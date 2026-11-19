Pete Hegseth se reunió con los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores para abordar la cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos. - crédito @SecWar/X

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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló las prioridades de cooperación de su país con Colombia, luego de la reunión que sostuvo en Bogotá con el ministro de Defensa, Jorge Mora, y el canciller, Ómar Bula. A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la agenda bilateral contempla el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la defensa de la integridad territorial y la ampliación de las operaciones contra el narcoterrorismo.

“Reunión productiva en Colombia con el ministro de Defensa Nacional, Jorge Mora, y el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula, para fortalecer la seguridad fronteriza, defender la integridad territorial y ampliar las operaciones contra el narcoterrorismo”, escribió Hegseth.

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El secretario acompañó su publicación con dos fotografías: una del encuentro privado con los representantes del Gobierno colombiano y otra del acto en el que se oficializó la entrega de una aeronave C-130.

Pete Hegseth confirmó la entrega de un avión Hércules C-130

En su mensaje, el funcionario estadounidense destacó la entrega de un avión Hércules C-130, destinado a reforzar las capacidades de transporte aéreo táctico de Colombia.

“Tuve el honor de presidir la entrega de un avión C-130 para reforzar el transporte aéreo táctico de Colombia contra las amenazas narcoterroristas”, señaló.

Estados Unidos entregó un avión Hércules C-130 para reforzar el transporte aéreo táctico de Colombia frente a las amenazas narcoterroristas. - crédito @SecWar/X

Hegseth destacó el trabajo conjunto en la Coalición Americana contra los Cárteles

En la parte final de su publicación, el secretario de Guerra hizo referencia a la Coalición Americana contra los Cárteles, mecanismo de cooperación regional en el que participan Colombia y otros países del continente.

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“Juntos, en el seno de la Coalición Americana contra los Cárteles, impulsamos la paz mediante la fortaleza”, escribió Hegseth.

Con esta declaración, el funcionario incluyó la participación de ambos países en esta iniciativa dentro de los asuntos destacados tras su encuentro con los representantes del Gobierno colombiano.

Pete Hegseth destacó la seguridad fronteriza, la defensa de la soberanía y la lucha contra el narcoterrorismo como prioridades de la agenda bilateral. - crédito @SecWar/X

Estados Unidos destacó el plan militar presentado por Colombia

Horas antes, durante una rueda de prensa posterior a la reunión, Hegseth se refirió a la cooperación entre ambos países y destacó la estrategia que le presentó el ministro Jorge Mora.

El secretario aseguró que el plan permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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“Hemos trabajado con Colombia de forma más estrecha que nunca, y ahora estamos reforzando esa cooperación y esa alianza. El plan que vi hoy de este hombre aquí presente (ministro de Defensa de Colombia, general (r) Jorge Mora), a quien sé que se le conoce con el título de ministro, aunque antes tenía el de general, pondrá a sus tropas, a las Fuerzas Armadas colombianas y a la Policía en condiciones de pasar a la ofensiva contra estos carteles de la droga de una manera que nunca antes han visto”, manifestó.

Hegseth también destacó la trayectoria de la relación militar entre los dos países y las capacidades de la Fuerza Pública colombiana.

“Todos conocen que la relación militar entre Estados Unidos y Colombia tiene décadas de profundidad, y Colombia cuenta con las Fuerzas Armadas más poderosas y eficaces de la región”, afirmó.

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Colombia liderará el nodo del Caribe de la Coalición Americana contra los Cárteles y Medellín será sede de su próximo foro en 2027. - crédito @secwar/X

Colombia será sede del foro de la Coalición Americana contra los Cárteles en 2027

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, anunció que Medellín, Antioquia, será sede del próximo foro de la Coalición Americana contra los Cárteles en 2027. La iniciativa está integrada por 19 países que suscribieron la alianza.

El funcionario también informó que Colombia asumirá el liderazgo de uno de los cuatro nodos que conforman la iniciativa, correspondiente al Caribe, y compartirá con Ecuador el nodo del Pacífico.

“En los primeros meses también hemos decidido que Colombia es el líder de uno de los cuatro nodos que conforman este esfuerzo de esta coalición contra carteles, que es el Nodo del Caribe, y comparte con Ecuador el Nodo del Pacífico”, explicó Mora.

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