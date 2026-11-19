El partido Alianza Verde rechaza las medidas que beneficien de manera desproporcionada a los sectores de ingresos más altos (Página web oficial Alianza Verde)

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Las mayorías del partido Alianza Verde ya establecieron su posición frente al proyecto de ley de rescate económico presentado por el Gobierno nacional, el cual generó todo tipo de críticas, las cuales ya derivaron en la toma de decisiones por parte del Ejecutivo, que, por ejemplo, ya no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar.

De acuerdo con un comunicado que emitieron, los congresistas apoyarán varias medidas contempladas en la iniciativa para elevar el recaudo, combatir la evasión y recortar gastos innecesarios, pero rechazarán todas aquellas que afecten a la ciudadanía, específicamente las que reduzcan el poder adquisitivo de los hogares, encarezcan el empleo formal, beneficien de manera desproporcionada a los sectores de ingresos más altos o impliquen retrocesos a nivel ambiental.

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Las medidas que el partido rechaza

La colectividad explicó que no está de acuerdo con otorgar facultades extraordinarias para reorganizar el Estado sin que se definan las entidades afectadas ni sus consecuencias fiscales, institucionales y territoriales. También se opone a que el Ministerio de Hacienda pueda reducir o aplazar durante 2027 recursos cuya transferencia ordenan distintas leyes, o excluirlos del presupuesto entre 2028 y 2030.

En materia de salud y ahorro, las mayorías de Alianza Verde no respaldan la aplicación del IVA de 19% a la medicina prepagada —medida que ya no será aplicada, según el Gobierno— ni la eliminación del componente inflacionario que protege el ahorro. También rechaza cambios a la tributación de personas naturales, como reducir a 630 UVT la renta exenta laboral, limitar otras deducciones y eliminar las 72 UVT por dependiente.

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Las mayorías de Alianza Verde no respaldan la aplicación del IVA de 19% a la medicina prepagada (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

El partido también incluye en su listado algunas objeciones relacionadas con cambios sobre empleo formal. El partido no respalda disminuir de 10 a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes la exoneración de aportes patronales, ni aumentar las cotizaciones de los trabajadores, debido a los efectos que estas decisiones podrían tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del país, la contratación, los salarios y la formalidad en el trabajo.

Con respecto al Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), la colectividad pide que los incentivos se concentren en municipios de categorías cuatro, cinco y seis, además de las zonas afectadas por el terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto de 2026. Para las grandes ciudades, propone que esos beneficios estén acompañados de apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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El partido también dejó claro en el comunicado su rechazo a la eliminación del impuesto a los plásticos de un solo uso, el IVA a los paneles solares y la supresión del 80% de la destinación del impuesto al carbono. Además, no respalda el hecho de que en la iniciativa del Gobierno el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec) opere bajo derecho privado y la creación de nuevas estructuras administrativas.

La agrupación política también pide preservar el tratamiento favorable del IVA para semillas, fertilizantes, maquinaria, riego y servicios destinados a la producción agropecuaria.

Las medidas que el partido aprueba, pero con ciertas condiciones

El partido pide que el recorte de 20% de personal no aplique para la Dian (Luisa González/Reuters)

Por otro lado, en el comunicado, el partido político indicó que respalda la política de austeridad del Gobierno que se plantea en la Ley de Rescate Económico, pero advirtió sobre la necesidad de reducir duplicidades, los gastos de funcionamiento y los contratos de apoyo que sean innecesarios.

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También respalda la idea de fortalecer sanciones, facturación y las capacidades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), pero pide que el recorte de 20% de personal no aplique para esa entidad y que tampoco cobije al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

En cuanto a la regla fiscal, la colectividad propone adoptar correcciones automáticas sin afectar la independencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Sobre los activos administrados mediante la Central de Inversiones S.A., solicita que su monetización se destine únicamente al pago de deuda pública y que las valoraciones y los compradores sean transparentes.

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El partido apoya también la propuesta de elevar los tributos a licores, tabaco, cigarrillos y vapeadores. Sin embargo, cree que una parte de esos recursos debería dirigirse al abordaje de las adicciones como un problema de salud pública y mental.

En materia tributaria, la colectividad plantea ampliar la base de contribuyentes sin afectar a los ingresos medios y con una mayor carga para las rentas superiores a 8.800 UVT. También defiende la medida que plantea conservar la exención de IVA para importaciones de hasta USD100 y respetar los tratados de libre comercio.

El partido Alianza Verde planteó su posición con respecto a la Ley de Rescate Económico (@PartidoVerdeCoL/X)

Las mayorías del partido también respaldan la propuesta de ampliar el margen de endeudamiento de las entidades territoriales para financiar la inversión. Propone, además, que la reducción de la renta de personas jurídicas se aplace hasta 2030. De igual manera, considera que la eliminación del impuesto al patrimonio debe mantener sus condiciones actuales hasta 2030.

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Las nuevas proposiciones que plantea el partido

La colectividad expuso en el comunicado ideas nuevas que, a su juicio, deben contemplarse para su inclusión en la Ley de Rescate Económico. El partido plantea que se establezca una contribución solidaria de 5% sobre las mesadas pensionales más altas del país para fortalecer el pilar solidario. También propone eliminar el tope de cotización de 25 salarios mínimos, con el fin de que las personas de mayores ingresos aporten al sistema de salud de acuerdo con su capacidad económica.

Asimismo, cree que se debe evaluar la destinación de dos puntos porcentuales de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar al sistema de salud, sin reducir los servicios y beneficios de sus afiliados. Considera, además, que los recursos adicionales se deben traducir en atención efectiva para los pacientes, en especial en las zonas rurales, y en el fortalecimiento de hospitales públicos.

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En el sector público, el partido solicita eliminar los honorarios adicionales para servidores que participen en juntas estatales. Para los particulares, propone limitar la remuneración a una sola junta y una reunión mensual.

El partido plantea que se establezca una contribución solidaria de 5% sobre las mesadas pensionales más altas del país para fortalecer el pilar solidario (Luisa González/Reuters)

También plantea que, durante dos años, los ingresos superiores a 14 salarios mínimos en las tres ramas del poder público solo aumenten al ritmo de la inflación, y pide conservar tres de los cinco puntos de la sobretasa de renta al sector financiero para financiar vías rurales, con prioridad para los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

El partido plantea que el impuesto al carbono debería destinar un porcentaje mínimo a transición energética, protección ambiental y adaptación climática. A la vez, plantea mantener las exclusiones de IVA para computadores y celulares de bajo costo, internet residencial, telefonía básica de los estratos uno, dos y tres, servicios en la nube y entradas a eventos culturales y deportivos.

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