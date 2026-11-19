Joan Parra fue una de las figuras de Once Caldas por sus dos atajadas ante Atlético Nacional (David Jaramillo - Colprensa)

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El arquero Joan Parra llevó al Once Caldas a la final de la Copa Colombia tras remontar la serie ante Atlético Nacional, que iba 3-1 en el marcador global y terminó 3-3, y atajar dos penales en la definición por 4-3 desde los 12 pasos. El guardameta sostuvo que el equipo se preparó para resistir la desventaja, estudiar a los cobradores y aprovechar un momento que considera decisivo para la campaña.

El arquero explicó que el plantel quedó condicionado por los dos tantos recibidos en apenas tres minutos durante la primera parte. El cuerpo técnico resolvió modificar el equipo en el entretiempo con una apuesta ofensiva.

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“Entramos al camerino, hablamos con el profe y hace los cuatro cambios que era ir por el empate o que nos golearan”, relató Parra en el programa Blog Deportivo, del programa Blu Radio. Once Caldas igualó la serie durante los 90 minutos y luego se impuso desde el punto penal.

El guardameta vinculó esa recuperación con los objetivos que el plantel tiene para los seis partidos de liga que vienen. “Los jugadores tienen un sueño, la ciudad también tiene un sueño y vamos por ese sueño, que es ser campeón”, afirmó.

Análisis previo de los ejecutantes antes de la tanda

Parra reveló que la definición no dependió solo de la intuición durante los cobros. Antes del partido, había conversado con el cuerpo técnico sobre los posibles pateadores de Atlético Nacional y sobre las secuencias de cada jugador.

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Ante la consulta por el penal de Nicolás Rodríguez, el arquero detalló el análisis previo del remate. “Ya había visto penales de él, que cuando toma la carrera larga, a mitad de camino más o menos se frena y sigue derecho. Yo dije: ‘Va a patear cruzado, de todas maneras fuerte’”, explicó.

Joan Parra fue clave para que Once Caldas venciera a Nacional en los penales por el talento de sus cobradores (David Jaramillo - Colprensa)

El arquero detectó señales de nerviosismo en el joven futbolista, al compararlo con los otros ejecutantes del rival, a quienes consideró más experimentados. La atajada a Rodríguez fue una de las dos que inclinó la tanda a favor del equipo de Manizales.

Jorman Campuzano también había sido objeto de un seguimiento específico. “Sí o sí ya sabía que iba a cobrar allá porque ya lo había estudiado demasiado”, dijo Parra sobre el tercer penal de Atlético Nacional.

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El arquero sostuvo que, en una tanda, su posición le permite asumir el duelo con una presión distinta a la del cobrador. Durante el remate de Morelos, se tomó una toalla, bebió agua y se limpió el rostro antes de que el delantero ejecutara.

Once Caldas dio un golpe sorpresivo en Copa Colombia porque Nacional era el favorito en las semifinales (David Jaramillo - Colprensa)

“Uno intenta jugar con él porque el arquero es el que menos presión tiene en una tanda de penales”, señaló. Parra añadió que buscó influir en la concentración del rival sin recurrir a provocaciones verbales.

Once Caldas llegó a la definición tras 11 fechas sin perder

El arquero atribuyó la respuesta del equipo a una planificación que incluía la rotación de jugadores por las cargas acumuladas. Según relató, el entrenador ya había anticipado que haría modificaciones si el desarrollo del partido lo exigía.

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“Después de diez fechas, primera vez que nos marcan dos goles”, afirmó Parra al describir el recorrido reciente de Once Caldas. El invicto se extendió a 11 fechas, de acuerdo con su declaración.

Parra también recordó una conversación previa con el cuerpo técnico, tras la clasificación en la liga. “Prepárense, que yo sé que el martes nos vamos a penales y los voy a clasificar”, les dijo antes del encuentro.

Once Caldas ahora se prepara para los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en los que se verá nuevamente con Nacional (David Jaramillo - Colprensa)

Aunque afirmó que quería integrar la lista de ejecutantes, explicó que ya había cinco jugadores elegidos para la tanda. “Ayer me tocó ser figura atajándolos, llegará el día que me toque hacerlo pateando”, expresó.

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Durante el año, Parra acumuló 121 atajadas, una cifra que lo ubicó como el segundo arquero con más intervenciones en Colombia, solo por detrás de Federico Badía, de Cúcuta. También fue señalado como el guardameta colombiano de mayor valor de mercado en Transfermarkt, plataforma de valuación de futbolistas, con una cotización de 800 mil euros.