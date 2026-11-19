Fenalcarbón pidió establecer un periodo de transición de al menos 20 años para aplicar los incrementos del impuesto al carbono (José Miguel Gómez/REUTERS)

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La competitividad de varias industrias colombianas podría enfrentar nuevas presiones por los cambios tributarios que se discuten en el proyecto de ley de rescate económico. La Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) advirtió que el aumento del impuesto al carbono tendría efectos sobre los costos de producción y pidió al Gobierno modificar la propuesta para evitar mayores cargas sobre las empresas que dependen de este combustible.

Uno de los puntos que genera preocupación en el sector es la reducción de las compensaciones tributarias contemplada en la iniciativa. Según el gremio, el proyecto plantea disminuir del 50% al 25% la posibilidad de compensar el gravamen, una modificación que, a su juicio, podría restar recursos destinados a inversiones ambientales y procesos de modernización tecnológica.

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El proyecto de Ley de Rescate Económico incluye modificaciones al impuesto al carbono que han generado preocupación en Fenalcarbón por sus posibles efectos sobre los costos de producción y la competitividad industrial (Cristian Bayona/Colprensa)

La organización considera que los ajustes fiscales deben tener en cuenta las condiciones actuales del mercado energético y las necesidades de las actividades industriales. Por eso, presentó una serie de recomendaciones para modificar el esquema de incremento del impuesto y mantener mecanismos que permitan avanzar en la reducción de emisiones sin afectar la operación de las compañías.

Las advertencias tienen como referencia las proyecciones elaboradas por Fenalcarbón sobre el comportamiento del tributo durante los próximos años. De acuerdo con sus cálculos, la tarifa podría ubicarse alrededor de los $119.000 por tonelada de carbón en 2027 y superar los $212.000 en 2029. Las estimaciones fueron realizadas tomando como base la Unidad de Valor Tributario (UVT) de 2026.

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El impuesto podría representar el 70% del precio del carbón

La federación señaló que, de concretarse esos incrementos, el gravamen llegaría a representar cerca del 70% del precio del carbón en boca de mina. Esta proporción tendría repercusiones en diferentes actividades que utilizan este recurso como insumo energético o materia prima para sus procesos productivos.

Entre los sectores que podrían recibir el impacto están la generación de electricidad, la siderurgia, la industria cementera y la producción de coque. Para estas actividades, un incremento de la carga tributaria significaría mayores costos que podrían afectar sus condiciones de competencia.

Frente a ese panorama, Fenalcarbón propuso establecer una senda de aumentos graduales durante un periodo mínimo de 20 años. La intención es que las empresas tengan tiempo para adaptar sus procesos, incorporar tecnologías más eficientes y avanzar en sus compromisos ambientales sin enfrentar incrementos tributarios acelerados.

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La generación de energía eléctrica es uno de los sectores que podría enfrentar mayores costos por el incremento del impuesto al carbono (Cerrejón)

Carlos Cante, presidente ejecutivo del gremio, sostuvo que las decisiones sobre política energética deben considerar el abastecimiento, los precios y las necesidades de la industria. En ese sentido, insistió en que Colombia debe aprovechar sus recursos disponibles y garantizar condiciones para el funcionamiento de las actividades productivas.

“Colombia necesita una política energética que garantice abastecimiento confiable, precios competitivos y sostenibilidad. El país debe aprovechar inteligentemente sus recursos energéticos, fortalecer su capacidad de generación y asegurar condiciones que permitan a la industria competir y crecer”, afirmó.

El dirigente también cuestionó que las medidas tributarias puedan convertirse en una carga adicional para las actividades económicas. “La seguridad energética no puede convertirse en un costo adicional para la economía, sino en una ventaja para el desarrollo nacional”, sostuvo.

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Gremio pide proteger la generación eléctrica y las inversiones ambientales

Otro de los argumentos expuestos por Fenalcarbón tiene que ver con las condiciones de abastecimiento energético del país. La organización señaló que la menor disponibilidad de gas natural nacional y la necesidad de recurrir cada vez más a importaciones deben tenerse en cuenta al momento de modificar los impuestos que afectan el sector.

A esto se suma la volatilidad de los mercados internacionales de energía, que puede incidir en los costos de generación eléctrica y producción industrial. Para el gremio, estas condiciones hacen necesario preservar la capacidad de generación térmica y aprovechar los recursos energéticos nacionales para respaldar la confiabilidad del sistema.

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La federación considera que las plantas térmicas cumplen un papel relevante en las condiciones actuales de abastecimiento. Por esa razón, solicitó que cualquier modificación tributaria contemple mecanismos de protección para esta actividad y para las industrias con consumo intensivo de energía.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, advirtió sobre los efectos que los cambios tributarios podrían tener en la competitividad de las industrias (@carloscantep/X)

La reducción de las compensaciones también preocupa por sus posibles efectos sobre los proyectos ambientales. Fenalcarbón sostiene que mantener estos instrumentos permitiría a las compañías destinar recursos a tecnologías orientadas a disminuir sus emisiones y mejorar sus procesos productivos.

Cante aclaró que la propuesta del sector no pretende frenar los objetivos ambientales del país. “Más que frenar los objetivos ambientales, proponemos construir una ruta que permita avanzar en la reducción de emisiones sin comprometer la seguridad energética ni el crecimiento económico”, manifestó.

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Finalmente, el presidente ejecutivo reiteró la necesidad de encontrar un equilibrio entre las metas ambientales y las condiciones económicas de las empresas: “Colombia tiene la oportunidad de hacer compatibles la sostenibilidad, la soberanía energética y la competitividad”.