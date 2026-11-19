El senador Andrés Forero afirmó que especialistas en endocrinología reportaron intervenciones médicas de transición en pacientes desde los nueve años. ( Andrés Forero / X)

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La Comisión Séptima del Senado de Colombia aprobó en primer debate el proyecto conocido como Ley Laura, una iniciativa que busca prohibir las cirugías de afirmación de género en menores de 18 años.

La propuesta, identificada como Proyecto de Ley 211 de 2026 y promovida por congresistas de varias bancadas, deberá pasar ahora a la plenaria del Senado para su segundo debate. Si supera esa instancia, continuará su trámite legislativo antes de una eventual aprobación definitiva.

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El texto plantea restricciones a procedimientos médicos destinados a modificar las características sexuales de niños y adolescentes con fines de afirmación de género. Sus promotores sostienen que las decisiones de ese tipo deben tomarse una vez alcanzada la mayoría de edad, debido a sus posibles consecuencias físicas y permanentes.

Lo que busca prohibir el proyecto

La iniciativa aprobada por la Comisión Séptima establece la prohibición de tres tipos de intervenciones en pacientes menores: el suministro de medicamentos bloqueadores de la pubertad, la administración de hormonas cruzadas y las cirugías orientadas a modificar características sexuales.

La Comisión Séptima del Senado de Colombia aprobó en primer debate el proyecto de ley Laura que restringe cirugías de afirmación de género en menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador Andrés Eduardo Forero Molina, del Centro Democrático y autor de la propuesta, celebró la decisión de la comisión y señaló que el objetivo es impedir que los menores accedan a tratamientos de afirmación de género antes de la mayoría de edad.

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“Ha sido aprobado en primer debate el proyecto de ley Laura en la Comisión Séptima del Senado”, afirmó Forero. El legislador indicó que la iniciativa pretende vetar el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales cruzadas en el marco de procedimientos de afirmación de género o reasignación de sexo.

Forero afirmó que profesionales de endocrinología le han informado sobre casos de menores que recibieron este tipo de tratamientos. Según su planteamiento, el Congreso debe intervenir para que una decisión de esa naturaleza quede reservada para la vida adulta.

El senador sostuvo que existen niños desde los nueve años sometidos a intervenciones médicas relacionadas con la transición de género. “Nosotros lo que queremos, en vista de la evidencia científica que hay hasta el momento, es que esa decisión tan importante para la vida de una persona se pueda tomar a partir de la mayoría de edad”, expresó.

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La iniciativa contempla sanciones éticas para profesionales de la salud

El articulado prevé consecuencias para los profesionales que ordenen, practiquen o faciliten los procedimientos incluidos en la prohibición. De acuerdo con el proyecto, esas conductas podrían ser consideradas faltas graves contra la ética médica.

La propuesta legislativa continuará su trámite en la plenaria del Senado antes de una eventual aprobación definitiva en el Congreso. (Prensa Senado)

Los promotores de la Ley Laura argumentan que debe aplicarse un principio de precaución frente a intervenciones realizadas durante etapas de desarrollo físico y psicológico. La ponencia sostiene que persisten interrogantes sobre los efectos clínicos de largo plazo de los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y las cirugías en menores de edad.

El proyecto mantiene excepciones para condiciones congénitas y atención psicológica

La propuesta incluye excepciones para tratamientos requeridos por pacientes con condiciones congénitas o alteraciones cromosómicas que afecten directamente su desarrollo sexual. Esos casos no quedarían cobijados por las restricciones previstas en el proyecto.

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El texto también establece que la prohibición no busca impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes a acompañamiento psicológico, psiquiátrico o psicosocial. La iniciativa diferencia esos servicios de apoyo emocional de los procedimientos médicos que pretende limitar.

Este punto forma parte de la discusión legislativa porque el proyecto no propone impedir la atención de salud mental para menores que manifiesten dudas, malestar o conflictos relacionados con su identidad de género. La restricción se concentra en intervenciones farmacológicas y quirúrgicas vinculadas con la afirmación de género.

¿Por qué se llama Ley Laura?

El nombre del proyecto surgió tras el caso de una joven del Valle del Cauca que manifestó arrepentimiento por su proceso de reasignación de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa recibió el nombre de “Ley Laura, niños, no experimento” por el caso de una joven colombiana que relató las consecuencias físicas y emocionales que, según su denuncia, enfrentó después de someterse a tratamientos de reasignación de género cuando todavía era menor de edad.

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De acuerdo con los impulsores de la propuesta, Laura fue atendida en una clínica del Valle del Cauca y, con el paso del tiempo, expresó arrepentimiento por el procedimiento. Su testimonio fue incorporado como uno de los argumentos de quienes promueven la reforma.

El proyecto fue presentado en agosto de 2026 con el respaldo de legisladores de diferentes sectores políticos y del Gobierno nacional. La aprobación en comisión representa el primer paso formal de su recorrido parlamentario.