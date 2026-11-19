Las jornadas prolongadas de pie, los cambios repentinos en el ejercicio y las botas pesadas pueden favorecer molestias en el empeine (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor en la parte superior del pie, conocida comúnmente como empeine, puede asociarse con una tendinopatía de los extensores, una alteración que suele empeorar con la actividad, la presión del calzado o las jornadas prolongadas de pie. La evaluación clínica permite diferenciarla de lesiones óseas, ligamentosas o nerviosas que requieren otro abordaje.

“La tendinopatía de los extensores suele manifestarse mediante un dolor localizado o lineal en la parte superior del pie, siguiendo el recorrido de uno o varios tendones”, explicó a Infobae Colombia Natalia Andrea Restrepo Gómez, docente de Fisioterapia y especialista en gerencia de salud y seguridad en el trabajo de Areandina.

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La molestia puede incrementarse al caminar, correr, subir escaleras o permanecer de pie por tiempos prolongados.

La especialista indicó que el dolor puede aparecer cuando la persona intenta elevar el pie o extender los dedos contra resistencia, porque esos movimientos activan los músculos y tendones extensores. También pueden presentarse sensibilidad al tocar el trayecto del tendón, rigidez al iniciar la marcha e inflamación leve.

Una de las señales del padecimiento es cuando “el dolor disminuye al quitarse o aflojarse el calzado, aunque este hallazgo no confirma por sí solo el diagnóstico”, señaló Restrepo Gómez. En cuadros de mayor evolución, la persona puede advertir una reducción de fuerza para elevar el pie o los dedos.

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Síntomas de una tendinopatía de los extensores

Dolor localizado en el dorso del pie.

Aumento del dolor al caminar o correr.

Sensibilidad al presionar el tendón.

Molestias por presión del calzado.

Disminución de fuerza extensora.

El examen para diagnosticar la molestia debe incluir palpación, pruebas de movilidad y fuerza, además de un análisis de la forma de caminar. Cuando persisten dudas diagnósticas, una ecografía puede mostrar cambios.

“La ecografía musculoesquelética puede ayudar a identificar engrosamiento del tendón, alteraciones en la organización de sus fibras, líquido alrededor de la vaina tendinosa o desgarros parciales”, afirmó la docente de Areandina. Este estudio permite, además, observar el comportamiento del tendón mientras el paciente mueve el pie y los dedos.

El dolor en la parte superior del pie puede aumentar con el movimiento, la actividad repetitiva o la presión de zapatos rígidos y cordones ajustados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calzado rígido puede concentrar presión sobre estructuras superficiales del pie

En el dorso del pie hay poco tejido entre la piel, los tendones extensores, los nervios y los huesos. Por esa razón, los cordones, la lengüeta, las costuras internas y la estructura de una bota pueden ejercer presión sobre estas zonas.

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“El dorso del pie tiene una cobertura relativamente superficial”, explicó Restrepo Gómez. Las botas de trabajo y los zapatos de seguridad, que suelen pesar más que el calzado convencional, pueden exigir un mayor esfuerzo de los músculos que elevan el pie durante cada paso.

Una suela poco flexible también puede restringir el movimiento del antepié y modificar la marcha. La falta de profundidad en el empeine, una puntera mal ubicada, una horma estrecha o los cordones excesivamente ajustados pueden aumentar la incomodidad. A su vez, un zapato demasiado grande puede hacer que el pie se deslice y obligar a los dedos y músculos extensores a trabajar para estabilizarlo.

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Las botas pesadas de trabajo pueden incrementar los dolores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores del calzado que aumentan el riesgo de molestias en el empeine del pie

El riesgo de irritación aumenta cuando se incrementa de forma repentina el tiempo de caminata, carrera o permanencia de pie. También puede ocurrir al comenzar un trabajo de alta exigencia física, subir escaleras repetidamente, transitar por superficies duras, correr en pendientes o repetir movimientos de elevación del pie y extensión de los dedos.

La fatiga acumulada, la falta de pausas activas, el retorno abrupto al ejercicio y antecedentes de lesión en pie o tobillo son otros elementos a considerar.

Las alteraciones del arco plantar o de la distribución de cargas deben valorarse junto con la actividad laboral, la capacidad funcional, la fuerza, la movilidad y el ajuste del calzado. No deben asumirse como causa directa del dolor sin una evaluación completa.

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Las personas con diabetes, neuropatía periférica, artritis inflamatoria, osteoporosis o uso prolongado de corticosteroides requieren valoración cuidadosa, debido a que el dolor dorsal puede corresponder a otras alteraciones y aumentar la posibilidad de lesiones óseas, nerviosas o cutáneas.

Las molestias al caminar, la presión de botas rígidas y la pérdida de fuerza pueden orientar una consulta para descartar lesiones en tendones, huesos, ligamentos o nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras molestias pueden confundirse con la tendinopatía de los extensores

La tendinopatía suele seguir el recorrido de un tendón y aumentar con la extensión de los dedos o la elevación del pie contra resistencia, por lo que debe diferenciarse de una fractura por estrés que, en cambio, tiende a causar dolor intenso y focal sobre un punto óseo, con frecuencia en un metatarsiano.

En caso de sospecha de fractura por estrés, las radiografías iniciales pueden no mostrar cambios. Si la sospecha clínica se mantiene, el médico puede solicitar una resonancia magnética u otro estudio de imagen.

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Del mismo modo, la experta aclaró que un esguince suele estar precedido por una torcedura, caída o movimiento forzado, y puede incluir inflamación rápida, hematoma, inestabilidad y dolor al exigir los ligamentos. Cuando el dolor se concentra en el mediopié, es necesario descartar una lesión de Lisfranc, que puede ocurrir después de una torsión, aplastamiento, caída o apoyo forzado con el pie en flexión plantar.

Además, la presencia de hematoma en la planta del pie, inflamación y dolor marcado en el mediopié requiere atención, ya que una lesión de Lisfranc no identificada de forma oportuna puede derivar en dolor crónico, deformidad o artrosis.

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“En una compresión nerviosa suelen predominar síntomas como ardor, hormigueo, entumecimiento, sensación de descarga eléctrica o hipersensibilidad”, advirtió Restrepo Gómez. Estas molestias pueden irradiarse hacia los dedos y no siempre se reproducen al cargar un tendón de forma específica.