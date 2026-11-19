Esposa de exfutbolista denuncia intento de robo en calles de Bogotá (@elifrancogomez/Instagram)

Guardar

Eliana Franco Gómez, esposa del exfutbolista Fabián Vargas, denunció en redes sociales que fue víctima de un intento de robo en el norte de Bogotá. La mujer compartió imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a un hombre que la sigue, la aborda y forcejea con ella para quitarle el bolso.

El asaltante, según relató Franco Gómez, portaba un cuchillo. La situación terminó cuando el hombre escapó junto a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta a pocos metros del lugar. Un vigilante intervino durante el hecho y auxiliò a la víctima.

PUBLICIDAD

“Ayer viví mi primer intento de robo. Y digo intento porque no lograron quitarme el bolso. El ladrón llevaba gorra oscura, tapabocas quirúrgico azul y tenía una particularidad que jamás olvidaré: ¡unos ojos azules claros hermosos! Sí, aunque no lo crean, nunca dejé de mirarlo a los ojos”, escribió en Instagram.

Eliana Franco Gómez, esposa del exfutbolista Fabián Vargas, denunció en redes sociales que fue víctima de un intento de robo en el norte de Bogotá (@elifrancogomez/Instagram)

Franco Gómez explicó que inicialmente creyó que el agresor buscaba intimidarla para que entregara sus pertenencias, aunque después advirtió la gravedad de la situación al revisar los videos. “Me sacó un cuchillo y, en ese momento, yo sentía que simplemente me estaba amenazando y amagando para asustarme y hacer que soltara el bolso. Pero cuando vi el video entendí la gravedad de lo que había pasado: me mandó chuzo hacia las manos”, agregó.

PUBLICIDAD

La esposa de Vargas señaló que regresaba de entrenar cuando ocurrió el intento de hurto y atribuyó su reacción a un impulso de defensa. “Yo venía de entrenar y quiero creer que mi fuerza bruta, mis reflejos y esa adrenalina que aparece en situaciones extremas me ayudaron a resistir. Porque mi reacción fue agarrar el bolso con todas mis fuerzas y gritar”, afirmó.

También respondió a quienes le preguntaron por qué no entregó el bolso. “Pues lo mismo que llevamos todas: celular, billetera y, en mi caso, mis cosas del gimnasio. Fue una reacción completamente instintiva”, sostuvo.

Franco Gómez agradeció la intervención de “don Jorge”, el vigilante que acudió en su ayuda durante el asalto.

Esposa de Fabián Vargas contó como vivió los angustiantes momentos en los que fue víctima de un intento de robo en Bogotá (@elifrancogomez/Instagram)

Robos en Bogotá en 2026: cifras entregadas por parte del Distrito

Las estadísticas oficiales más recientes divulgadas por el Distrito de Bogotá muestran una reducción en varias modalidades de hurto en Bogotá durante 2026, en comparación con 2025.

PUBLICIDAD

Hurto a personas: 91.724 casos reportados en lo corrido de 2026, según datos citados por la Alcaldía de Bogotá con base en registros de la Policía y la Fiscalía. Entre enero y septiembre, la reducción fue de 16% frente al mismo período de 2025.

Hurto a automotores: cayó 9% entre enero y septiembre. La ciudad reportó la cifra más baja para esta modalidad desde 2016. Hasta octubre, las autoridades habían recuperado 832 vehículos.

Hurto de motocicletas: disminuyó 6% entre enero y septiembre. Se recuperaron 1.190 motocicletas en lo corrido del año hasta octubre.

Hurto a comercios: tuvo una baja de 22% entre el 1 de enero y el 13 de julio, frente al mismo lapso de 2025.

Hurto de celulares: descendió 9% hasta el 13 de julio.

Hurto de bicicletas: registró una reducción de 4% en ese mismo período.

Los comentarios en redes sociales remarcan que la sensación de inseguridad continúa en la ciudad (@PoliciaBogota / X)

El primer balance anual, con corte al 28 de febrero, había mostrado caídas más pronunciadas: el hurto a personas pasó de 21.088 denuncias en 2025 a 13.017 en 2026, una baja de 38,3%. En ese corte, el robo de celulares cayó 33%, el de bicicletas 48%, el de vehículos 36,9% y el de motocicletas 32,3%.

Las variaciones deben leerse con cautela: las cifras corresponden a denuncias y registros oficiales, por lo que no abarcan los casos que no llegan a ser reportados ante las autoridades.