El representante del Pacto Histórico anunció desde Ginebra la presentación de una denuncia contra Abelardo de la Espriella ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Prensa Alejandro Toro)

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El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Toro presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, una denuncia contra el presidente Abelardo de la Espriella por presuntas vulneraciones de derechos humanos durante sus 100 días de Gobierno.

Uno de los señalamientos corresponde a los bombardeos de la fuerza pública en Guaviare, Norte de Santander y Arauca, donde, según el escrito, había presencia de menores de edad.

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En el documento, respaldado por cerca de 60 congresistas, también pide investigar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el manejo de los recursos para los damnificados y las actuaciones del Gobierno frente a la protesta social.

Las medidas que los congresistas piden a las Naciones Unidas

La acción pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas hacer investigaciones independientes, reparación para las víctimas y garantías de no repetición (Denis Balibouse/REUTERS-Presidencia de Colombia)

El documento pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que hagan seguimiento a las situaciones expuestas y contribuyan al esclarecimiento de los hechos. También solicita al Gobierno investigaciones independientes, reparación para las víctimas y garantías de no repetición.

“Existe una gran preocupación por la vulneración de derechos humanos durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Por eso hemos llegado hasta Ginebra, a la ONU, a presentar una denuncia con el respaldo de más de cincuenta congresistas para que se investigue los bombardeos donde han muerto adolescentes en Colombia”, afirmó Toro a través de un video.

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El representante también expresó preocupación por el manejo de los recursos destinados a las familias afectadas por el terremoto y por las actuaciones del Gobierno frente a la protesta social.

Sobre este último punto, sus declaraciones se conocen en vísperas de las marchas convocadas para el jueves 19 de noviembre contra la reforma tributaria y las políticas del Ejecutivo, en medio de los cuestionamientos al Decreto 1525 de octubre, que modificó las reglas para el ejercicio de la protesta social.

“La guerra y la defensa del Estado no es una carta en blanco contra los derechos humanos”, concluyó Toro, al referirse a los señalamientos que motivaron la denuncia presentada ante Naciones Unidas.

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El balance oficial de los bombardeos

El Ministerio de Defensa informó sobre nueve bombardeos contra estructuras armadas ilegales, que dejaron 69 muertos durante operaciones militares (Ejército Nacional)

El domingo 15 de noviembre, el Ministerio de Defensa presentó los resultados de seguridad de los primeros 100 días del Gobierno de la Espriella. El ministro Jorge Mora informó que durante ese periodo se realizaron nueve bombardeos contra grupos armados ilegales, con un saldo de 69 muertos durante operaciones militares, 14 capturados, dos personas sometidas a la justicia y una recuperada.

Las intervenciones se desarrollaron en Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Vichada, Chocó y Antioquia. Entre las operaciones reportadas estuvieron Azarías, en Miraflores, Guaviare, que dejó 24 muertos, seis capturados, un menor de edad recuperado y un integrante sometido a la justicia; Amón, en El Retorno, Guaviare, con diez muertos y un capturado; y Ónix, en El Tambo, Cauca, que dejó nueve muertos.

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El informe registró además 47.873 capturas y la destrucción de más de 637 laboratorios para procesar drogas. Mora dijo que las operaciones se intensificaron contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Recursos anunciados para la reconstrucción tras el terremoto

Frente a la reconstrucción por el terremoto, el presidente señaló que el Fondo Milagro cuenta con un programa de intervenciones urgentes por $624.000 millones (Presidencia de la República-REUTERS)

Durante una alocución en la que presentó el balance de sus primeros cuatro años, Abelardo de la Espriella entregó cifras sobre los recursos destinados a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Según el mandatario, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se aprobaron más de $343.513 millones en apoyos económicos.

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También señaló que el Fondo Milagro avanza con un programa de intervenciones urgentes por $624.000 millones. Sobre las dificultades del proceso, reconoció que se han presentado problemas y afirmó: “¿Que ha habido problemas? Claro, por supuesto. En cualquier asunto humano se presentan problemas y más en medio de esta escasez, de tanta adversidad, pero hay que seguir trabajando y, si se presenta un problema, yo corrijo de inmediato”.

En vivienda, informó que se asignaron más de $35.000 millones en beneficios individuales y se proyectan nuevas viviendas y mejoramientos habitacionales. Para proteger el empleo formal, anunció una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de $36.000 millones.

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