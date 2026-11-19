La congresista señaló que falsificar títulos es una falta de respeto contra los estudiantes y los colombianos - (suministrado)

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La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General y la Comisión de Ética de la Cámara por la presunta presentación y uso de documentos falsos para acreditar su formación profesional y obtener un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La denuncia, suscrita por la senadora Jennifer Pedraza Sandoval y fechada el 19 de noviembre de 2026, solicita investigar a Estrada por las presuntas conductas de falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal y falsedad personal.

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También pide establecer posibles responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales de funcionarios de la Dian que participaron en la certificación de idoneidad, celebración y supervisión del contrato No. 00-050-2025.

Conforme a lo expuesto en la queja, la entidad celebró con Estrada Holguín un contrato de prestación de servicios profesionales por $78.000.000 cuyo objeto era apoyar a la Dirección General de la entidad en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas relacionadas con el control y fiscalización del sector minero.

El convenio fue firmado el 12 de marzo de 2025 y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. Para acceder a la contratación, la entidad exigía título profesional en áreas como Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Geología, Economía, Derecho o Administración, además de experiencia profesional y relacionada con el sector minero.

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La Dian certificó que Estrada acreditaba un título de “Ingeniera de Minas y Metalurgia” expedido por la Universidad Nacional de Colombia el 16 de noviembre de 2021, así como más de dos años de experiencia profesional.

Sin embargo, la senadora Pedraza sostuvo que la Universidad Nacional, sede Medellín, informó posteriormente que no encontró registros de que la hoy congresista sea egresada de esa institución ni del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

Universidad Nacional habría negado la expedición del diploma

En la carta del 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional desconoció el registro del diploma presentado ante el Copnia. - crédito Unal

Uno de los principales soportes de la denuncia es un oficio de la División de Registro y Matrícula de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, fechado el 23 de octubre de 2025.

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Según la transcripción incluida en la denuncia, el centro educativo certificó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, “no se encontró ningún registro” de que Estrada Holguín fuera egresada del programa mencionado. La institución también habría señalado que la copia del registro de diploma aportada no fue expedida por esa sede universitaria.

La Universidad Nacional anunció que pondría los hechos en conocimiento de las autoridades competentes por una posible falsedad en documento público.

La denuncia señala que entre los documentos aportados al proceso contractual figuraban un diploma, un acta de grado, un certificado de calificaciones, una constancia de terminación de materias y una tarjeta profesional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).

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Inconsistencias en fechas y matrículas

Denuncian a la congresista del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada ante la Corte Suprema, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General por presentar título y documentos falsos - (Cámara de Representantes)

La queja enumera varias aparentes inconsistencias entre los documentos aportados por la contratista en la plataforma Secop II.

Una de ellas tiene que ver con las fechas académicas. El diploma de bachiller presentado por Estrada estaría fechado el 25 de noviembre de 2017. No obstante, el certificado de calificaciones atribuido a la Universidad Nacional indicaría que la congresista habría iniciado estudios universitarios en agosto de 2016 y aprobado varios semestres antes de obtener el título de bachiller.

También se cuestiona un certificado del COPNIA que, según la denuncia, indicaría que la matrícula profesional fue otorgada el 27 de enero de 2021, varios meses antes de la fecha del supuesto grado universitario, registrada el 16 de noviembre de 2021.

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El escrito advierte, además, diferencias entre números y fechas de matrícula profesional en distintos documentos: mientras un certificado registra una matrícula terminada en “NTS”, una tarjeta aportada al proceso contractual la identificaría con la terminación “ANT”.

La senadora Pedraza también pidió verificar los metadatos de varios archivos. Según la denuncia, algunas certificaciones laborales fueron convertidas a PDF en un mismo minuto y uno de los documentos tendría como autor a un usuario identificado como “veroholguib”, nombre que, de acuerdo con la queja, coincidiría con el de la representante.