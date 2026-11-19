Jerome Sanabria cuestionó el pronunciamiento de Naciones Unidas tras la controversia que protagonizó con la periodista Ana Cristina Restrepo (@SoyJerome__/x)

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La activista Jerome Sanabria respondió al pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre recientes señalamientos contra la periodista Ana Cristina Restrepo. En un video publicado en sus redes sociales, cuestionó que el organismo internacional se solidarizara con la comunicadora y reclamó que, a su juicio, no ha mostrado la misma disposición para pronunciarse sobre las denuncias de las víctimas del conflicto armado.

La discusión entre ambas comenzó por sus posiciones frente al Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 y el tratamiento que se les ha dado a los crímenes cometidos por esa guerrilla. Jerome cuestionó las opiniones de Restrepo sobre el proceso de paz y la acusó de defender a la antigua organización armada. La periodista, por su parte, publicó varios mensajes en los que cuestionó los planteamientos de la activista y su participación en el debate público sobre el conflicto.

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Jerome Sanabria publicó un video en el que cuestionó la postura de Naciones Unidas frente a las denuncias de las víctimas del conflicto armado (@SoyJerome__/X)

El desacuerdo escaló durante el fin de semana, cuando Jerome aseguró que Restrepo había dedicado varios trinos a descalificarla y que incluso había cuestionado su presencia en un espacio de RCN. La activista también señaló que la periodista había planteado la posibilidad de denunciarla.

En medio de ese intercambio, la ONU intervino para rechazar los presuntos ataques contra la comunicadora y pedir garantías para su seguridad, pronunciamiento que terminó provocando la nueva reacción de Jerome.

Frente a ese comunicado, la activista manifestó su inconformidad y cuestionó los criterios que utiliza la organización para expresar solidaridad. “La ONU acaba de sacar un comunicado en contra mía. Sí, así como lo están escuchando”, afirmó al comienzo de su intervención. También reprochó que el organismo respaldara a Restrepo después de la discusión que sostuvieron durante el fin de semana.

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Jerome aseguró que la periodista le había dedicado varios mensajes en redes sociales y sostuvo que, en lugar de responder a sus argumentos, buscó descalificarla. “Y a falta de argumentos lo que hace es pedirle ayuda internacional a la ONU”, expresó.

Jerome recordó casos de periodistas y víctimas del conflicto armado

Uno de los primeros cuestionamientos estuvo relacionado con la periodista Diana Saray Giraldo, quien, según relató, enfrentó acciones judiciales por parte de Sandra Ramírez, conocida como alias Griselda Lobo, excongresista del partido Comunes y exmiembro de las Farc. Jerome cuestionó que la comunicadora hubiera sido perseguida por entrevistar a una menor que fue víctima de violación y tortura por parte de integrantes de esa guerrilla.

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“¿Dónde estuvo la ONU para rechazar este hostigamiento frente a la periodista Diana Saray?”, preguntó. También recordó los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra periodistas “de derecha”, entre ellas Vicky Dávila, a quienes calificó como “muñecas de la mafia”.

Para la activista, estos episodios evidencian una diferencia en la manera como Naciones Unidas responde a los ataques contra comunicadores. “Porque es que cuando se trata de defender a las víctimas de la guerrilla o de defender a las periodistas de derecha, ahí si a quedan callados”, afirmó.

Sus críticas también apuntaron al cumplimiento de los compromisos de reparación establecidos en el acuerdo de paz. Jerome señaló que las Farc entregaron a Naciones Unidas un inventario de bienes destinados a reparar a las víctimas y cuestionó los resultados de ese proceso.

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La activista mencionó a las integrantes de la Corporación Rosa Blanca, mujeres que han denunciado violencia sexual y reclutamiento por parte de las Farc (captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube)

En su intervención aseguró que, de 164.000 hechos victimizantes, apenas 2.300 habían recibido reparación. Por eso preguntó: “¿Cuántas veces han visto ustedes a la ONU pedirle a las FARC que entreguen todo lo que prometieron?”. Otro de los puntos centrales del video fue la situación de los menores afectados por el conflicto. Jerome hizo referencia a los 18.677 niños que, según la cifra que mostró en su camiseta, fueron víctimas de secuestro, violencia sexual, tortura y asesinato por parte de las Farc.

Además, mencionó que 5.000 menores continúan desaparecidos y cuestionó que Naciones Unidas no haya exigido información sobre su paradero. “¿Creen ustedes que la ONU alguna vez ha sacado un comunicado pidiéndole al secretario de las FARC informar dónde están esos 5.000 niños desaparecidos?”, manifestó. La activista reconoció que esos datos fueron conocidos a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero cuestionó que los procesos judiciales no se traduzcan en sanciones que respondan a las expectativas de las víctimas.

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Las denuncias de mujeres víctimas también estuvieron en su respuesta

Jerome también mencionó a la Corporación Rosa Blanca, organización integrada por mujeres que han denunciado haber sido reclutadas y sometidas a violencia sexual durante su permanencia en las Farc. Según indicó, la fundación reúne a más de 1.400 mujeres que han hecho públicas sus experiencias.

En esa misma línea se refirió a Deisy Dorelly, una mujer que habría sido víctima de delitos sexuales cuando era niña y que, de acuerdo con lo expuesto por la activista, ha recibido amenazas por sus denuncias.

La intervención incluyó cuestionamientos a la reacción de Naciones Unidas frente a la sentencia de la JEP relacionada con más de 21.000 secuestros atribuidos a las Farc. Jerome criticó que el organismo calificara esa decisión como un hito histórico, mientras las víctimas reclamaban verdadera reparación.

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Deisy Dorelly fue mencionada por Jerome Sanabria como una de las víctimas de violencia sexual por parte de las Farc que, según la activista, ha recibido amenazas por denunciar los hechos que sufrió (Icbf)

Al cerrar su video, la activista acusó a la organización de tener una agenda política que, según su interpretación, prioriza la defensa del acuerdo de paz sobre las reclamaciones de quienes sufrieron los crímenes de la antigua guerrilla. “A ellos no les interesa defender a las víctimas, a ellos lo que les interesa es defender su agenda”, sostuvo.