El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que la relación con Estados Unidos está fortalecida y se enfoca en seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas (Santiago Saldarriaga/AP y Alex Brandon/AP)

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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella se pronunció sobre un artículo periodístico publicado por The New York Times, en el que se asegura que rechazó un plan de cooperación con Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

De acuerdo con el jefe de Estado colombiano, la información publicada por el medio de comunicación estadounidense es falsa. Además, negó haber rechazado la idea de trabajar de manera macomunada con el gobierno del presidente Donald Trump.

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“NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. Por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

Según precisó, los requerimientos de su administración con respecto a la cooperación entre ambos países se han enfocado en todo momento en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la fuerza pública colombiana. Esa visión no contempla la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano; esa solicitud no se ha hecho. También recordó que esa decisión es competencia del Congreso de la República.

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“Contamos con unas Fuerzas Militares profesionales y experimentadas que necesitan más herramientas, tecnología y recursos para combatir con contundencia al narcoterrorismo. Cualquier decisión se adelantará respetando nuestra Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales correspondientes”, indicó.

Añadió: “Nuestra alianza con los Estados Unidos está más fuerte que nunca y tenemos un enemigo común: EL NARCOTERRORISMO”.

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