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto pasado.

“La Navidad también es una oportunidad para pensar en quienes han atravesado momentos difíciles y recordarles que no están solos”, afirmó María Isabel González Gutiérrez, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para Colombia y Venezuela. González Gutiérrez destacó que la jornada busca que “algo tan cotidiano como sentarnos a compartir una comida se convierta en un momento de encuentro y cercanía” para las familias de esa comunidad.

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La campaña “Esta Navidad, regalémonos estar juntos” suma así actividades en al menos cuatro ciudades principales y más de una docena de municipios del centro del país, con una programación que combina espectáculos, recorridos callejeros, experiencias digitales, ediciones de colección y una jornada solidaria que se extenderá hasta el 24 de diciembre.