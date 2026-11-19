Jhon Arias destacó el aporte de los nuevos convocados a la Selección Colombia. Matías Orozco, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo aprovecharon sus oportunidades y dejaron buenas sensaciones durante los minutos que jugaron con la Tricolor - (Transmisión internacional/Ditu)

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Jhon Arias, volante de la selección Colombia que heredó el número 10 de James Rodríguez, destacó el desempeño de los jóvenes debutantes de la Tricolor en el empate 0-0 ante Chile, disputado el martes 17 de noviembre de 2026.

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, Colombia llegó a 51 debutantes hasta ese partido. Devis Vásquez, Aldair Quintana y Camilo Mena sumaron sus primeros minutos con la camiseta de la selección.

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En las postrimerías del encuentro, Arias afirmó: “Una calidad tremenda, y no es fácil el debut, los primeros minutos con la camiseta de tu selección. Hay que felicitar a mis compañeros, estuvieron a la altura y son muy buenos jugadores”.

“Demuestran la clase de selección que somos, llegan jugadores nuevos y siempre responden, así que de mi parte es felicitarlos, incentivarlos a que continúen por ese camino, porque al final nos beneficiamos como selección y eso es lo que queremos”, complementó el futbolista de Palmeiras, en la zona mixta distribuida para las transmisiones internacionales.

Jhon Arias se mostró conforme con el trabajo de los jugadores jovenes en la selección Colombia, que bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo llegó a 51 debutantes - (@jhonariasa/Instagram/FCF)

Listado completo de los jugadores que debutaron en la selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo

Fueron siete los jugadores que sumaron sus primeros minutos con la camiseta de la selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre del 2026. A los ya mencionados Durán, Vásquez y Quintana del segundo juego, se les suman Nelson Deossa, Juan David Arizala, Óscar Perea y Daniel Mosquera.

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Este es el listado completo de quienes han debutado bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo:

Daniel Arcila Juan Manuel Rengifo Kevin Andrade Édier Ocampo Matías Orozco Jhon Solís Kevin Viveros Camilo Durán Roger Caicedo Óscar Perea Jhon Jáder Durán Jorge Carrascal Santiago Moreno Juan David Mosquera Yilmar Velásquez Dylan Borrero Díber Cambindo Daniel Ruiz Alexis Pérez Kevin Castaño Nelson Palacio Andrés Salazar Mateo Cassierra Óscar Cortés Yerson Mosquera Richard Ríos Willer Ditta Jhon Córdoba Sebastián Gómez Daniel Cataño Andrés Reyes Brayan Vera Carlos Andrés Gómez David Mackalister Silva Devan Tanton Henry Mosquera Ian Poveda Samuel Velásquez Jáder Quiñones Juan Camilo Portilla Juan David Cabal Kevin Mier Marino Hinestroza Rafael Carrascal Devis Vásquez Camilo Mena Nelson Deossa Juan David Arizala Daniel Mosquera Gustavo Puerta Aldair Quintana

Él es Devis Vásquez, el más reciente debutante con la selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo - Reuters/Jason Cairnduff

Jhon Arias también se refirió a la situación que padeció Gustavo Puerta

Precisamente, uno de los jugadores que debutó en la selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo es Gustavo Puerta. Quizás, el que mejor nivel ha mostrado y por ello se consolidó como uno de los hombres titulares del equipo en el Mundial 2026, entre los debutantes, fue el único en lograrlo.

En el partido ante Chile, Puerta salió lesionado y entre lágrimas, tras una fuerte entrada de un rival que le afectó su rodilla izquierda. Las muestras de dolor llegaron al punto de suponer una rotura de ligamento, una de las lesiones más complejas que puede sufrir un futbolista, pero los reportes periodísticos de José Fernando Neira y Julián Capera indicaron que eso está descartado tras los primeros exámenes realizados al jugador.

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Hasta el empate sin goles ante Chile, la selección Colombia llegó a 51 debutantes bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo - (EFE/ Javier Torres)

Al respecto, Arias declaró en ese mismo espacio: “Iremos a acompañarlo y estar con él, confiar en Dios que sea lo más leve posible, es un gran muchacho y futbolista, que pasa por un momento importante. Nosotros, como jugadores, estamos expuestos, infelizmente, a ese tipo de situaciones, pero confiamos en que es algo leve”.

La Federación Colombiana de Fútbol y Olympiacos, el club donde juega Gustavo Puerta en el fútbol profesional de Grecia, no se han pronunciado al respecto de la situación, pero lo peor, que es esa rotura de ligamento, ya estaría descartada.