Vestido como El Chavo del 8, un hombre mayor busca ingresos en el centro de Popayán (@horusperegrinus/X)

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Un hombre mayor que circulaba por las calles de Popayán llamó la atención en redes sociales después de que rodaran imágenes suyas vestido del personaje del fallecido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido artísticamente como Chespirito.

La publicación fue compartida el 18 de noviembre de 2026, que señaló que el artista se ubica cerca de la Cámara de Comercio de la capital del Cauca. Según ese mensaje, el hombre ofrece una representación para recibir aportes voluntarios de quienes pasan por el sector.

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El personaje aparece junto a una torta de jamón

En la fotografía difundida en X, el adulto mayor aparece con gorra a cuadros, camiseta a rayas, tirantes rojos, pantalón beige y zapatos negros, mientras suena la canción Churi churin fun flais.

La cuenta que divulgó la imagen afirmó que el intérprete busca “ganarse la vida dignamente, trabaja honradamente por su torta de jamón” a través de la recreación del personaje. El mensaje recibió más de 4.000 visualizaciones durante sus primeras horas de circulación.

La torta de jamón de un artista callejero generó llamados de apoyo en Popayán (@horusperegrinus/X)

El hombre se instala frente a una vivienda, sobre un valde rojo, mientras permanece vestido con un atuendo que remite a la serie mexicana. La publicación no identifica al artista ni precisa desde cuándo realiza esta actividad en el centro de Popayán.

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Los usuarios pidieron apoyo para el artista callejero

En Facebook también aparecieron mensajes de personas que invitaron a los habitantes de la ciudad a colaborar con el hombre. Un usuario describió su trabajo como el de “un artesano” que entrega parte de su tiempo para representar a un personaje conocido por varias generaciones.

“jajajJaj no aquí somos un poco de tacaños así tengamos”, dijo un internauta en Facebook.

Otro comentario sostuvo que aportar una moneda puede marcar una diferencia y cuestionó la falta de apoyo de algunos transeúntes. “De grano en grano la gallina llena el buche”, escribió una usuaria, quien pidió solidaridad con el intérprete.

El caso se sumó a las historias de artistas informales que recurren a personajes de la televisión, la música o la cultura popular para obtener ingresos en espacios públicos. En esta ocasión, la imagen de El Chavo del 8 generó una convocatoria digital para respaldar su labor en Popayán.

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Usuarios piden colaborar con adulto mayor que representa a El Chavo del 8 en Popayán (@horusperegrinus/X)

Hombre vestido como El Chavo del 8 lanzó una botella de licor desde un articulado en Bogotá

Un video difundido en redes sociales mostró cómo un hombre caracterizado como El Chavo del 8 consumió licor y lanzó una botella desde un articulado de TransMilenio durante un recorrido por Bogotá. La grabación provocó críticas entre usuarios, que cuestionaron la conducta del pasajero dentro del sistema de transporte.

Las imágenes circularon el 26 de octubre de 2026. En ellas, el hombre lleva gorra, camiseta a rayas y tirantes, prendas que remiten al personaje creado por el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

El pasajero permanece sentado dentro del vehículo mientras sostiene una botella. En varios momentos, toma de ella y, tras vaciarla, la arroja por una de las ventanas hacia el exterior. El video no permite determinar en qué ruta ocurrió el episodio ni la identidad de la persona involucrada.

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La secuencia generó cuestionamientos por el consumo de bebidas alcohólicas en TransMilenio y por el riesgo que pudo implicar arrojar un objeto desde un vehículo en marcha. La publicación original acompañó el registro con una comparación con la serie mexicana.

“A TransMilenio se le chispoteó el orden”: críticas por hombre que arrojó una botella desde un articulado - crédito @patrudelanoche/X

“Bogotá está patas arriba”, escribió la cuenta que compartió el material. También afirmó que el pasajero parecía actuar “como se le dé la gana” dentro del articulado.

Las reacciones en plataformas digitales se concentraron en la falta de cuidado hacia otros pasajeros y el espacio público. Un usuario habló de “cero respeto” hacia quienes usan el servicio para trasladarse a sus trabajos y pidió acciones de la administración del sistema.

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Otro internauta escribió “basta de alcahuetería” y añadió la frase “eso, eso, eso”, conocida por los seguidores de la producción televisiva. Varios comentarios recurrieron al humor, aunque señalaron que la situación fue irresponsable.

Una usuaria afirmó que “El Chavo del 8 se quedó sin vecindad”, en alusión a Don Ramón. Otro comentario indicó que a TransMilenio “se le chispoteó el orden” y preguntó: “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”.