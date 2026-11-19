El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, respondió en redes sociales a la denuncia presentada por Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía (@Jsvasquezg/X - Diego Cuevas/Getty)

Guardar

El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, cuestionó las declaraciones que el presidente Abelardo de la Espriella hizo en una rueda de prensa ante medios de comunicación el miércoles 18 de noviembre de 2026.

El jefe de Estado afirmó que desde la Alcaldía del municipio santandereano “se trasladaron recursos de regalías a Foncolombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. Con esos recursos, Foncolombia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicados en el Secop II”.

PUBLICIDAD

Vásquez eliminó un primer mensaje en el que respondió en tono fuerte. Luego defendió el destino de los recursos y sostuvo que fueron invertidos en el mejoramiento de instituciones educativas, granjas solares, vías y redes de acueducto y alcantarillado.

En esa primera publicación, el alcalde pidió al jefe de Estado explicar el destino de los recursos del Fondo Milagro, creado tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. El mensaje incluía una referencia que posteriormente eliminó.

“Usted anda con una pistola y yo con un lápiz, y la historia ha demostrado con cuál de ellos es que se cambia el mundo”, escribió Vásquez. También agregó: “Ya veremos si la pistola puede contra el lápiz”.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...