La Defensoría del Pueblo pidió al Tribunal Administrativo de Santander medidas cautelares para proteger el macizo de Santurbán (Defensoría)

Guardar

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Santander medidas cautelares urgentes para impedir que el macizo de Santurbán pierda garantías de conservación antes de que se completen estudios sobre sus fuentes hídricas y ecosistemas.

Según un comunicado oficial de la entidad, esta intervino como coadyuvante en una acción popular promovida por organizaciones sociales y ciudadanos en defensa del agua y del Páramo de Santurbán.

PUBLICIDAD

El objetivo es que las autoridades adopten acciones de protección antes del vencimiento de la reserva temporal, previsto para el 4 de marzo de 2027, conforme a lo establecido en la comunicación.

La solicitud surgió después de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno De la Espriella revocó la Resolución 0970 de 2026 mediante la Resolución 1277 del 28 de septiembre. La decisión redujo de 2029 a 2027 el término de protección de la reserva temporal y dejó por fuera algunas áreas que habían sido incorporadas, según lo observado por la institución.

Un estudio del Servicio Geológico Colombiano halló similitudes entre aguas de zonas altas y aguas subterráneas asociadas a algunas labores mineras (Defensoría)

De acuerdo con la entidad, el propio Ministerio indicó ante el Tribunal que la revocatoria obedeció a una " irregularidad procedimental" y no a cambios en los criterios técnicos, científicos o ambientales que sustentaron la ampliación de la reserva.

PUBLICIDAD

La Resolución 0970 había establecido un área efectiva de protección de 75.432,42 hectáreas.

Por ende, para la entidad estatal, la reducción del plazo y del área protegida exige medidas preventivas que eviten un retroceso en la conservación de las fuentes hídricas del macizo.

La Defensoría advirtió que los estudios necesarios para tomar una decisión definitiva requieren dos fases de un año cada una. A septiembre de 2026, esos trabajos todavía no habían sido contratados, por lo que no estarían listos antes del vencimiento de la reserva temporal.

Un estudio encontró similitudes entre aguas de zonas altas y labores mineras

La entidad también citó un estudio del Servicio Geológico Colombiano, divulgado en abril de 2026, que analizó muestras tomadas entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar.

PUBLICIDAD

El informe encontró similitudes en la composición química del agua de las zonas altas y del agua subterránea asociada con algunas labores mineras. Para la Defensoría, ese hallazgo permite considerar que ambas podrían tener un origen común, aunque no define los flujos subterráneos ni el nivel de posible afectación de fuentes específicas.

Ante la falta de certeza científica, la entidad pidió aplicar el principio de precaución y desarrollar estudios complementarios que permitan prevenir daños graves o irreversibles en el ecosistema.

La Defensoría solicitó al Ministerio de Ambiente evaluar en 60 días si las medidas de conservación vigentes son suficientes (Defensoría)

Entre las solicitudes ante el Tribunal está ordenar al Ministerio de Ambiente que no revoque, modifique de forma regresiva ni permita que expire la reserva temporal sin una decisión definitiva sobre su protección.

PUBLICIDAD

También pidió que, en un plazo máximo de 60 días y antes del 4 de marzo de 2027, la cartera evalúe si los instrumentos vigentes son suficientes, con énfasis en las áreas que quedaron por fuera de la reserva tras la revocatoria de la Resolución 0970.

Si se requieren nuevas medidas, la Defensoría solicitó que estas se adopten con sustento técnico y jurídico, sin disminuir el nivel actual de conservación. Además, pidió un informe sobre el estado de los estudios pendientes, un cronograma de actuaciones y mecanismos de participación previa e informada para las comunidades de la región.

créditos Catalina Olaya / Colprensa | archivo Colprensa

Organizaciones marcharon en Bogotá para pedir mayor protección al páramo de Santurbán

Por su parte, grupos ambientalistas y movimientos sociales de Santander y Norte de Santander realizaron el 13 de noviembre del año en curso una movilización en Bogotá para pedir al Gobierno que mantenga las medidas de protección sobre el páramo de Santurbán y avance en el proceso de consulta ordenado por la justicia.

PUBLICIDAD

Los manifestantes también expresaron reparos frente al proyecto minero Soto Norte, vinculado a la empresa canadiense Aris Mining, y pidieron garantías para las fuentes de agua de la región. Según el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el Gobierno no ha establecido un canal de diálogo con las comunidades.