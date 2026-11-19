Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Guardar

El Gobierno comenzó a delimitar cuáles serán las principales fuentes de recaudo de la Ley de Rescate Fiscal, después de descartar modificaciones al IVA de los seguros de salud, la canasta básica y los agroinsumos. Mientras esos sectores quedarían protegidos de nuevos cambios en ese impuesto, Hacienda mantiene abierta la discusión sobre renta de personas naturales, patrimonio, carbono, plásticos de un solo uso y recuperación de cartera de la DIAN.

Según información publicada por Blu Radio, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante las comisiones económicas del Congreso que el proyecto debe analizarse dentro de un escenario fiscal complejo, marcado por bajas cifras de inversión y elevadas necesidades de financiación para 2027.

PUBLICIDAD

El funcionario señaló que el país requeriría entre 25.000 y 26.000 millones de dólares para cubrir sus necesidades de financiación durante ese año. También mencionó un déficit comercial cercano a los 14.000 millones de dólares a agosto y una inversión extranjera de 7.500 millones de dólares, de acuerdo con las cifras presentadas durante su intervención.

Gómez insistió en que ese panorama constituye el telón de fondo de la discusión y que, aunque el Gobierno está dispuesto a revisar distintos puntos del proyecto, el objetivo central sigue siendo corregir el desequilibrio de las finanzas públicas.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra billetes de cien mil pesos colombianos y de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

Estos impuestos quedarían sin cambios

Durante su intervención, el ministro aseguró que no se modificará el IVA aplicado a los seguros de salud. La misma decisión cobijaría a la canasta básica y a los agroinsumos.

PUBLICIDAD

El Gobierno, sin embargo, pretende mantener un piloto orientado a avanzar hacia un cobro personalizado del IVA. Según explicó Gómez, la idea es identificar a quienes no deberían beneficiarse de determinadas exenciones y ajustar el tratamiento tributario de manera más focalizada.

Con esta definición, la discusión tributaria se desplaza hacia otros frentes que todavía permanecen abiertos dentro de la Ley de Rescate Fiscal.

Entre ellos está el impuesto de renta para personas naturales, el impuesto al patrimonio, el impuesto al carbono y el gravamen sobre los plásticos de un solo uso.

Hacienda también plantea mantener en el 35 % la tarifa de renta empresarial y eliminar el piso de beneficios tributarios para las compañías.

Fotografía de archivo de personal médico en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Gobierno busca nuevas fuentes de recaudo

Otro de los mecanismos planteados por el ministro consiste en vender una parte de la cartera de la DIAN para que agencias especializadas en cobro intenten recuperar al menos una fracción de obligaciones que hoy se consideran perdidas.

PUBLICIDAD

La propuesta hace parte de la búsqueda de ingresos adicionales que permitan reducir la presión sobre otros impuestos y avanzar hacia la meta fiscal trazada por el Gobierno.

Gómez sostuvo que las medidas buscan alcanzar un ajuste equivalente al 4,7 % del producto interno bruto para 2030 y llegar a un pequeño superávit primario.

Dentro de ese escenario, el ministro también advirtió que el gasto en salud seguirá representando una presión permanente sobre el Presupuesto General de la Nación.

El funcionario relacionó ese aumento con el envejecimiento de la población y con el mayor costo de la atención médica derivado de los avances de la tecnología y la ciencia.

PUBLICIDAD

La discusión en el Congreso se concentrará ahora en definir qué gravámenes se mantienen, cuáles se modifican y qué nuevas fuentes de recaudo podrían incorporarse al texto definitivo.

Por ahora, el Gobierno ya dejó claro que los seguros de salud, la canasta básica y los agroinsumos no estarán entre los sectores afectados por cambios en el IVA.

El resto de la negociación tributaria continuará sobre renta, patrimonio, carbono, plásticos de un solo uso, beneficios empresariales y recuperación de cartera, mientras Hacienda busca construir los recursos necesarios para enfrentar el déficit fiscal y cubrir las necesidades de financiación previstas para 2027.

PUBLICIDAD

La definición de estos puntos será clave para establecer el alcance final del proyecto durante su trámite en las comisiones económicas del Congreso.