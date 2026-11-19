Gilberto Alonso Osorio denunció el arrendamiento irregular de cuatro propiedades de la Sociedad de Activos Especiales en Pereira (Procuraduría)

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recibió una denuncia por presuntos arrendamientos irregulares de inmuebles administrados por la entidad en Pereira (Risaralda).

El caso también involucra la supuesta presentación de un documento falsificado para justificar el uso de cuatro propiedades.

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La denuncia fue formulada por Gilberto Alonso Osorio, quien afirmó que trabajó durante un largo período como conductor de la SAE en la capital de Risaralda. Según relató, su cercanía laboral con un funcionario le permitió conocer los hechos.

El caso, de acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante el convenio de cooperación que mantiene con la SAE. La entidad indicó que las denuncias están en etapa de estudio y que iniciará la investigación correspondiente.